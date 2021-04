Comment Luke Bryan d’American Idol a ressenti le fait de manquer un épisode en raison d’un COVID

Il y a plusieurs qualités qui font un bon juge dans un spectacle comme American Idol, avec un gros plus évident étant qu’ils peuvent donner des critiques honnêtes et constructives aux jeunes espoirs sans détruire leur esprit et leur désir de chanter / se produire de manière professionnelle. Mais il semble qu’une autre bonne chose pour des juges comme Luke Bryan est un investissement complet dans les chanteurs qui participent à la série, avec eux qui déploient beaucoup d’efforts pour s’assurer qu’ils remarquent et soulignent les choses qui les aideront. grandir en tant qu’artistes. Et, il s’avère que cet investissement est l’une des choses qui ont rendu la quarantaine difficile pour Bryan.