Un code de réponse rapide, plus communément appelé code QR, est un moyen rapide et facile de partager différents types d’informations en scannant le code avec un appareil. Votre téléphone Android peut obtenir tellement de fonctionnalités de cette fonctionnalité. Vous pouvez partager votre mot de passe WiFi avec d’autres personnes ou partager votre code QR Google Pay avec vos amis et votre famille pour transférer des fonds facilement. Google a ajouté la possibilité de numériser les codes QR via Google Lens à partir d’Android 8, vous n’avez donc plus besoin d’applications tierces pour lire ces codes avec votre téléphone Android.

Comment lire un code QR avec l’appareil photo de votre téléphone Android

Pour scanner un code QR avec votre téléphone Android, vous devez localiser et ouvrir Google Lens. Si vous avez Android 8, 9 ou 10, vous pouvez le trouver dans l’Assistant Google. Cependant, si vous avez Android 11, il sera situé dans la barre de recherche Google sur l’écran d’accueil ou dans l’application Google. Certains téléphones l’ont également dans l’application appareil photo, mais pas tous.

Trouvez le Logo de l’objectif Google dans l’Assistant Google, ou le petite icône de caméra dans la barre de recherche de l’écran d’accueil ou dans l’appli Google, et robinet il.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Si l’appareil photo de votre téléphone Android contient Google Lens, appuyez sur le logo de l’objectif dans l’application appareil photo.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Une fois Google Lens ouvert, point votre appareil photo au code QR pour le lire.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Dès que vous scannez le code QR avec Google Lens sur votre téléphone Android, vous pourrez immédiatement voir le lien, le texte ou toutes les données que le code est censé afficher. Les résultats s’affichent en temps réel et se chargent en un rien de temps, à condition bien sûr d’avoir une connexion Internet stable.

Il s’agit vraiment de simplement pointer et scanner le code QR avec Google Lens. La seule difficulté que vous pourriez rencontrer lors de la lecture d’un code de réponse rapide avec votre téléphone Android est de trouver la fonctionnalité. Heureusement, Google a intégré Lens dans de nombreuses autres applications pour faciliter le travail, en particulier dans Android 11, où il est placé sur le widget de recherche Google de l’écran d’accueil. Alternativement, vous pouvez télécharger l’application autonome pour éviter les tracas de la recherche du petit logo Lens.

