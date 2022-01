Comment l’obsession du tote bag a conquis le monde

Saúl Guzman a acheté un tote bag en 2010 qui ne l’a plus quitté depuis. En se promenant un jour dans une petite foire de rue à Londres, il a repéré un fourre-tout en tissu bleu denim, des bretelles solides et une illustration simple de la librairie Daunt Books.

Bien qu’il ait adoré le sac, Guzman – qui était étudiant à l’époque – pensait qu’à environ 10 £, c’était un peu cher. Mais il a quand même décidé de l’acheter après avoir remarqué « une étiquette vraiment cool » qui disait que le sac avait été fabriqué par une organisation à but non lucratif qui aide les Indiens à gagner leur vie tout en soutenant l’environnement. Pour lui, cette étiquette a transformé le sac fourre-tout, devenant non seulement un moyen de transporter des objets, mais un moyen d’exprimer son style personnel tout en aidant d’autres communautés.

« Le sac fourre-tout était presque comme un investissement », a déclaré Guzman, disant qu’il aimait à quel point c’était cool, mais aussi « qu’il soutenait une librairie locale, et qu’il était fabriqué avec tant de soin et aidait les gens ».

Pour beaucoup d’entre nous, les bacs sont plus que de simples réceptacles pour faire des courses, et sont plutôt devenus un élément essentiel de notre vie quotidienne, nous apportant un sentiment de confort et de connexion partout, de l’épicerie à nos flux TikTok. Même Carrie Bradshaw, toujours soucieuse de la mode, échangera sa baguette Fendi contre un sac fourre-tout NPR dans And Just Like That, le redémarrage de Sex and the City.

Le tote bag n’est pas devenu un accessoire omniprésent du jour au lendemain. Au cours des dernières décennies, cependant, il est devenu un sac de prédilection pour tant de gens, en grande partie à cause de la manière simple et fonctionnelle qu’il permet de s’exprimer.

La toile d’un sac fourre-tout est, eh bien, une toile vierge. Le vôtre peut en dire long sur vous : quelles publications vous lisez, où vous vous alignez politiquement, ce en quoi vous croyez, ce dont vous rêvez ou qui vous aimez. Tout cela peut vivre sur un seul morceau de tissu, neutre ou impétueux, simple ou compliqué. La nature personnalisable et mutable de cet accessoire a aidé l’obsession à transcender les générations.

Il y a bien sûr des inconvénients à la simplicité d’un fourre-tout, qui est son manque de nuance, en ce sens qu’il devient facile de parler sans marcher. Quelqu’un peut porter un sac fourre-tout qui la déclare «féministe», par exemple, mais ne pas vraiment se soucier des problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans leurs communautés. Un sac fourre-tout avec un slogan ne nous apportera pas la libération. Mais pour certains d’entre nous dont les identités sont intrinsèquement politiques, le fourre-tout peut servir d’expression de nos positions et identités.

Même quand ils tombent de nos épaules toutes les cinq secondes lorsque nous portons nos manteaux en hiver, nous les aimons toujours. Ils donnent à chacun de nous le pouvoir de dire qui nous sommes, et de le faire de manière pratique et abordable. Faut-il s’étonner que nous soyons obsédés ?

« Le sac fourre-tout s’inscrit dans une tendance plus large de la démocratisation de la mode », a déclaré le professeur Dicky Yangzom, sociologue culturel et économique à l’Université de New York. « À l’origine, ces textiles [like canvas] étaient destinés au travail. De la même manière que les vêtements utilitaires à la mode avec l’essor de la combinaison, cela n’a pas été conçu pour la mode de masse. C’était plus orienté vers les gens qui font plus de travail manuel, n’est-ce pas ? Donc toutes ces catégories changent.

Désormais, les tote bags sont partout : comme outils de marketing, comme merch pour les artistes et pour les créateurs d’avoir un accessoire plus accessible à vendre. Un fourre-tout « avocat » Forever 21 à 6 $, un sac peint à la main à 15 $ d’un vendeur Etsy, le sac en toile Vogue ou New Yorker gratuit fourni avec un abonnement au magazine et un sac fourre-tout Dior à 3 250 $ relèvent tous du même Catégorie (assez lucrative) : Selon une étude de marché de Technavio, le marché des sacs fourre-tout vaut 334,5 millions de dollars.

« Les marques de luxe ont repris l’idée du fourre-tout lui-même, c’est ainsi que fonctionne le capitalisme », a déclaré Yangzom. De Dior à Marc Jacobs, les marques de haute couture ont conçu leur propre version des sacs fourre-tout, avec leur image de marque et leur gamme de prix élevée. « Un sac fourre-tout est l’une de ces choses qui ont réussi – comme cet objet banal et humble – à percer », a-t-elle expliqué. « Les sacs fourre-tout sont là pour rester. »

Une partie de la raison de la longévité du sac fourre-tout est la façon dont l’article nous fait sentir. « C’est comme » oh, je suis un intellectuel ! « », a déclaré Nicki Camberg, une junior au Barnard College, faisant référence au sac fourre-tout traditionnel New Yorker et à d’autres utilisés comme marketing pour les publications littéraires et journalistiques.

Camberg appelle ses propres sacs fourre-tout ses « sacs fourre-tout de soutien émotionnel ». L’utilité d’un sac fourre-tout peut être sentimentale, car elle vous apporte le confort de vous sentir préparé, mais elle peut aussi être très littérale puisqu’elle peut contenir tout ce dont vous pourriez avoir besoin. « J’ai juste besoin d’un moyen d’avoir tous les biens que j’ai sur moi accessibles à tout moment », a-t-elle expliqué, qu’elle fasse des courses ou qu’elle se promène. « Et si j’ai besoin de 20 bandeaux et d’un paquet de chewing-gum ? »

Quand elle était en première année à l’université, Camberg s’est retrouvée attirée par les sacs fourre-tout pour leur aspect pratique ainsi que pour la façon dont ils la faisaient voir aux autres.

« Je me suis dit : « Eh bien, j’ai mal au dos » » après avoir utilisé un sac à dos pendant un certain temps, a-t-elle expliqué. « Et tout le monde porte un jugement sur les sacs à dos, mais personne ne juge un sac fourre-tout. De plus, j’avais l’impression de moins ressembler à un enfant.

Pour Julles Hernandez, une écrivaine de mode et styliste de Porto Rico également connue sous le nom de « The Bold Budget », les sacs fourre-tout qu’elle possède sont des pièces marquantes qui complètent ses tenues et gardent des souvenirs chers. « J’ai 1 $ et des sacs de créateurs, probablement plus de 25 au total. C’est mon truc préféré au monde », a déclaré Hernandez. (Elle a même un fourre-tout Off-White nommé d’après son meilleur ami.)

Le tote bag a des profondeurs symboliques. Yangzom a expliqué que l’aspect vital du sac fourre-tout a beaucoup de valeur en raison de l’histoire des rituels humains. À l’ère pré-moderne, a-t-elle dit, les gens avaient de très fortes croyances au sujet de la religion et des symboles qui correspondaient à leurs pratiques religieuses respectives. Ces institutions ne se sont pas entièrement effondrées, bien sûr, mais la relation que beaucoup entretiennent avec elles, et certainement nos valeurs collectives, ont changé et évolué. Cependant, le besoin humain de chérir un objet est inné.

« Ce qui ne change pas, c’est notre besoin de croire en quelque chose et d’avoir nos croyances solidifiées par un objet ou un symbole. Alors avant, peut-être que vous vénériez des statues ou une photographie ou quelque chose, n’est-ce pas, mais en quoi est-ce différent du sac fourre-tout ? » elle a expliqué. Le rituel d’emballer nos vies dans ces sacs, de les emporter avec nous au quotidien, de sentir leur poids sur nos épaules, de rendre leurs messages visibles à tous peut-être est devenu essentiel à notre quotidien et à nos identités.

En tant que fier propriétaire de trop de sacs fourre-tout, j’ai des histoires et des souvenirs pour chacun d’eux. Ils représentent des parties de moi et ont apporté du réconfort dans ma vie collégiale et post-universitaire, se tissant dans mes expériences au fil des ans.

Mon sac fourre-tout préféré a l’air simple, mais les mots écrits dessus représentent tout ce dont je rêve pour mon pays de Porto Rico : República del Caribe : Libre, Mágica, Independiente, qui se traduit par « République des Caraïbes : libre, magique, indépendante » en grosses lettres rouges, conçu par un collectif d’art appelé Macondo Herald. Un jour, chez mon parrain, je me suis présenté avec le tote bag et sa femme m’a dit : « Tu es toujours avec ce tote bag ! J’ai souris. C’est devenu une extension de moi, un reflet de mon identité.

La vérité est que ce morceau de tissu, un simple sac avec deux sangles, peut toujours vous serrer dans vos bras lorsque vous vous promenez ou lorsque vous explorez un nouvel endroit, avec tous ses souvenirs, avec la force de transporter tout ce que vous y mettez et la capacité pour partager un peu de vous-même avec le monde où que vous alliez.

Nicole Collazo Santana est une journaliste basée à New York et fait partie de la première cohorte du Vox Media Writers Workshop. Son travail a été publié dans Refinery29, NPR, 9 Millions, et plus encore.