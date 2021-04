Comment l’IOTA pourrait atteindre 1 milliard de dollars en jetons verrouillés avant Chrysalis 2.0

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Le 21 avril, le co-fondateur de l’IOTA, Dominik Schiener, a déclaré que la plate-forme était sur le point d’entrer dans une nouvelle ère. Chrysalis 2.0 sera déployée la semaine prochaine avec une refonte complète de ce réseau. Firefly, le nouveau portefeuille natif du jeton, est un composant clé et fonctionnera comme un pont entre IOTA 1.0 et la mise à jour 1.5.

Les détenteurs d’IOTA (MIOTA, Mi) peuvent commencer la migration de jetons pour se préparer à Chrysalis. Le processus est la première étape pour lui faire réaliser le potentiel du jeton en tant que monnaie numérique peer-to-peer, comme l’a déclaré Charlie Varley, responsable technique de la Fondation IOTA (IF).

Grâce à Twitter, Schiener a célébré une étape importante dans ce processus. À peine 12 heures après son activation, 220 millions de dollars de jetons IOTA ont été verrouillés et prêts à être migrés vers le nouveau réseau. Schiener a déclaré ce qui suit pour célébrer:

C’est tout simplement incroyable. Après 12 heures, plus de 220 millions de dollars de jetons #IOTA sont déjà # verrouillés et prêts pour le lancement de #Chrysalis. Frappons 1 milliard de dollars de jetons verrouillés avant le lancement la semaine prochaine le 28!

Dans un épisode spécial des discussions IOTA, Schiener a précisé que le processus de migration est facultatif. Les utilisateurs peuvent continuer à tout moment avant et après la sortie de Chrysalis. Le grand événement de la prochaine phase pour le réseau sera Coordicide et il devrait inaugurer la décentralisation complète de cette plateforme. Dans la mise à jour, l’IF a déclaré:

Cette relance portera l’IOTA au niveau d’un produit prêt à l’emploi et entièrement équipé pour une utilisation par des organisations externes et des entreprises qui souhaitent exploiter la puissance du Tangle. Chrysalis améliore l’efficacité, la sécurité, l’évolutivité et la stabilité du protocole IOTA (…).

IOTA grimpe plus haut sur la paire Bitcoin

Au moment de la rédaction de cet article, le MIOTA se négocie à 1,72 $ avec une perte de 4,8% sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, le jeton a une perte de 32,1% et un gain de 20,6%, respectivement. Selon l’analyste Lukas Tassanyi, le MIOTA a maintenu le soutien de sa paire BTC pour le graphique à 30 jours et a grimpé à la hausse après l’action baissière des prix.

MIOTA avec des pertes modérées sur le graphique journalier. Source: IOTAUSDT Tradingview

Tassanyi pense que les jetons forment un triangle symétrique le 21 lorsque la FI a lancé Firefly. Répondant peut-être aux développements actuels, le MIOTA était prêt à casser ou à augmenter. Depuis ce temps, le prix a tendance à baisser.

Source: Lukas Tassanyi

Comme Tassanyi l’a montré sur le graphique ci-dessus, 1,63 $ pourrait être un soutien essentiel pour le MIOTA, s’il continue au sud par rapport à ses niveaux actuels. A court terme, l’analyste s’attend à une période de consolidation. Lorsque la tendance s’inversera, le MIOTA pourrait viser un nouveau sommet historique de 2,57 $.

À long terme, l’analyste s’attend à ce que MIOTA et sa plate-forme bénéficient de «deux scénarios distincts»: son potentiel en tant que crypto-monnaie avec des transactions faibles et rapides et une évolutivité élevée, et le marché de l’Internet des objets (IoT). Tassanyi a ajouté: