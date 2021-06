Comment l’or numérique se compare-t-il aux obligations souveraines en or ?

in

Avec cette option, l’investisseur peut acheter une grosse somme en une seule fois ou faire de petits investissements étalés sur une semaine ou des mois, selon son pouvoir d’achat.

La pandémie de Covid-19 a attiré l’attention des investisseurs sur différentes classes d’actifs. Les experts du secteur affirment que les actifs aurifères non physiques tels que l’or numérique et les obligations souveraines en or en sont quelques-uns.

L’or numérique est comme « l’or physique », mais sans les problèmes supplémentaires de conservation et de stockage. Il n’y a aucun risque compromettant sur la pureté de l’or. Trois sociétés – Augmont, MMTC-PAMP et SafeGold – qui proposent actuellement de l’or numérique en Inde stockent des quantités égales d’or physique dans des coffres-forts assurés. L’or numérique peut être acheté en petites unités sur plusieurs plateformes en ligne, cependant, il y a une limite de Rs 2 lakh. La plupart des fournisseurs ont une clause de sortie obligatoire ou de prise de livraison de l’or physique après un délai déterminé.

Les obligations souveraines en or (SGB) sont émises par la RBI au nom du gouvernement central à un prix inférieur au prix actuel du marché pour une période de détention de 8 ans. Les experts disent que ces options d’investissement sont pratiques et répondent aux besoins ambitieux et financiers des gens d’acheter de l’or.

Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Digital Swiss Gold and Gilded, déclare : « L’or numérique offre plus d’avantages que les SGB à l’acheteur. Avec l’or numérique, vous achetez la valeur réelle de l’or qui est stocké sous forme physique dans un coffre-fort. L’or numérique est accompagné d’une assurance de la pleine valeur investie, contrairement aux SGB. La liquidité est également un différenciateur majeur. L’or numérique peut être résolu au prix du marché en cas d’urgence, mais les SGB sont assortis d’une période de détention d’au moins cinq ans, ce qui les rend indisponibles pour les besoins de trésorerie/financiers immédiats de l’investisseur.

En revanche, Digital Gold est disponible 24h/24 et 7j/7. L’investisseur peut acheter une grosse somme d’un coup ou faire de petits investissements étalés sur une semaine ou des mois, selon son pouvoir d’achat. La qualité de l’or numérique est supérieure à 0,9999 par rapport à celle du SGB à 0,999.

Cela dit, Anup Bansal, directeur des investissements chez Scripbox, déclare qu’« il n’y a pas de frais de stockage ni de frais de TPS sur SGB. L’or numérique, en revanche, facture 3 % de TPS, ce qui signifie essentiellement que sur chaque achat de 100 Rs, le montant net investi est de 97 Rs. Il existe également une différence significative entre le prix d’achat et de vente, environ 2 à 3 % pour frais d’entreposage, d’assurance et de syndic. Le gouvernement paie également 2,5% d’intérêts annuels sur SGB.

Rizvi ajoute : « Même après la période de détention minimale de cinq ans, SGB prend encore 3 ans pour arriver à maturité. Il n’y a pas de frais supplémentaires ni de déduction lors de la revente d’or numérique, mais il y a des coûts de transaction élevés au cas où les obligations seraient vendues avant l’échéance. Avec les obligations souveraines en or, l’investissement maximal dans les SGB est plafonné et leur fenêtre de souscription est courte.

Un autre point de comparaison, fait Bansal, «l’or numérique est imposé comme l’or physique, alors qu’il n’y a pas d’impôt sur les plus-values ​​sur SGB s’il est détenu pendant plus de 5 ans après l’achat dans l’introduction en bourse. C’est un inconvénient de SGB – la période de verrouillage de 5 ans. Entre 5 et 8 ans, les investisseurs peuvent vendre sur le marché secondaire, cependant, le prix de vente peut être inférieur. Actuellement, il n’y a pas de régulateur pour l’or numérique, mais SGB a une garantie souveraine. »

Les experts affirment que l’or numérique constitue un actif à long terme attrayant par rapport aux divers aspects de la commodité, des coûts, du rendement attendu, de la fiscalité, de la liquidité et de la sécurité. Les principaux avantages des SGB restent le taux d’intérêt de 2,5 % et le statut d’exemption d’impôt.

