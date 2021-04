Comment Live a façonné un classique Alt.Rock de qualité platine

Commercialement, le deuxième album de Live, Throwing Copper, a été l’une des plus grandes réussites du rock alternatif pendant les années 90. Avec des chiffres de vente de plus de huit millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis, il est là-haut avec des sorties contemporaines largement saluées telles que Soundgardende Super inconnu, Écraser des citrouilles‘ Rêve siamois, et Alice In Chains ‘Dirt.

Malgré ses ventes exceptionnelles, cependant, Throwing Copper est parfois négligé lorsqu’il s’agit de rétrospectives des années d’or du rock alternatif américain. Le fait que le nom du groupe aliène les moteurs de recherche Google n’a pas aidé leur cause, bien qu’il soit probablement plus significatif que, aux yeux des médias, Live ne soit ni originaire ni établi de liens directs avec le nord-ouest du Pacifique et grunge.

Écoutez dès maintenant l’édition anniversaire de Throwing Copper.

Divorcé de l’époque, le quatuor, dirigé par le chanteur / guitariste Ed Kowalcyzk, mérite plus que d’être réévalué. Formés à York, en Pennsylvanie, ils ont grandi en public grâce à des concerts dédiés dans de petits clubs au cours de la décennie écoulée entre la diffusion de leur premier spectacle, au début des années 80, et la signature d’un accord avec Radioactive Records de Gary Kurfirst en 1991.

«Construisons-le et ils viendront»

Le groupe n’aurait pas pu être plus éloigné de l’action à Seattle, mais leurs liens avec New York les ont bien servis sur le long terme. Des émissions régulières dans la célèbre boîte de nuit de New York, le CBGB, les ont renforcées, et Kurfirst (qui a également dirigé Ramones, Debbie Harry et Talking Heads de Tom Tom Club) a accroché Live up avec l’ex-Talking Head Jerry Harrison pour produire leur premier album, Mental Jewelry.

Sorti le 31 décembre 1991, cet album bien reçu est entré dans le Top 75 du Billboard 200 et a révélé que Live était très présent dans le jeu. Reflétant le commentaire du bassiste Patrick Dahlheimer selon lequel son groupe a adopté l’attitude «construisons-le et ils viendront», Live a été diplômé dans de plus grandes salles alors qu’ils ont commencé à penser à leur deuxième album, pour lequel ils sont retournés à la planche à dessin.

“Nous avions des fans qui attendaient sur des épingles pour notre prochain truc”

«Je me souviens d’avoir eu cette ardoise vierge après Mental Jewelry et j’ai pensé, mec, qu’est-ce que je vais dire, comment ça va sonner? Ed Kowalcyzk a déclaré dans une interview AllMusic 2016. “[At the beginning] nous avions tout ou rien, “Allons-y!” genre de chose, mais maintenant que nous étions établis, nous avions des fans qui attendaient sur des épingles pour notre prochain truc.

Tournant la pression à leur avantage, Live a élaboré un nouveau lot de chansons prometteuses et a de nouveau fait appel à Jerry Harrison, qui a produit et aidé à façonner ce qui allait devenir Throwing Copper.

«Quand j’ai rencontré Jerry pour la première fois, j’ai tout de suite réalisé que c’était un gars qui fait partie de groupes depuis longtemps et qui comprend la dynamique des groupes», a déclaré Kowalcyzk en 2016. «Toutes mes chansons duraient, comme, huit minutes et à l’époque je ne le savais pas. comprendre pourquoi ils avaient besoin d’avoir quatre ou cinq ans, mais Jerry l’a fait. Je dirais que la plus grande chose que j’ai apprise de Jerry est de savoir comment arranger les chansons, il est vraiment créatif.

“Capture la colère et la douleur du moment”

Harrison a sans aucun doute perfectionné les chansons de Live, mais il a également encouragé la créativité du groupe, qui a démontré que Throwing Copper avait atteint de nouveaux sommets lors de sa sortie le 26 avril 1994. Un travail stimulant, mais extrêmement puissant, le disque a montré que Live était maintenant capable de maîtrisant un matériel aussi divers et complexe que l’urgent et politiquement chargé «White, Discussion», le languissant et doublé «TBD» et le jeu de puissance de six minutes, Soundgarden-esque, «The Dam At Otter Creek».

Fondamentalement, Throwing Copper comprenait également quatre singles fantastiques et compatibles avec la radio, dont deux – le jangly, REM-ish “Selling The Drama” et à combustion lente “La foudre tombe” – encore duper quand il s’agit de distinguer la chanson signature de Live. Les deux morceaux se sont glissés dans le Top 40 britannique, tandis que «Lightning Crashes» a atteint la 12e place du Billboard Hot 100, donnant au groupe son plus grand succès national.

«Il y a toujours un lien émotionnel»

En dépit de recevoir une série de critiques perspicaces, y compris Rolling Stone (qui a noté avec perspicacité que Throwing Copper «capture la colère et la douleur du moment dans des chansons captivantes conduites à la maison par des joueurs experts»), amener l’album au sommet était un jeu plus long. Cependant, Live a de nouveau prouvé son courage, réalisant des performances remarquables à Woodstock ’94 et au WOMAD Tour de Peter Gabriel, qui ont tous gardé Throwing Copper sous les projecteurs avant de finalement s’installer au n ° 1 du Billboard 200, le 6 mai 1995. – 52 semaines après sa première sortie.

Comme l’ont démontré les derniers titres multi-platine de Live tels que Secret Samadhi et The Distance To Here, le succès de Throwing Copper était tout sauf un flash dans la casserole. Cependant, alors que l’album fête son anniversaire avec une réédition de luxe (avec un enregistrement de cette performance de Woodstock ’94 dans son intégralité), c’est toujours celui vers lequel les fans, anciens et nouveaux, sont attirés lorsqu’il s’agit de choisir l’œuvre la plus déterminante de leurs héros.

“Il y a eu d’autres moments de trophée dont il faut se souvenir, mais ces chansons font désormais partie de l’ADN de nos fans”, a déclaré Ed Kowalcyzk plus tôt en 2019. “Que cet album compte toujours pour eux et qu’il y a toujours un lien émotionnel – c’est le vrai accomplissement.”

L’édition anniversaire de Throwing Copper est maintenant disponible et peut être achetée ici.