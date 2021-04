La saison 5 de The Crown n’est pas prévue avant 2022. Elle reprendra probablement dans les années 1990 là où elle s’était arrêtée, mais on ne sait pas jusqu’où le calendrier ira. Très probablement, Meghan Markle et le prince Harry, et leur entretien avec Oprah, ne seront pas encore représentés, mais cela constituerait certainement une reconstitution fascinante de l’art et de la vie se reflétant l’un l’autre.