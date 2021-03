Comment Lionel Messi pourrait détenir la clé de l’avenir de Sergio Aguero avec des déménagements possibles à Barcelone et au Paris Saint-Germain pour le héros de Man City

Lionel Messi pourrait détenir la clé du prochain mouvement de Sergio Aguero après son départ de Man City, a-t-on dit à talkSPORT.

L’attaquant de la City quittera le stade Etihad après dix années illustres avec 257 buts en 384 matchs.

Aguero est devenu le meilleur buteur de tous les temps de City en 2017, dépassant le record d’Eric Brook en 78 ans

Il a remporté quatre titres de Premier League, et probablement un cinquième cette saison, et a inauguré une période de domination pour le club de Manchester.

Mais hier soir, il a été annoncé que le joueur de 32 ans partirait à l’expiration de son contrat à la fin de la saison.

Et l’expert du football sud-américain Tim Vickey pense que l’avenir d’Aguero sera étroitement lié à celui de la superstar barcelonaise Messi.

Messi est en rupture de contrat avec le club catalan cet été et il y a eu beaucoup de spéculations sur son avenir.

L’été dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait rejoint Man City et Aguero en était une grande raison, car le duo argentin est un ami proche.

Cela semble peu probable maintenant avec le Paris Saint-Germain, une autre destination possible qui pourrait attirer le couple.

L’avenir de Lionel Messi est incertain et pourrait être lié à celui d’Aguero

« Il se passe quelque chose d’intéressant en Europe, peut-être au Paris Saint-Germain, à Barcelone peut-être », a déclaré Vickery à talkSPORT.

«La raison pour laquelle ce sont ces deux clubs a moins à voir avec Aguero et plus avec Lionel Messi.

«Messi et Aguero sont de vieux copains. Ils ont partagé leur chambre en 2005, lorsque l’Argentine a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans et ils ont noué une vraie relation.

«Ils sont amis depuis. Quand ils jouent pour l’équipe nationale, vous voyez cette relation et ils sont sur une longueur d’onde.

«J’ai toujours voulu les voir ensemble au niveau du club et je pense que le fait que le PSG soit intéressé est une façon d’essayer d’obtenir Messi. Barcelone s’intéresser est peut-être une façon de garder Messi.

«Cela dépend du montant que vous allez lui verser. Allez-vous vraiment payer le prix fort? Surtout si vous êtes dans la situation financière de Barcelone. »

Messi et Aguero sont amis depuis qu’ils sont adolescents

Aguero a rencontré Messi pour la première fois alors qu’ils étaient adolescents se préparant pour la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Mais il a admis plus tard ne pas savoir qui il était, bien qu’il soit à Barcelone.

«Nous restions tous ensemble, ma tranche d’âge et sa tranche d’âge.» Aguero a déclaré à Sky Sports.

«Je me souviens qu’il y avait un gamin là-bas que j’avais vu à la télé qui était à Barcelone.

«Nous étions tous assis autour d’une table, Garay, Leo, Formica et moi-même. Leo était en face de moi et Garay a posé des questions sur certains entraîneurs.

«Leo dit:« Je les ai obtenus des États-Unis ». Alors j’ai commencé à penser à moi-même – États-Unis? Joue-t-il aux États-Unis?

«Alors je lui ai dit tranquillement, ‘comment tu t’appelles encore?’ Et il dit «Leo». J’ai dit «non, quel est ton nom?».

«Il a dit ‘Lionel Messi’. Les deux autres m’ont regardé et ont dit «vous ne savez pas qui il est?

«Ils ont tous ri et j’ai pensé ‘tu es ce gamin’ et ça a fait un déclic. C’est là que nous sommes devenus amis pour la première fois.

Aguero a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans avec l’Argentine

Aguero a débuté au club argentin Independiente, faisant ses débuts à l’âge de 15 ans.

Il a été vendu à l’Atletico Madrid en 2006 et a eu un succès immédiat en Liga.

L’attaquant a ensuite marqué 101 fois avant de déménager à City et il pourrait, un jour, revenir là où tout a commencé.

« S’il veut le faire par amour, cela est suivi avec impatience en Argentine, alors ça pourrait être Independiente », a déclaré Vickery à talkSPORT.

«Quand Independiente l’a vendu à l’Atletico Madrid il y a plusieurs lunes, ils ont réussi à reconstruire leur stade juste avec l’argent qu’ils avaient pour lui.

«C’est un rêve du club de récupérer Aguero. C’est l’un de ceux que j’espère arriver un jour, même si ce n’est pas maintenant et qu’il reste en Europe pendant un an ou deux.

Aguero a été vendu par Independiente à l’Atletico Madrid

«J’espère qu’il arrive qu’il retourne à Independiente, mais tant qu’il est assez bon pour leur donner quelque chose.

«S’il doit rentrer et que ça va être triste, je préférerais qu’il ne le fasse pas.

«Je pense que tout dépend de sa forme physique, c’est le grand point d’interrogation qui plane au-dessus de lui.»

Un passage à la Major League Soccer est cependant peu probable, car il n’a jamais mentionné vouloir jouer en Amérique auparavant.

Messi a été celui qui a parlé de déménager là-bas, mais un retour en Argentine serait plus probable.

«Il n’a jamais été informé de sa volonté. Messi a dit il y a quelques mois que les États-Unis seraient intéressants pour lui », a ajouté Vickery.

«En ce qui concerne Aguero, tout ce que nous avons entendu, c’est qu’il finirait à Independiente.

«Messi en avait parlé, terminant sa carrière avec Newells Old Boys, là où elle avait commencé.

Aguero et Messi pourraient être dans le même club pour la première fois

«Mais il était à Barcelone depuis l’âge de 13 ans, donc il n’a jamais joué pour Newells.

«Aguero a joué pour Independiente, il jouait pour eux à 15 ans. J’avais entendu dire qu’il avait joué à 15 ans et vous supposeriez naturellement que quelqu’un de la première division argentine à cet âge serait physiquement précoce et bandant.

«Je l’ai vu et la carrure vous rappelle Gerd Muller ou Romario, petit gars trapu, cuisses puissantes, équilibre merveilleux.

«J’ai vu qu’il n’était pas seulement question de rythme, il pouvait jouer avec son dos pour aller et je me suis dit ‘wow, ce gars va être quelqu’un de spécial’. Et je n’ai pas été déçu.