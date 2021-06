Comment l’intelligence artificielle est le moteur de l’avenir de l’expérience client

L’IA peut amasser de grands ensembles de données qualitatives et les analyser à l’aide de méthodologies sur mesure

Par Sourav Mazumdar

Les outils d’IA sont destinés à transformer l’avenir de l’expérience client. La technologie est déjà omniprésente. Vous pouvez remarquer sa présence tout au long du parcours d’achat des clients.

Considérez ce scénario d’achat en ligne. Lorsque le consommateur parcourt un marché illimité, l’IA lui donne un coup de main. Des moteurs de recommandation à l’hyper-personnalisation basée sur l’empreinte numérique, la technologie trie d’innombrables choix de produits pour aider le consommateur à prendre des décisions éclairées. Les transactions financières sont devenues plus rapides, plus sûres et plus pratiques avec l’IA et la blockchain. La planification de la chaîne d’approvisionnement basée sur l’IA ainsi que les capacités IoT garantissent une distribution efficace et, par la suite, la satisfaction des besoins des clients. Les chatbots assurent une résolution rapide et facile des problèmes des clients. Les opérateurs humains n’ont désormais plus qu’à traiter les tickets sensibles. La présence de l’intelligence artificielle tout au long du parcours client est indéniable.

Pour donner un contexte précis à ce que nous avons discuté dans la section précédente, vous trouverez ci-dessous quelques exemples de cas d’utilisation qui expliquent comment l’IA pilote l’expérience actuelle des consommateurs et comment l’avenir n’est qu’un simple continuum de la même chose.

Avec des lunettes AR, un homme ordinaire peut regarder la télévision et savoir immédiatement où acheter les vêtements portés par une célébrité ou la table basse utilisée dans un ensemble. Pour aller encore plus loin, les lunettes AR peuvent montrer comment la tenue vestimentaire va s’adapter à l’utilisateur dans un miroir ou à quel point la table basse attache le décor de la pièce. Le jeu adaptatif est l’endroit où l’IA crée des cartes, des niveaux de difficulté et personnalise le monstre boss statistiques et compétences basées sur le niveau de compétence des joueurs présentant une expérience de jeu stimulante et excitante et strictement pas décourageante. L’application Reface, en plus de la valeur de divertissement où vous prétendez être Hulk ou le capitaine Jack Sparrow, donne aux utilisateurs la possibilité d’essayer différentes coiffures et les métamorphoses avant de s’engager à long terme à l’aide de modèles GAN. Les services de streaming comme Netflix font des recommandations même en fonction de la partie où vous mettez un film en pause ou en sautez des parties à l’aide de moteurs de recommandation adaptatifs basés sur l’apprentissage par renforcement.

L’immense potentiel de l’IA

Grâce à des réussites telles que celles élaborées ci-dessus, de lourds investissements sont réalisés dans l’espace de l’IA, en particulier dans les services de données et de cloud pour assurer un calcul moins cher, plus rapide et plus précis. Les chercheurs travaillent sur de nouveaux processeurs. Les méthodes de collecte et de traitement des données sont optimisées en permanence. Des algorithmes innovants sont développés chaque seconde. Tout cela a abouti à un développement important : la présence de l’IA dans tous les domaines de la vie d’un consommateur moyen.

Les entreprises doivent également commencer à développer des capacités basées sur l’IA pour répondre aux nouvelles attentes et mesurer les expériences de leurs consommateurs.

Mesurer l’expérience du consommateur – les lacunes des techniques traditionnelles

Les outils traditionnels et grand public pour l’expérience client mesurent la satisfaction client (CSAT) et les scores nets des promoteurs (NPS). Ces techniques, cependant, ne sont plus efficaces. Ils ne communiquent pas de paramètres clés tels que ce que le client pense vraiment du produit, du service ou de l’expérience. Par conséquent, ils ne sont pas idéaux pour une analyse sophistiquée de l’expérience du consommateur adaptée à l’ère de l’IA.

Laisse moi te donner un exemple. Vous venez d’acheter quelque chose en ligne. Dans le cadre de vos commentaires, l’entreprise vous demande d’évaluer le produit sur une échelle de 0 à 10. Elle vous demande également d’indiquer votre satisfaction à l’égard du produit sur une échelle de 0 à 5. À quelle fréquence finissez-vous par remplir ces formulaires ?

De telles enquêtes donnent souvent des informations biaisées aux entreprises. La véritable intention de ces évaluations, c’est-à-dire générer des réponses émotionnelles concernant l’expérience du client, n’est pas remplie. Ces chiffres ne peignent que la moitié du tableau. De plus, ces deux questions ne suffisent pas à saisir l’étendue de l’expérience d’un consommateur avec une marque.

L’IA comble le vide !

Comment l’IA mesure-t-elle efficacement l’expérience client et offre-t-elle de meilleurs résultats

L’IA peut amasser de grands ensembles de données qualitatives et les analyser à l’aide de méthodologies sur mesure. Cela commence par l’analyse de données qualitatives (commentaires sur les réseaux sociaux, avis clients et systèmes CRM de retour d’information, retour d’information des centres d’appels, etc.). Le traitement du langage naturel basé sur la linguistique (NLP) basé sur l’IA est ensuite appliqué pour identifier et mapper les mots-clés dans l’ensemble de données qualitatives. Les informations générées peuvent ensuite être exploitées pour comprendre l’expérience du consommateur de manière holistique et améliorer les résultats de l’expérience.

Par conséquent, les données qualitatives sont devenues les points de contact permettant à l’IA de fournir des analyses et des informations raffinées et crédibles. Les entreprises doivent viser à tirer parti des informations glanées à partir de ces données pour offrir des expériences client agréables.

Liez-vous d’amitié avec l’IA pour une compréhension globale de vos clients et répondez à leurs attentes

L’intelligence artificielle a beaucoup de potentiel pour aider les entreprises à comprendre les besoins de leurs clients et à offrir des expériences améliorées. Laissez la technologie faire le gros du travail sous la forme de collecte et d’analyse de données et concentrez-vous sur l’amélioration des résultats de votre expérience client. Le décor est planté. Es-tu prêt?

L’auteur est directeur, Head of AI Practice, Affine

