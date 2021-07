Comment Lucinda Williams a fait sa marque

Avec son accent indubitable, ses paroles émotionnellement crues et ses sérieuses notes de guitare, il est difficile de croire que Lucinda Williams était surtout un secret bien gardé parmi les passionnés de musique roots jusqu’en 1998 album révolutionnaire Car Wheels On a Gravel Road, a fait d’elle une chérie critique et a présenté l’Amérique à un nouveau genre, alt.country.

Écoutez Car Wheels On a Gravel Road maintenant.

Une combustion lente

Depuis qu’elle a fait ses débuts avec une collection de reprises de blues acoustique sur le label culte Folkways en 1979, la carrière de Williams a été lente, ne sortant que quatre albums originaux en 18 ans, chacun sur un label différent – Happy Woman Blues (1980, Folkways ), son album éponyme (1988, Rough Trade), Sweet Old World (1992, Chameleon) et son record de carrière sur Mercury.

Car Wheels On A Gravel Road était un travail d’amour, c’est le moins qu’on puisse dire. L’écart de six ans entre Sweet Old World et celui-ci était le résultat à la fois de problèmes de label et de l’engagement acharné de Williams à obtenir le son juste. Alors que d’autres artistes sont félicités pour leur dévouement envers leur savoir-faire, Williams a été qualifiée de perfectionniste difficile, mais son entêtement et sa lutte pour un meilleur contrôle artistique l’ont distinguée de bon nombre de ses contemporains.

Découpé dans un tissu plus granuleux

Au milieu des stars crossover country-pop du milieu des années 90, Williams a toujours été taillé dans un tissu plus granuleux et partageait davantage une affinité stylistique avec les Kim Gordon et Patti Smiths du monde. Avec un pied dans le monde de la country et un autre dans le rock, son mélange des genres a souvent joué contre elle sur le plan commercial, laissant les labels et les DJ de radio ne sachant pas quoi faire d’elle. Ce n’est que lors du mouvement de renouveau des racines de la fin des années 90 que Williams a obtenu son dû, ainsi que d’autres artistes folk et country vétérans, tels que Bonnie Raitt et Emmylou Harris, accueillis par une nouvelle génération de fans sous le label alt.country.

Élevé avec un régime constant de folk ramblin, de country classique, de blues du delta, de rock’n’roll et de compositeurs comme Bob Dylan et Joni Mitchell, Williams tire son chapeau à ces traditions musicales séculaires tout en créant son propre son. Fille d’un poète et professeur de littérature renommé, Williams a clairement un sens avec les mots, transformant chaque chanson en une vignette poétique, à la fois mélancolique et vengeresse dans une égale mesure.

Chaque chanson est une histoire courte

Chaque chanson sur Car Wheels On A Gravel Road ressemble à une courte histoire, et Williams les a approchées en tant que telles, en écrivant certaines puis en revenant, leur permettant de s’infiltrer au fil des années. Compte tenu du produit final, cela valait la peine d’attendre.

Dans le cas de Car Wheels On A Gravel Road, trois fois, c’était le charme. La version originale a été réalisée en collaboration avec le producteur et guitariste de longue date de Williams, Gurf Morlix, à la barre en 95, mais a ensuite été abandonnée et reste maintenant un bootleg largement diffusé. Williams a ensuite enregistré une autre version avec l’icône alt.country Steve Earle, avant de s’installer dans l’équipe de production Ray Kennedy et Roy Bittan, et de garder le nom d’Earle en tant que coproducteur. Alors que bon nombre des problèmes d’enregistrement provenaient de la crainte de Williams que l’album sonne sur-produit (en particulier sa voix), Car Wheels On A Gravel Road était décidément son disque le plus “produit” à l’époque, et mettait sa voix distinctive à fond. affichage.

La voix malléable de Williams se sent comme chez elle sur cet album diversifié, qui peut facilement passer du country traditionaliste (“Still I Long For Your Kiss” et “I Lost It”) au blues (“Lake Charles” et “Can’ de Randy Weeks” t I Let Go ») suivi du rock (« Right On Time » et « Joy ») et, enfin, du blues-rock (« 2 Kool 2 Be 4-Gotten » et « Can’t Let Go »).

Rive avec des panneaux géographiques

Williams vous invite dans son monde riche de Caminos jaunes, de champs de coton, de bouteilles vides, de cœurs brisés et de « la voix de Hank à la radio ». L’album – et une grande partie de son travail – regorge de panneaux géographiques et de son sujet le plus fécond, le Sud profond. C’est le réalisme de ses images qui vous captive, et sa voix émouvante et sensuelle, remplie de sable, de saleté et de larmes, qui vous maintient là.

Sa musique est souvent qualifiée de «triste», «sombre» et d’autres termes réduits, mais Williams l’a toujours attribué au fait qu’elle chante toujours inconsciemment dans le style du blues. Quelles que soient les étiquettes, vous n’avez pas la quarantaine sans que la vie ne vous lance quelques boules de courbe. Alors que Car Wheels On A Gravel Road regorge de thèmes préférés de la musique country, d’amoureux décevants, de ruptures déchirantes et de rêves anéantis, Williams se plonge également dans l’expérience féminine : de l’évasion du marasme de la vie domestique sur « Car Wheels On A Gravel » Road” à son ode à l’art de “se faire plaisir” sur “Right In Time”.

La beauté de son écriture de chansons prend un thème bien usé et ajoute une couche de complexité. Il y a des milliers de chansons de rupture dans les annales de la musique, mais sur « Jackson », la récupération d’une rupture est mesurée à distance : « Une fois arrivé à Baton Rouge, je ne pleurerai pas une larme pour vous », prenant une page du livre de jeu Townes Van Zandt. Sur la ballade acidulée, “Lake Charles”, elle devient une chroniqueuse passionnée de son propre lieu de naissance, quelque chose d’un trait de signature dans son écriture de chansons.

Comprendre sa nature contradictoire

Pour apprécier pleinement le travail de Williams, il faut comprendre sa nature contradictoire. Ahe peut tout aussi bien canaliser le blues du Delta sur “Can’t Let Go”, s’accompagnant à la guitare slide, qu’elle peut habiter une attitude punk avec ses refrains chantants sur “Joy”.

Alors que la voix de Williams est suffisamment singulière pour se suffire à elle-même, elle s’aligne sur certains des meilleurs de Nashville, dont Steve Earle sur le duo roots “Concrete And Barbed Wire” et Emmylou Harris sur le doux-amer “Greenville”. La quasi-totalité de Car Wheels On A Gravel Road est du matériel original, à l’exception de “I Lost It”, qui est initialement apparu sur l’album Happy Woman Blues de Williams et a été refait ici comme une version blues-rock ralentie et scuzzy.

Après des années de travail dans une relative obscurité, Williams a finalement connu son moment décisif lorsque Car Wheels On A Gravel Road a remporté le Grammy Award du meilleur album folk contemporain et a dominé toutes les listes de critiques cette année-là, y compris le prestigieux sondage des critiques de Village Voice en 1998 Il a également atterri sur le palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard et est ensuite devenu Gold. Williams a ensuite sorti neuf albums suivants dans un clip impressionnant, le plus récent étant un réenregistrement complet de son album de 1992, Sweet Old World, intitulé This Sweet Old World.

Des roues de voiture sur une route de gravier peuvent être achetées ici.