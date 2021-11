Comment louer Disney+ pour seulement 29 pesos ?

Disney+ et l’astuce pour pouvoir le louer pour seulement 29 pesos | Instagram

Ils ont récemment révélé que la plate-forme aura son abonnement en offre Et maintenant, les utilisateurs se sont demandé comment louer Disney Plus pour 29 pesos et cette fois, nous vous présenterons l’astuce étape par étape afin que vous ne perdiez pas l’offre.

Parce que le Plate-forme de streaming de la plus célèbre des souris fêtera ses deux ans d’existence, les utilisateurs se sont demandé comment embaucher Disney Plus pour seulement 29 pesos, c’est pour cette raison que nous partageons toutes les informations, puisque la plateforme proposera son abonnement.

Et, l’application sait parfaitement chouchouter les utilisateurs, puisque la plate-forme a préparé plusieurs surprises pour ce mois de novembre, puisqu’elles ont révélé qu’elle proposera une offre sans précédent dans laquelle vous pourrez louer un mois de contenu à faible coût.

Auparavant, nous avons partagé avec vous la première de la plateforme de streaming la plus regardée, depuis que la série Loki the Marvel a réussi à captiver les fans.

Le projet a réussi à dépasser Wanda Vision et The Falcon and The Winter Soldier et la série compte six chapitres dans sa première saison.

C’est ainsi que le service réduit son taux de 82%, quelque chose d’historique depuis son arrivée au Mexique, puisque l’offre est valable du 8 novembre au 14 novembre, seulement dans cette période vous pouvez contracter le service pour seulement 29 pesos, plus tard le coût sera de 159 pesos.

A noter que les utilisateurs intéressés par l’offre de la plateforme doivent se rendre sur le site officiel et commencer le test, qui ne durera que quelques jours.

D’autre part, la promotion respectera toutes les fonctions de la plateforme, les utilisateurs auront accès au contenu 4K, aux dernières versions et à la possibilité de télécharger des séries à regarder hors ligne.

Il convient de mentionner que le prix de 29 pesos pour contempler le contenu sur la plate-forme est pour l’anniversaire, en plus Shang Chi et la légende des dix anneaux et Jungle Cruise arriveront, ce dernier sans frais supplémentaires, ce qui a enthousiasmé les utilisateurs.

Rappelons que la plateforme est arrivée au Mexique le 17 novembre 2020, ce qui a fait fureur sur les réseaux sociaux, puisque la plateforme de streaming propose un catalogue de films et séries avec un abonnement mensuel.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’un des avantages est qu’il peut être vu dans 4 appareils simultanés, donc pour être vrai son prix n’est pas si élevé.

Il a également un contenu HD, dispose de 7 profils différents par compte, comprend également pour les mineurs, le contenu peut être téléchargé sur 10 appareils enregistrés.

D’autre part, les utilisateurs se sont demandé comment embaucher Disney Plus pour 29 pesos, car ils doivent entrer sur le site officiel.