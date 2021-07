Comment l’outil de détection de discours haineux de TikTok a déclenché un débat sur les préjugés raciaux sur l’application

« C’est pour ça que j’en ai marre. Nous sommes fatigués », a déclaré un influenceur noir populaire Ziggi Tyler dans une récente vidéo virale sur TikTok. “Tout ce qui concerne les Noirs est un contenu inapproprié”, a-t-il poursuivi plus tard dans la vidéo.

Tyler exprimait sa frustration envers TikTok à propos d’une découverte qu’il avait faite lors de la modification de sa biographie sur le Creator Marketplace de l’application, qui met en relation les titulaires de comptes populaires avec des marques qui les paient pour promouvoir des produits ou des services. Tyler a remarqué que lorsqu’il a tapé des phrases sur le contenu noir dans sa biographie de créateur de Marketplace, telles que “Black Lives Matter” ou “Black success”, l’application a signalé son contenu comme “inapproprié”. Mais lorsqu’il a tapé des phrases comme « suprématie blanche » ou « succès blanc », il n’a reçu aucun avertissement de ce type.

Pour Tyler et nombre de ses partisans, l’incident semblait s’inscrire dans un schéma plus large de la façon dont le contenu noir est modéré sur les réseaux sociaux. Ils ont dit que c’était la preuve de ce qu’ils pensaient être le préjugé racial de l’application contre les Noirs – et certains ont exhorté leurs abonnés à quitter l’application, tandis que d’autres ont tagué le compte d’entreprise de TikTok et exigé des réponses. La vidéo originale de Tyler sur l’incident a reçu plus de 1,2 million de vues et plus de 25 000 commentaires ; sa vidéo de suivi a reçu près d’un million de vues supplémentaires.

“Je ne vais pas m’asseoir ici et laisser cela se produire”, a déclaré à Recode Tyler, un jeune diplômé de 23 ans de Chicago. “Surtout sur une plate-forme qui fait que toutes ces pages disent des choses comme:” Nous vous soutenons, c’est le mois de l’histoire des Noirs en février. “”

Un porte-parole de TikTok a déclaré à Recode que le problème était une erreur avec ses systèmes de détection de discours haineux qu’il s’efforce activement de résoudre et qu’il n’est pas révélateur de préjugés raciaux. Les politiques de TikTok ne limitent pas la publication sur Black Lives Matter, selon un porte-parole.

Dans ce cas, TikTok a déclaré à Recode que l’application signalait par erreur des phrases telles que “Black Lives Matter” parce que son détecteur de discours haineux est déclenché par une combinaison de mots impliquant les mots “Black” et “public” – parce que “public” contient le mot “mourir” dedans.

“Nos protections TikTok Creator Marketplace, qui signalent les phrases généralement associées au discours de haine, ont été configurées à tort pour signaler des phrases sans respect de l’ordre des mots”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué. «Nous reconnaissons et nous nous excusons pour la frustration de cette expérience, et notre équipe travaille rapidement pour corriger cette erreur importante. Pour être clair, Black Lives Matter ne viole pas nos politiques et compte actuellement plus de 27 milliards de vues sur notre plateforme. » TikTok dit qu’il a contacté directement Tyler et qu’il n’a pas répondu.

Mais Tyler a déclaré qu’il ne trouvait pas l’explication de TikTok à Recode adéquate et qu’il estimait que l’entreprise aurait dû identifier plus tôt un problème dans son système de détection des discours haineux.

“Quel que soit l’algorithme et la façon dont il a été détecté, quelqu’un a dû programmer cet algorithme”, a déclaré Tyler à Recode. “Et si [the problem] est l’algorithme, et le marché est disponible depuis [2020], pourquoi n’était-ce pas une conversation que vous avez eue avec votre équipe, sachant qu’il y a eu des controverses raciales ? » Il a demandé.

Tyler n’est pas seul dans sa frustration – il n’est que l’un des nombreux créateurs noirs qui ont récemment protesté contre TikTok parce qu’ils disent qu’ils ne sont pas reconnus et mal desservis. Beaucoup de ces Black TikTokers participent à ce qu’ils appellent la “#BlackTikTok Strike”, dans laquelle ils refusent d’inventer des danses originales sur une chanson à succès – parce qu’ils sont en colère que les artistes noirs de l’application ne soient pas correctement crédités. pour les danses virales qu’ils chorégraphient d’abord et que d’autres créateurs imitent.

Ces problèmes sont également liés à une autre critique adressée à TikTok, Instagram, YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux au fil des ans : que leurs algorithmes, qui recommandent et filtrent les publications que tout le monde voit, ont souvent des préjugés raciaux et sexistes inhérents.

En 2019, une étude a montré que les principaux modèles d’IA pour détecter les discours de haine sont 1,5 fois plus susceptibles de signaler les tweets écrits par les Afro-Américains comme « offensants » par rapport à d’autres tweets, par exemple.

Des découvertes comme celles-ci ont suscité un débat en cours sur les mérites et les dommages potentiels liés au fait de s’appuyer sur des algorithmes – en particulier le développement de modèles d’IA – pour détecter et modérer automatiquement les publications sur les réseaux sociaux.

Les grandes sociétés de médias sociaux comme TikTok, Google, Facebook et Twitter – bien qu’elles reconnaissent que ces modèles algorithmiques peuvent être défectueux – en font toujours un élément clé de leurs systèmes de détection de discours haineux en pleine expansion. Ils disent qu’ils ont besoin d’un moyen moins laborieux pour suivre le volume toujours croissant de contenu sur Internet.

La vidéo TikTok de Tyler montre également les tensions entourant le manque de transparence de ces applications sur la façon dont elles surveillent le contenu. En juin 2020, lors des manifestations de Black Lives Matter à travers les États-Unis, certains militants ont accusé TikTok de censurer certains messages populaires #BlackLivesMatter – qui, pendant un certain temps, ont montré que l’application n’avait aucune vue même lorsqu’ils avaient des milliards de vues. TikTok a nié cela et a déclaré qu’il s’agissait d’un problème technique affectant également d’autres hashtags. Et fin 2019, les dirigeants de TikTok auraient discuté de la modération des discussions politiques sur l’application, selon Forbes, pour éviter la controverse politique.

Un porte-parole de TikTok a reconnu les frustrations plus importantes concernant la représentation des Noirs sur TikTok et a déclaré qu’au début du mois, la société a lancé un compte officiel @BlackTikTok pour aider à favoriser la communauté Black TikTok sur la plate-forme – et que dans l’ensemble, ses équipes se sont engagées à développer des systèmes de recommandation. qui reflètent l’inclusivité et la diversité.

Mais pour Tyler, l’entreprise a encore beaucoup de travail à faire. “Ce cas n’est que la pointe de l’iceberg et sous le niveau de l’eau, vous avez tous ces problèmes”, a déclaré Tyler.