Comment Logan Miller d’Escape Game voulait que Ben évolue en entrant dans Escape Room: Tournament Of Champions

Quand j’ai appris que nous faisions le deuxième, c’était l’occasion de voir ce qui allait se passer ensuite. Bien sûr, il y avait une immense pré-production pour essayer de comprendre comment nous allions le faire. Mais j’ai toujours, au fond de moi, voulu que Ben évolue en quelque sorte. Au début, c’était ce personnage cynique et fumeur de cigarettes qui avait renoncé à la vie. Maintenant qu’il a survécu à cela, il a une seconde chance. Et donc, je pense qu’il veut faire de son mieux et essayer d’être un chef de file et une force motrice tout au long du deuxième film.