Comment Lonnie Smith est devenu le héros du Hammond

Bien que le bien connu Jimmy Smith est souvent considéré comme le spécialiste par excellence de Hammond B3 dans le monde du jazz, deux autres Smiths (tous deux sans lien) ont également fait leur marque à la même époque, jouant des léchages d’orgue soul sur un backbeat funkafié. Il y avait Johnny « Hammond » Smith – qui a changé son nom en Johnny Hammond pour éviter d’être confondu avec un guitariste du même nom – et Lonnie Smith. Le plus jeune des trois, Lonnie Smith (né à Lackawanna, New York, le 3 juillet 1942) a fait ses débuts pour Columbia Records en 1967 alors qu’il était encore sideman pour guitariste. Georges Benson. Impressionnant par la suite Note bleueproducteur Alfred Lion à travers son travail avec le saxophoniste alto Lou Donaldson, Smith a fait défection, en sortant son premier album Blue Note, Think !, en 1969.

Enregistré à Rudy Van Gelderest célèbre Studio des falaises d’Englewood le 23 juillet 1968, Pensez ! était un plateau grésillant de grooves soul-jazz piquants. Grâce à Jimmy Smith, les trios d’orgue étaient populaires à la fin des années 50, mais le producteur Alfred Lion a décidé de présenter le talent de Lonnie Smith dans un cadre plus vaste. Il a fait venir le trompettiste Lee Morgan, qui avait été le prodige du cor de Blue Note dans les années 50, et maintenant, à 30 ans, était toujours au sommet de son art, avec le saxophoniste et flûtiste David “Fathead” Newman (un long- membre actif de Ray Charles‘), avec le guitariste Melvin Sparks et la batteuse Marion Booker, Jr (tous deux apparus sur l’album Columbia de Smith, Finger Lickin’ Good Soul Organ). Sur deux morceaux, le quintette a été élargi à un octet avec l’ajout des percussionnistes Henry « Pucho » Brown, Willie Bivins et Norberto Apellaniz.

Rainures à indice d’octane élevé

L’ouverture de Think !, « Son Of Ice Bag », est une reprise vibrante d’un single à succès américain de 1967 sur Uni Records par le trompettiste sud-africain Hugh Masekela. La piste est conduite par les tambours cinétiques de Booker et, après que les cuivres aient énoncé le thème principal harmonisé sur une séquence d’accords descendants, le guitariste Melvin Sparks prend un solo clairsemé mais éloquent. Il est suivi du saxophone itinérant de Newman, puis de Lee Morgan, dont le solo présente un caractère plus extraverti. Après une reprise du thème principal, Lonnie Smith a enfin sa chance avec un sort prolongé sous les projecteurs. Son solo commence presque timidement, mais peu à peu, il augmente l’excitation avec une série de motifs émouvants et une gymnastique au clavier à doigts légers.

L’élégance décontractée qui définit « Son Of Ice Bag » est remplacée par une mélodie palpitante et latino-américaine de Smith intitulée « Call Of The Wild », mettant en vedette un trio de percussionnistes occupés. Il commence, cependant, par une intro lente et rêveuse, où pendant deux minutes la flûte pastorale de Newman, le cor en sourdine de Morgan et les douces guitares de Sparks s’entrelacent avec bonheur. Vient ensuite un orage de batterie et de percussions annonçant un groove latin à indice d’octane élevé qui mène finalement à un solo de trompette palpitant de Lee Morgan.

« Think » est la version imprégnée d’orgue de Smith du hit de 1967 de la reine de la soul Aretha Franklin pour Atlantic Records. Le morceau a également été publié en tant que premier single de l’organiste pour Blue Note, avec “Son Of Ice Bag” sur le revers.

Une sortie de bon augure

L’interprétation de Lonnie Smith de la comptine traditionnelle pour enfants “Three Blind Mice” s’inspire de la version jazz d’Art Blakey & The Jazz Messengers de 1962, avec sa mélodie de cor harmonisée et contagieuse. Après le thème principal, il éclate en un groove soul-jazz vif et lâche avec des solos de tous les protagonistes principaux.

Pense! joue avec « Slouchin’ », un groove nonchalant au rythme moyen parsemé de percussions latines. Sparks prend le premier solo, suivi de Morgan, qui est plus méditatif sur ce morceau. Vient ensuite Newman avec un passage athlétique de ténor strident soufflant avant que Lonnie Smith ne se retrouve sur la sellette (bien que sa contribution soit habile et super cool).

Sorti au début de 1969, Think! s’est hissé à la 46e place de la liste Billboard des albums R&B américains les plus vendus au cours d’un séjour de quatre semaines dans le classement. Malgré le succès de l’album, ce n’était pas la sortie Blue Note la plus réussie de l’organiste (son suivi, Move Your Hand des années 1970, a fait encore mieux, atteignant la 24e place du même classement), mais c’était néanmoins une sortie de bon augure et a annoncé Lonnie Smith, 26 ans, en tant que nouveau héros de l’orgue Hammond B3.