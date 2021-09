Comment l’iPhone a remodelé les téléphones, Apple et tout le reste

Histoire vraie. Il était une fois, les téléphones portables étaient… des téléphones.

Vous les avez utilisés pour passer des appels téléphoniques. Peut-être que vous enverriez des SMS, si vous étiez un peu avancé.

L’iPhone a changé tout cela. Et cela a changé plus que la façon dont nous utilisions les téléphones : cela a changé Apple, et cela a changé la culture, et cela a bouleversé les industries et en a créé de nouvelles.

Et tout cela s’est passé très, très vite : Steve Jobs a présenté l’iPhone il y a tout juste 14 ans. Mais il est déjà presque impossible d’imaginer à quoi ressemblait la vie avant cela.

C’est donc là que nous lançons notre nouvelle saison de Land of the Giants, notre série de podcasts qui se concentre sur les entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes de notre époque. Si vous voulez raconter l’histoire d’Apple, commencez par la chose la plus importante qu’Apple ait jamais faite.

Dans notre premier épisode, nous discutons avec des cadres supérieurs d’Apple qui ont dirigé le projet iPhone depuis le tout début, ainsi qu’avec des employés méconnus d’Apple qui ont réellement compris comment construire la chose.

Mais l’iPhone n’est pas seulement une percée dans l’électronique grand public. C’est un appareil qui a refait le monde, et nous voulons expliquer comment cela s’est produit. Et, surtout, ce que cela signifie de vivre, maintenant, dans un monde où les iPhones – et les téléphones des concurrents qu’ils ont inspirés – ne sont pas seulement agréables à avoir, mais aussi des exigences.

Cela vaut la peine de considérer qu’Apple, Facebook et tous les autres grands géants de la technologie travaillent sur une sorte de casque de réalité augmentée/virtuelle que chacun d’eux espère être le prochain iPhone. Comment voulons-nous que cette histoire se déroule cette fois-ci ?

Comme dans les autres saisons de Land of the Giants – nous avons déjà abordé Amazon, Netflix et Google – nous voulons vous faire découvrir Apple et la pensée des dirigeants qui l’ont façonné. Et nous voulons également examiner le pouvoir qu’Apple a accumulé alors qu’il a changé le monde, et les batailles en temps réel qu’il mène avec les régulateurs et les critiques pour s’accrocher à ce pouvoir.

C’est une grande histoire à raconter, amusante et provocante. Nous espérons que vous l’apprécierez. Le premier épisode de Land of the Giants: The Apple Revolution est maintenant disponible. Les nouveaux épisodes tombent le mercredi. N’hésitez pas à l’écouter sur votre iPhone ou tout autre appareil de votre choix.

