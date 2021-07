Comment l’utilisation de vidéos peut augmenter le taux de conversion du site Web

Des vidéos de produits intrigantes guident les clients dans leurs achats grâce à une présentation impressionnante des principaux facteurs de vente

Par Siddhartha Vanvani

Le marketing vidéo est un modèle de premier plan et compétent pour énoncer la personnalité de la marque et les publics cibles avec un thème de communication clair. Le succès des publicités vidéo numériques est envisagé lorsqu’elles convertissent les prospects potentiels en clients payants. Par conséquent, l’un des moyens les plus fonctionnels d’augmenter l’acquisition de trafic consiste à ajouter du contenu pertinent et amusant sur le site Web et les vidéos sont très utiles pour obtenir les résultats souhaités d’une marque.

Soutenue par des statistiques probantes, la présentation de vidéos sur les pages de destination peut faire grimper les taux de conversion jusqu’à 80 %, et la majorité des experts en publicité nomment le marketing vidéo comme le booster efficace du retour sur investissement. De plus, les téléspectateurs qui voient une vidéo sur le site ont tendance à rester plus longtemps et ont 64 % plus de chances de se convertir. Pour les professionnels de la publicité qui souhaitent améliorer l’optimisation du taux de conversion, les vidéos sont avant tout une approche marketing en ligne hors du commun.

Pourquoi le marketing vidéo ?

Le marketing vidéo est une stratégie marketing fructueuse qui a fait ses preuves, car les utilisateurs préfèrent le contenu vidéo aux textes et symboles identiques. La qualité des vidéos à la fois instructives et engageantes s’est avérée avantageuse pour submerger sans effort les utilisateurs distinctifs via diverses plateformes sociales. Une vidéo de conversion bien exécutée, associée à une stratégie marketing conçue, peut augmenter les taux de conversion jusqu’à 80%. Avoir des vidéos convaincantes ne suffit pas ; les entreprises doivent mettre en œuvre des stratégies d’optimisation du taux de conversion (CRO) pour tirer parti des plateformes sociales et améliorer leur portée.

Avantages de l’utilisation du marketing vidéo pour la conversion de sites Web

Hausse des revenus

La recrudescence de l’utilisation des médias numériques a conduit la plupart des entreprises à se diriger vers le mode d’action en ligne. Par conséquent, les marques en ligne qui mettent en œuvre des stratégies de marketing vidéo augmentent leur ROI (retour sur investissement) de 49% d’une année sur l’autre.

Influencer la décision d’achat

Des vidéos de produits intrigantes guident les clients dans leurs achats grâce à une présentation impressionnante des principaux facteurs de vente. Statistiquement, plus de 80 % des clients ont admis que le fait d’être exposés à une vidéo a influencé leur décision d’achat et a automatiquement aidé les marques à générer un taux de conversion plus élevé.

Confiance et crédibilité des clients

Des vidéos informatives et attrayantes offrent une meilleure personnalité de la marque aux yeux du public. Et, une fois que le client se connecte aux idéologies, il devient un fervent utilisateur des services qui maintiennent directement la conversion du site Web d’une marque.

Conversion de carburant

L’interconnexion, l’optimisation et l’automatisation d’une vidéo de marketing produit permettent d’obtenir un taux de conversion Web plus élevé de plus de 35%. De plus, afficher des vidéos sur une page de destination peut avoir une influence irréprochable pour une marque afin de générer un trafic rentable.

Gagnez des parts sociales

Par rapport au nombre d’images et de textes partagés réunis, les vidéos sont en tête de la majorité des partages en ligne. C’est donc une bonne raison de se concentrer davantage sur le formatage de vidéos créatives, car cela encourage les téléspectateurs à partager le contenu et aide les marques à acquérir des taux de conversion de sites Web lucratifs.

Rang plus élevé dans la recherche

Des vidéos bien optimisées peuvent aider le positionnement de votre site sur les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP). Le temps mesurable qu’un utilisateur passe sur votre page à la suite d’une recherche Google peut affecter le classement. Environ 80 % des marques ont affirmé que les mesures du temps d’arrêt avaient augmenté avec l’utilisation de vidéos sur leur site Web et avaient amplifié de manière productive leur présence numérique avec un taux de conversion plus élevé.

Points à retenir

Trois facteurs principaux affectent les vidéos marketing, la « connexion », la « créativité », la « communication ». Pour retenir l’attention des utilisateurs et augmenter le taux de conversion du site Web, le point fort pour commencer le marketing vidéo est le site Web de l’entreprise. Le backlinking d’une vidéo marketing est extrêmement fructueux en augmentant le taux de conversion du site Web en guidant les clients vers votre produit ou votre page Web.

L’auteur est fondateur et directeur, Digidarts

