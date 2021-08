Comment l’université gratuite est devenue un avantage pour les travailleurs américains

Dans un monde idéal, chaque étudiant en Amérique pourrait obtenir son diplôme sans dette. La réalité, comme nous le savons, est bien différente : collectivement, les Américains doivent près de 1,6 billion de dollars en prêts étudiants en 2020, un montant si important qu’il est presque considéré comme une abstraction. C’est en partie la raison pour laquelle Logan, diplômé de l’État de l’Arizona, était fermement opposé à toute dette pour son baccalauréat. Au lieu de prêts, il s’est tourné vers son employeur : Starbucks. “Il était crucial que j’obtienne mon diplôme sans dette, même si cela signifiait vivre avec mes parents”, a déclaré Logan, qui a demandé à ne pas divulguer son nom pour des raisons de confidentialité. “J’ai des amis qui doivent 30 000 $ à 23 ans. Cela ne me semblait tout simplement pas valoir la peine.”

Alors que le collège devient un précurseur essentiel pour l’emploi à long terme, les entreprises interviennent là où le gouvernement n’a pas encore pris de mesures. Il y a des décennies, les employeurs n’étaient pas obsédés par l’embauche de travailleurs ayant fait des études collégiales. Alors que la technologie a commencé à automatiser davantage d’emplois au tournant du siècle, les employeurs ont commencé à rechercher – et à donner la priorité – aux diplômés universitaires. De nombreuses offres d’emploi actuelles exigent que les candidats aient au moins un diplôme d’associé, malgré le fait qu’une majorité d’adultes américains n’ont pas ce niveau d’éducation.

Target et Walmart, deux des plus grandes chaînes de vente au détail des États-Unis, ont récemment annoncé des initiatives de collège gratuit pour les employés qui entreront en vigueur cet automne. Les travailleurs éligibles pourront s’inscrire gratuitement à un programme de premier cycle en ligne à partir d’une liste présélectionnée d’écoles et de diplômes.

Ces avantages de l’éducation ne sont pas uniquement altruistes ; ils font partie d’un plus grand effort de l’entreprise pour attirer et retenir les travailleurs, qui ont quitté leur emploi à des taux record cette année. Beaucoup quittent des rôles en contact direct avec les clients qui les obligent à gérer des clients indisciplinés et agressifs tout en appliquant des directives de sécurité en cas de pandémie, et migrent vers des secteurs qui pourraient offrir de meilleures conditions, horaires et avantages. Pour amadouer les travailleurs, les principaux employeurs ont promis d’augmenter les salaires et d’améliorer les avantages sociaux, promettant des primes salariales, des plans de retraite et, dans le cas d’entreprises comme Target et Walmart, la possibilité de recevoir un diplôme universitaire ou professionnel gratuit.

Ces initiatives d’enseignement supérieur, bien que bénéfiques, ne sont pas entièrement nouvelles. Starbucks a commencé son partenariat avec l’Arizona State University en 2014, offrant de couvrir entièrement les frais de scolarité des employés pour les cours de premier cycle en ligne. Le programme de Walmart est une mise à jour de son avantage universitaire existant « 1 $ par jour » lancé pour la première fois en 2018. À l’époque, les employés pouvaient obtenir un diplôme en gestion des affaires ou de la chaîne d’approvisionnement dans l’une des trois institutions suivantes : Université de Floride, Brandman University ou Bellevue. Université.

Il n’est pas rare non plus que les entreprises offrent un remboursement des frais de scolarité ou des remises aux travailleurs éligibles. Beaucoup ont pour politique de rembourser les frais de scolarité des travailleurs à temps partiel et à temps plein, généralement jusqu’à 5 250 $ (la limite libre d’impôt) chaque année. Ces dernières années, cependant, certaines entreprises sont allées encore plus loin. Disney, Discover et Chipotle, pour n’en nommer que quelques-uns, se sont associés à Guild Education, une entreprise privée, pour offrir gratuitement aux employés un certain nombre de diplômes en ligne présélectionnés d’institutions publiques et privées.

La popularité de ces avantages pour les entreprises coïncide avec une plus grande pression législative en faveur de l’abordabilité des collèges, alors que de plus en plus de démocrates et de progressistes se mobilisent pour l’annulation gratuite de la dette des collèges et des étudiants. Une majorité d’Américains soutiennent les mesures visant à réformer la dette étudiante et les coûts des collèges, mais jusqu’à assez récemment, le gouvernement fédéral n’a pas fait grand-chose pour compenser ces problèmes croissants.

« Le secteur privé empiète de plus en plus sur l’espace du gouvernement parce que le gouvernement laisse tellement d’espace pour commencer », a écrit Emily Stewart de Vox dans un article récent sur la responsabilité sociale des entreprises. « Les entreprises se précipitent avec des solutions parce que les solutions venant des agents publics et des entités ne fonctionnent pas ou sont inexistantes. » Dans ce cas, la solution consiste à offrir aux adultes qui travaillent la possibilité d’aller à l’université gratuitement, avec quelques réserves.

Selon Paul Freedman, président du marché de l’apprentissage chez Guild Education, la société a cherché à inverser le modèle traditionnel de remboursement des frais de scolarité, qui profite généralement aux employés plus âgés et de haut niveau avec du temps et de l’argent à revendre. Guild Education sert d’intermédiaire entre les employeurs et les établissements d’enseignement, en plus de fournir des services sur sa plate-forme, comme un coaching individuel, pour les étudiants-travailleurs.

« Si vous demandez aux employés de payer d’avance les frais, c’est une politique très restrictive », a-t-il déclaré à Vox. « Nous aidons les employeurs à déterminer quelles institutions servent le mieux les apprenants adultes qui travaillent, et avec notre plate-forme, nous essayons d’éliminer toute friction qui accompagne le processus de candidature au collège.

Bien que cette option soit pratique, la plupart des employeurs choisissent des diplômes d’institutions qui correspondent à leurs propres carrières internes, ce qui peut ne pas toujours servir les intérêts personnels de tous les employés. Dans certains cas, les travailleurs peuvent avoir des options plus limitées et doivent payer de leur poche s’ils choisissent de suivre un programme en personne (bien qu’ils puissent demander un remboursement). Les diplômes en ligne proposés sont généralement dans des domaines approuvés par l’employeur pour des cheminements de carrière internes spécifiques, généralement liés aux affaires, à la science ou à la technologie.

“L’éducation est une chose difficile à juger de la valeur”, a déclaré Joshua Goodman, professeur agrégé d’éducation et d’économie à l’Université de Boston. “Certains de ces employeurs s’associent à des institutions publiques, ce qui est une bonne chose car il pourrait y avoir plus de formes de responsabilité, mais ce n’est toujours pas une garantie que ce qu’ils vont produire est précieux pour les étudiants et les aidera dans le travail marché.”

Alors que la pandémie a rendu l’apprentissage virtuel – et par extension, les programmes collégiaux en ligne – plus populaires que jamais, les employeurs potentiels ne semblent toujours pas accorder beaucoup d’importance aux diplômes en ligne, a déclaré Goodman. Un diplôme en ligne pourrait être un motif de promotion au sein d’une entreprise spécifique. La réalité du grand marché du travail est cependant beaucoup plus complexe.

“La recherche a montré que les employeurs sont moins susceptibles de vous rappeler, par rapport à un candidat diplômé d’un établissement traditionnel”, a déclaré Goodman à Vox. Néanmoins, ces facteurs dépendent du programme et du fait que les étudiants reçoivent ou non un diplôme reconnu en ligne.

Il est trop tôt pour dire à quel point ces programmes parrainés par les entreprises pourraient être bénéfiques. Les initiatives sont relativement nouvelles et gérées par des entreprises privées, de sorte que les données disponibles pour les chercheurs sont limitées pour établir des conclusions concrètes. Cependant, ils semblent profiter aux étudiants à faible revenu et aux travailleurs adultes sans diplôme de premier cycle, qui n’ont ni l’argent ni le temps pour fréquenter l’école tout en travaillant à temps plein. Pour eux, terminer l’université sans s’endetter pourrait changer leur vie.

“La plupart des étudiants veulent obtenir leur diplôme sans dette, mais la réalité est qu’il est assez rare d’obtenir une bourse complète si vous n’êtes pas un étudiant ou un athlète exceptionnel”, a déclaré Logan, l’ancien employé de Starbucks, à Vox. Au cours de ses deux ans et demi dans l’entreprise, il s’est inscrit à des cours en ligne à l’Arizona State pour obtenir un diplôme en leadership organisationnel. Logan a initialement mis 5 000 $ pour s’inscrire, un montant qui a ensuite été remboursé par le biais de son chèque de paie chaque semestre jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme.

Les avantages du programme ont gardé Logan chez Starbucks jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme, mais lorsque Logan a commencé sa recherche d’emploi, il y avait des opportunités limitées et peu rémunérées de gravir les échelons de l’entreprise, du moins à partir de son poste de chef de quart. On lui a proposé le poste d’assistant-directeur de magasin lorsqu’il a annoncé son départ, mais il n’a pas pensé à rester, tant le salaire de départ était bas. En fin de compte, Logan est resté chez Starbucks pendant la durée de ses cours, mais pas très longtemps après.

Avec des taux de roulement dans la restauration et la vente au détail à un niveau record, la rétention des employés est cruciale. Cela permet d’économiser de l’argent et du temps lors de l’embauche, de l’intégration et de la formation de nouveaux travailleurs. En prolongeant la durée de travail d’un employé dans une entreprise, ces programmes de formation finissent par aider les employeurs autant que les travailleurs qui en profitent, de la publicité positive aux déductions fiscales qui profitent aux résultats des entreprises. La recherche le confirme : les employés qui profitent des avantages liés à l’éducation sont plus productifs et plus susceptibles de rester plus longtemps chez leur employeur que ceux qui ne le font pas.

Fin juillet, Target a annoncé qu’il consacrerait 50 millions de dollars par an à des initiatives d’éducation jusqu’en 2025. Dan Price, entrepreneur et PDG d’une société de traitement de cartes de crédit en ligne, a souligné que, lors du calcul du coût par travailleur, Target n’est pas réellement faire sauter la banque : un diplôme en ligne ne coûte qu’environ 147 $ par travailleur et par an. Tous les travailleurs ne recherchent pas ces avantages ou n’y ont même pas droit. Pour chaque réussite comme celle de Logan, il existe de nombreuses expériences inédites de ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier ou qui ont du mal à concilier travail et études, y compris ceux qui ne sont pas inscrits à des programmes en ligne parrainés par l’entreprise.

Target a eu des histoires élogieuses pour avoir offert aux travailleurs des «scolarités gratuites» Petits caractères : il dépense 50 millions de dollars par an – 147 $ par travailleur. L’offre gratuite s’applique aux diplômes adaptés à Target. Objectif l’an dernier

*Ajout de 15 milliards de dollars de revenus

* Augmentation de 56 millions de dollars au PDG

* Travailleur médian rémunéré 24 000 $https://t.co/gRQ5nZepBb – Dan Price (@DanPriceSeattle) 4 août 2021

Kenneth Kane, un ancien employé de Chipotle âgé de 22 ans, a travaillé pendant un an dans l’entreprise dans l’espoir de recevoir le remboursement des frais de scolarité de l’entreprise. Pour être admissibles, selon les normes actuelles de Chipotle, les travailleurs doivent être employés pendant au moins quatre mois et travailler en moyenne 15 heures par semaine avant de pouvoir postuler, et travailler six mois supplémentaires avant que tout remboursement ne soit encaissé. Kane a déclaré à Vox qu’il avait soumis la plupart de ses documents et qu’il avait initialement été approuvé pour le bénéfice. Plus tard, Kane a appris qu’il n’avait pas droit au remboursement parce qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures.

“Je n’avais pas travaillé assez d’heures au cours des dernières semaines, mais de nombreuses semaines lorsqu’ils ont évalué mon horaire de travail”, a déclaré Kane à Vox. “Bien que vous deviez travailler en moyenne 15 heures par semaine, ce qui est assez faisable, je n’ai pas été informé que cette moyenne serait déterminée dans un certain laps de temps.”

Pour les employés qui fréquentent l’université en personne, ces exigences peuvent être difficiles à respecter, d’autant plus que les horaires des étudiants sont soumis à des pauses prolongées. “Ce n’est vraiment pas idéal pour un étudiant ordinaire, surtout si vous venez de l’extérieur de la ville”, a ajouté Kane. « Vous devez prévoir de commencer à travailler avant le semestre auquel vous êtes admissible et de rester pendant une certaine période après la fin du semestre. » De plus, lorsque le taux de roulement est élevé, moins de personnes finissent par être admissibles aux prestations. “C’est un service de restauration”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un endroit agréable pour travailler, surtout lorsque vous êtes étudiant. »

La réalité du travail dans le commerce de détail et la restauration est encore sombre. Lorsqu’un employé est embauché, on s’attend avant tout à ce qu’il travaille. Après tout, les avantages des collèges ne sont que des avantages – quelque chose qui devrait concerner les travailleurs après les heures de travail, et non pendant leur quart de travail. Certains employés sont sur le point de démissionner, mais restent au travail pour récolter les bénéfices de l’université. Sur des forums publics comme Reddit, les étudiants-employés se sont plaints de la difficulté à équilibrer le travail et l’école en personne, lorsque les gestionnaires les planifient pour des quarts de travail qu’ils n’ont pas demandés, ajoutent des heures supplémentaires ou sont exaspérés lorsqu’ils demandent un congé pour examens et pauses. Dans un message anonyme sur le subreddit de Walmart, un employé à temps partiel a affirmé qu’il se sentait contraint par son manager de passer à temps plein en raison d’un manque de personnel, malgré ses études collégiales.

Il n’est pas certain que la promesse d’un diplôme universitaire gratuit maintiendra très longtemps les travailleurs dans un emploi peu rémunéré et à forte intensité de main-d’œuvre. Cela se résume à la situation d’un individu. Le concept d’université sans dette est théoriquement plus accessible que jamais aux travailleurs américains, mais les conditions générales – qui peut accéder à l’enseignement supérieur et quel type de diplôme un étudiant peut obtenir – peuvent trop souvent être décidées par des sociétés privées.