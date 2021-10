Comment l’investissement de 40 millions de dollars de Stellar dans Tala donnera à des millions d’accès aux services financiers

Visitez l’article original*

La Stellar Development Foundation (SDF) a fait un nouveau pari sur le secteur des services financiers. Selon un communiqué, l’institution a participé à une série E de 145 millions de dollars pour Tala.

Une entreprise technologique mondiale travaillant à fournir à des millions de personnes un accès à des prêts, des emprunts et à d’autres services financiers, Tala a atteint un financement de plus de 350 millions de dollars avec le soutien du SDF et de son fonds d’entreprise, Upstart et d’autres.

Lancé en 2020, le Fonds d’entreprise du SDF apporte un soutien, en dollars américains ou XLM, aux sociétés de paiement avec une approche transfrontalière, aux sociétés qui fournissent des inclusions financières sur les marchés émergents, un accès à des actifs tokenisés et d’autres critères.

Le fonds a été lancé dans le but d’investir dans des sociétés capables d’apporter des cas d’utilisation réels et de contribuer à l’écosystème Stellar.

Tala utilisera les fonds pour créer un produit cryptographique afin d’attirer une adoption massive spécialement orientée vers les pays en développement. Dans ces pays, plus de 3 milliards de personnes n’ont pas la possibilité de participer au secteur financier mondial.

Ainsi, Tala tirera parti des crypto-monnaies, de la technologie mobile et de la science des données pour fournir aux gens des outils leur permettant d’augmenter leur richesse et d’atteindre l’indépendance économique.

Denelle Dixon, PDG et directrice exécutive de la Stellar Development Foundation, a affirmé que leur investissement dans Tala représente leur confiance dans le potentiel de l’entreprise. Dixon a ajouté :

Unir nos forces avec Tala pour améliorer l’accès aux services financiers pour des millions de personnes dans les marchés émergents est exactement conforme à notre mission à la Stellar Development Foundation. Étant donné que le réseau Stellar tire parti de l’interopérabilité avec les systèmes financiers existants dans le monde, les technologies Stellar et Tala constituent ensemble un outil puissant pour combler les lacunes de ceux qui ont été laissés de côté.

Un nouveau partenariat stellaire et un avenir d’inclusion financière

Le PDG et fondateur de Tala Shivani Siroya a déclaré ce qui suit sur leurs progrès au cours des dernières années, en essayant d’améliorer le système financier traditionnel et leur avenir :

Ce nouvel investissement accélérera notre chemin pour devenir le principal compte financier des personnes sous-bancarisées dans le monde et aidera des millions de personnes supplémentaires à progresser dans leur vie financière. Paul Gu et Denelle Dixon sont des leaders visionnaires qui partagent notre engagement à bâtir un système financier qui fonctionne pour tout le monde et nous sommes ravis de les accueillir dans l’équipe.

Le cofondateur et chef de produit chez Upstart Paul Gu a affirmé que Tala avait commencé à résoudre l’un des problèmes les plus importants pour les consommateurs des pays en développement en leur donnant accès à des services financiers. Gu a dit :

Upstart partage la conviction de Tala que la technologie est la clé pour débloquer l’accès pour les personnes mal desservies, et nous sommes ravis de les aider à servir le prochain milliard de personnes entrant dans le système financier.

Comme NewsBTC l’a rapporté hier, Stellar a fait des développements pertinents, en obtenant des partenaires majeurs tels que le géant des paiements MoneyGram, et des investissements en 2021. Cet écosystème de réseau semble se développer à la fin de l’année.

Cela s’est traduit par une performance positive pour l’actif natif XLM de Stellar. Au cours des 2 dernières semaines, cette crypto-monnaie a été l’un des actifs les plus performants du top 25 de la crypto avec un profit de 35,7%.

Dans des délais plus courts, alors que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et le reste des crypto-monnaies du top 10 se déplacent latéralement, XLM enregistre un profit de 2% et 3,5% dans les graphiques quotidiens et hebdomadaires, respectivement.

XLM avec des bénéfices mineurs dans le graphique journalier. Source : XLMUSDT Tradingview