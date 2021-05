Comment lire facilement des fichiers MKV étape par étape

Aujourd’hui, il existe une grande variété de formats vidéo qui peuvent être utilisés à la fois sur un ordinateur et sur d’autres appareils, MKV étant l’un des plus utilisés mais aussi l’un des plus difficiles à reproduire. Si tu veux savoir comment lire des fichiers MKV, continuez à lire et prenez note des étapes à suivre pour réussir.

Quel est le format MKV?

le Les initiales MKV correspondent à Matroska, le nom complet du format et qui a été développé en 2002. Le nom est un hommage aux poupées russes typiques qui sont placées les unes dans les autres puisque le format est un conteneur standard ouvert qui à l’intérieur vous pouvez avoir un nombre illimité de vidéos, pistes audio, sous-titres et codecs, le tout dans un seul fichier.

Plus le fichier contient de contenu, plus sa taille et son poids sont importants, il prendra donc plus de place où que vous soyez (cloud, disque dur, etc.). Son grand avantage, en plus de pouvoir contenir autant de choses dans un seul fichier, est que maintient les résolutions les plus élevées tout en prenant le moins de place possible. C’est le meilleur format en ce sens, vous n’en trouverez pas actuellement un autre capable d’offrir de meilleures fonctionnalités.

Programmes pour lire facilement les fichiers MKV

VLC

C’est l’un des lecteurs vidéo et audio les plus populaires et les plus utilisés, puisque parmi ses nombreux avantages, le fait qu’il soit gratuit se démarque. Il est capable de lire la grande majorité des formats audio et vidéo qui existent actuellement, y compris MKV, et est également disponible pour Windows et macOS, Linux, iOS et Android.

Plex

C’est un autre lecteur vidéo bien connu qui, en plus d’être compatible avec MKV, vous permet de créer un centre multimédia à partir duquel vous pouvez diffuser du contenu sur n’importe quel ordinateur de votre domicile. Une fois que vous l’avez installé, le programme lui-même sera chargé d’indexer tous les fichiers qu’il trouve dans les dossiers que vous avez spécifiés pour télécharger automatiquement les couvertures, les métadonnées, les partitions et tout ce qui est nécessaire.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez organiser toute votre bibliothèque au même endroit, films et séries, musique, photographies, etc. Plex est compatible avec Windows, macOS, Chromecast, Android, iOS et Linux.

Lecteur Elmedia

Ce joueur c’est uniquement pour macOS et il est considéré comme l’un des meilleurs pour ce système d’exploitation. Il peut être téléchargé gratuitement sur l’App Store et lit la grande majorité des fichiers multimédias qui existent actuellement, y compris MKV.

Joueur GOM

Ce lecteur est compatible avec Windows et lit non seulement la grande majorité des formats vidéo, mais également des vidéos de YouTube et même Vidéos 360º. Il dispose également d’un moteur de recherche de codec afin que vous puissiez facilement trouver celui dont vous avez besoin dans chaque cas. Est libre.

Lecteur DivX

C’est l’un des acteurs les plus connus de ces dernières années, compatible avec Windows et macOS. Il est gratuit et l’un de ses avantages, en plus de lire MKV et un grand nombre d’autres formats, est que vous pouvez rapidement basculer entre les pistes audio, les sous-titres, en avant, en arrière, etc.