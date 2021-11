Comment l’intégration de CoinGate et ZenGo peut-elle affecter SHIB ? Invezz

Shiba Inu SHIB / USD a été l’une des pièces de monnaie les plus populaires, qui a vraiment pris d’assaut le monde.

Ce qui a commencé comme une autre spin-off inspirée de Dogecoin est rapidement devenu son propre écosystème grâce à l’introduction de Shiba Swap.

L’intégration des portefeuilles cryptographiques soutenus par CoinGate et Samsung en tant que catalyseurs de croissance

Le 11 novembre, nous avons exploré à quel point la valeur élevée de SHIB pourrait exploser tout au long du mois de novembre.

Le 17 novembre, deux événements se sont produits qui ont vraiment secoué la communauté Shiba Inu (SHIB) dans le bon sens.

CoinGate a annoncé avoir intégré Shiba Inu (SHIB) en tant que nouvelle offre de crypto-monnaie.

Cela signifie qu’à partir de ce moment, tous les utilisateurs de CoinGate, des commerçants aux commerçants en passant par les acheteurs de cartes-cadeaux, peuvent accepter, acheter, échanger ou même dépenser cette pièce meme sur ce qu’ils veulent.

En dehors de cela, même ZenGo, un portefeuille cryptographique soutenu par Samsung, a annoncé que la pièce meme sera disponible sur sa plate-forme, où les utilisateurs pourront acheter, envoyer, recevoir et échanger des jetons SHIB.

Cette annonce a marqué une autre étape importante pour le jeton SHIB, d’autant plus que ZenGo est l’un des premiers portefeuilles à l’implémenter.

Ils sont même allés plus loin en faisant un don de 2 000 $ au Fonds pour la cause animale de The Giving Block. Tout ce battage médiatique pour le jeton SHIB a le potentiel d’augmenter encore sa valeur.

Dois-je acheter Shiba Inu (SHIB) ?

Le 19 novembre, le Shiba Inu (SHIB) valait 0,000044 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

En ce qui concerne la valeur en octobre, SHIB avait son point de valeur le plus bas le 1er octobre, alors qu’il valait 0,000007179 $.

Le 28 octobre, SHIB avait sa valeur la plus élevée de tous les temps de 0,00008616 $. Cela a marqué son point de valeur le plus élevé pour le mois. Ici, nous pouvons voir une augmentation de 0,000078981 $ ou 1100%.

Cependant, du 28 octobre au 19 novembre, la valeur du jeton a diminué de 0,0004216 $ ou 48%.

Selon les données d’IntoTheBlock, SHIB a enregistré 1,91 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars.

Dans cet esprit, cela pourrait être l’occasion idéale d’acheter le jeton SHIB, car il a le potentiel d’atteindre 0,00008 $ d’ici la fin novembre.

