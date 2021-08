Comment Lorne Michaels de SNL essaie de garder le casting principal pendant encore quelques années

SNL existe depuis des décennies, donc le casting est en constante évolution, et il est connu pour produire des comédiens superstars. Au fur et à mesure que le casting actuel est de plus en plus connu, ils entreprennent plus de projets, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Selon les rumeurs, Kenan Thompson, Kate McKinnon, Cecily Strong, Aidy Bryant, Michael Che et Colin Jost quitteraient la série de variétés, et alors que la série se rapproche de plus en plus de sa prochaine saison, les contrats seront probablement finalisés bientôt. La saison 50 est une étape importante, donc même si la distribution actuelle ne reste que jusque-là, ce serait mieux que rien.