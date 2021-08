Comment Luke Shaw a transformé sa carrière à Manchester United

Lors de la Coupe du monde 2018, Luke Shaw a dû regarder ses coéquipiers anglais atteindre les demi-finales de la compétition depuis chez eux, trois ans plus tard, et il est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Gareth Southgate. Le même été que la Coupe du monde, Shaw était à Manchester United, qui était alors dirigé par l’un des meilleurs managers du monde, Jose Mourinho, qui n’était pas un grand fan de lui.

Sans faire partie de l’équipe anglaise et très rarement dans l’équipe première de United, la carrière de Shaw ne s’annonçait pas prometteuse. Il était sujet aux blessures, luttait avec son poids et beaucoup pensaient que le jeune Anglais manquait de professionnalisme, cependant, il a réussi à transformer sa carrière pour devenir l’un des meilleurs arrières latéraux du monde au cours des deux dernières années.

Comment Luke Shaw a relancé sa carrière de footballeur

Transformer les bleus de l’après-Coupe du monde en excellente forme

De nos jours, tous les managers de la planète aimeraient avoir Shaw dans leur équipe. Non seulement est-il un bon défenseur, mais il s’avère être l’un des meilleurs arrières latéraux à l’avenir. Il n’a pas peur d’affronter les défenseurs, de centrer, de passer ou de tirer. Sa récente confiance prouve que United avait raison de dépenser beaucoup d’argent pour l’ancien joueur de Southampton.

Ses managers actuels croient en lui

Bien que des managers comme Louis van Gaal et Jose Mourinho aient remporté de nombreux tournois majeurs au cours de leur incroyable carrière, ils ont tous deux eu du mal avec Luke Shaw. Les deux entraîneurs ont publiquement critiqué Shaw, car ils estimaient que son attitude n’était pas bonne pour Manchester United. Louis van Gaal a remis en question sa capacité à gérer son poids lors d’une conférence de presse, et Mourinho a été furieux lorsque Shaw a demandé s’il pouvait laisser un match à l’extérieur avec sa mère au lieu de voyager avec ses coéquipiers dans le bus de l’équipe.

Cependant, lorsque Ole Gunnar Solskjaer a repris le poste de manager début 2019, Shaw a eu l’occasion de recommencer. Au lieu d’humilier publiquement le joueur, le Norvégien a mis son bras autour de Shaw et lui a donné une seconde chance. Shaw a semblé saisir cette opportunité à deux mains et il a été fantastique depuis. Il était clair pour le monde de voir que Shaw avait remis sa carrière sur les rails, et Gareth Southgate n’a pas tardé à le rappeler dans l’équipe d’Angleterre.

La carrière stop-start de Shaw

Malheureusement pour Shaw, il a été blessé pendant une grande partie de sa carrière. La pire blessure est survenue en septembre 2015, lorsqu’il s’est cassé la jambe en jouant pour l’équipe de Van Gaal United en 2015. La blessure était si grave que beaucoup pensaient qu’il ne jouerait plus jamais au football professionnel. Il a révélé en 2018 que le médecin avait dit qu’il y avait une chance qu’ils aient pu lui retirer la jambe. Il a fallu 17 mois au défenseur pour se remettre complètement de sa blessure, et lorsqu’il est revenu au football, il a semblé reprendre blessure après blessure.

Heureusement, beaucoup de ces blessures semblent être derrière Shaw. Beaucoup de joueurs qui ont subi une blessure aussi grave ont du mal à garder la tête sur le terrain. Certains d’entre eux se retirent des tacles, mais pas Shaw. Il est courageux et il ne semble pas sortir des défis 50/50. Très peu de gens auraient parié de l’argent sur des sites de jeux comme Kasyno que Shaw aurait été l’un des meilleurs arrières gauches du monde il y a quelques années.

Il était l’adolescent le plus cher de la planète

Luke Shaw a signé pour Manchester United pendant la fenêtre de transfert d’été en 2014 pour 27 millions de livres sterling plus des ajouts. À l’époque, il était l’adolescent le plus cher de la planète. Ayant un si gros prix sur la tête, il a compris qu’il y aurait beaucoup d’yeux sur lui. Des experts du football comme Paul Scholes ont remis en question le montant d’argent que United avait déboursé pour le jeune.

À l’époque, Shaw avait l’air d’avoir une carrière incroyable. Non seulement il a signé pour l’un des plus grands clubs de football au monde, mais il était également le plus jeune joueur à disputer la Coupe du monde de football 2014 qui s’est déroulée au Brésil. Il a joué tout le match contre le Costa Rica qui s’est soldé par un match nul et vierge.

Avoir un prix aussi élevé au-dessus de sa tête a dû être difficile, surtout dans un stade comme Old Trafford. Les fans de Manchester United attendent beaucoup de leurs joueurs et de leur équipe, la pression a donc dû être très difficile à gérer. Cependant, de nos jours, signer un joueur avec la capacité de Shaw pour moins de 27 millions de livres sterling semble être une bonne affaire. Son contrat actuel n’expire qu’en 2023, et la plupart des fans de football s’attendent à ce qu’il le prolonge.

Il joue avec un sourire

Sous Louis Van Gaal et Jose Mourinho, Shaw ne semblait pas apprécier son football. Depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer a pris la sellette à Old Trafford, il semble avoir une attitude complètement différente. Le manager actuel a donné à Luke Shaw une licence pour aller de l’avant, ce qui lui a donné la chance d’affronter des joueurs. Il court avec allure et force, ce qui terrifie beaucoup de défenseurs.

Il a très bien travaillé avec ses coéquipiers, en particulier lorsqu’il s’est associé à Marcus Rashford, Anthony Martial et Bruno Fernandes. Les fidèles d’Old Trafford adorent regarder le football de contre-attaque, et le système actuel de Solskjaer convient à Shaw.

Bien qu’il ait eu des problèmes avec certains de ses anciens managers, il semble s’entendre très bien avec ses coéquipiers. Très peu de joueurs ont remis en question son attitude ou ses capacités, surtout ces dernières années.

Il marque des buts

Bien que l’Angleterre ait perdu le Championnat d’Europe 2020 contre l’Italie aux tirs au but, Shaw a marqué un but fantastique dont tout attaquant aurait été fier en début de match. Bien que cela puisse sembler une opportunité facile, garder le ballon au sol est très difficile. Si l’Angleterre devait remporter le championnat, Luke Shaw serait devenu un héros national. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers anglais, ils ont perdu aux tirs au but.

Ce n’est pas la première fois que Shaw marque un but important. Au cours de la saison 2020/21, il a également marqué un but incroyable contre son rival acharné, Manchester City. Avoir un arrière complet de votre côté qui peut marquer, créer des occasions et défendre n’est pas quelque chose que vous trouvez tous les jours.

