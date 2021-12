Comment lutter contre le réchauffement des villes

06/12/2021 à 09:00 CET

L’année 2020 restera non seulement dans les mémoires pour le déclenchement de la pandémie, mais aussi pour être la plus chaude depuis que des records sont disponibles, selon la NASA, qui a mesuré une augmentation de 1,3°C de la température de surface de la planète par rapport au 19e siècle. Ce réchauffement climatique s’accentue davantage dans les villes que dans les zones rurales en raison de divers facteurs, tels que l’augmentation de la population issue de l’exode rural, l’urbanisation rapide (on estime que d’ici 2050, 68% de la population de la planète vivra en zone urbaine) et l’apparition de phénomènes tels que les « îlots de chaleur », causé par la grande capacité d’absorption de chaleur des matériaux de construction urbaine.

Avec ce panorama, il y a des projections qui mettent en garde contre une augmentation jusqu’à 4°C en moyenne dans les villes d’ici 2100, ce qui triple les limites fixées par l’Accord de Paris.

De plus, les recherches montrent que les émissions de gaz à effet de serre sont liées aux décès de la population. Un rapport de l’Institut de Barcelone pour la santé mondiale place Madrid comme la ville européenne avec le plus de décès liés à la forte concentration de dioxyde d’azote (39,2 milligrammes par an et par mètre cube).

De plus, de nombreuses villes sont menacées par l’élévation du niveau de la mer : plus de 90 % des zones urbaines se trouvent dans des zones côtières, donc d’ici 2050 plus de 800 millions de citadins pourraient être touchés par les inondations sur la côte. « Gérer de manière productive le réchauffement excessif dans les villes en atténuant les îlots de chaleur urbains et en adoptant des pratiques de refroidissement plus respectueuses du climat est une priorité urgente », souligne le rapport « Hitting the Heat : A Sustainable Refrigeration Book for cities » promu par l’Union européenne, qui fait un séries de recommandations pour transformer les villes en espaces plus frais et plus durables. Climate Crisis comprend quelques initiatives pour ajouter les villes aux objectifs d’adaptation et d’atténuation face aux déséquilibres climatiques :

« Plafonds froids »

Une initiative peu coûteuse pour réduire l’accumulation de chaleur dans les villes est la création de « plafonds froids », qui consistent uniquement à peindre le toit des bâtiments en blanc pour augmenter l’effet albédo, c’est-à-dire la capacité d’une surface à réfléchir la chaleur et à ne pas absorber comme avec les couleurs sombres.

Une étude récente de l’Institut des sciences et technologies de l’environnement de l’Université autonome de Barcelone, publiée dans la revue Urban Climate, a conclu que si les toits froids sont combinés à une augmentation des espaces verts dans les villes les plus denses, la température pourrait baisser de près de cinq degrés pendant la journée.

Plus d’arbres et de végétation

Justement, l’augmentation de la végétation est la clé. L’augmentation des surfaces boisées et paysagères permet de lutter contre l’effet « îlot de chaleur » qui caractérise les villes en abaissant la température de plusieurs degrés. Installer des toits verts sur les toits n’est pas seulement un bon moyen de donner de l’utilité à un espace qui a tendance à être désaffecté, mais c’est une excellente arme contre l’augmentation de la température. Les toitures paysagées bénéficient d’une meilleure imperméabilité et améliorent l’utilisation thermique, car elles évitent la surchauffe des bâtiments en été et un refroidissement excessif en hiver. D’autre part, ils servent de petites oasis de séquestration de gaz à effet de serre ainsi que d’isolation acoustique. La création de jardins verticaux, profitant des façades inactives, est une autre option.

Mobilité propre

Les premières étapes du manque de raffinement ont augmenté l’intérêt pour le vélo dans la population. Certaines communes ont profité de la situation pour accélérer les plans de mobilité et donner plus d’espace aux cyclistes urbains. C’est le cas de Grenade, qui a promu un plan d’extension de la longueur des pistes cyclables de 15 à 75 kilomètres, ou de Barcelone, qui consacre certaines parties des parkings publics au stationnement des vélos.

Couloirs de ventilation

L’urbanisme peut transformer une grande avenue en un « couloir de ventilation », une ressource que Pékin a déjà mise sur la table pour favoriser la propagation de la pollution à travers les parcs, les rivières et les lacs. Les courants d’air contrôlés non seulement réduisent les concentrations de gaz polluants dans la sphère urbaine, mais contribuent également à la refroidir.

Pour cette raison, dans les zones côtières, il est recommandé que les rues principales soient orientées perpendiculairement au littoral pour profiter de l’entrée de la brise marine, au lieu d’élever la bande classique de grands immeubles construits parallèlement à la mer, caractéristiques de la Costa del Sol ou la côte valencienne, et qui ne servent qu’à bloquer la ventilation.

Installations de biogaz

Environ 40 % des déchets urbains correspondent à des déchets organiques qui, dans la plupart des cas, ne sont pas bien recyclés et finissent dans le conteneur gris, mélangés à des déchets non biodégradables. Un grand nombre de villes disposent déjà du conteneur marron, dédié uniquement aux déchets organiques tels que fruits, légumes, coquilles d’œufs, arêtes de poisson, déchets de jardin & mldr;

Cette biomasse sert de matière première pour la fabrication de biogaz, capable de générer de l’énergie électrique ou thermique ou, même si elle subit un processus de purification, elle peut être convertie en biométhane, une sorte de gaz naturel renouvelable apte à entrer dans le réseau gazier. L’usine publique de Valdemingómez à Madrid ou l’usine privée de Villalonquéjar à Burgos injectent déjà du biométhane dans le réseau de gaz conventionnel.

Jardins urbains

Les jardins urbains sont une pratique de plus en plus répandue et populaire dans les villes, car ils offrent la possibilité de se connecter avec la nature sans sortir de chez soi et, en plus, ils contribuent à l’utilisation saine des zones urbaines abandonnées. Il permet à ses utilisateurs de manger des fruits et légumes frais, de proximité et non emballés, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que l’utilisation d’emballages et d’emballages non biodégradables.

Refroidissement de la rivière

L’une des initiatives les plus importantes du sommet de Glasgow pour lutter contre le réchauffement des villes a été promue par le conseil municipal de Paris, qui utilise la Seine comme système de refroidissement. Ainsi, lorsque la température fluviale descend en dessous de 8ºC, l’eau du fleuve est distribuée par les bureaux, banques, magasins, hôtels et autres bâtiments, de sorte qu’elle agit comme un réfrigérant libre. La nuit, la demande de refroidissement diminue, de sorte que l’énergie thermique est stockée sous forme d’eau glacée ou de glace, qu’elle utilisera ensuite pendant les heures où se produisent les pics d’utilisation de ce système.

Etude canicule

A Séville, plusieurs institutions académiques et la Mairie développent un système de catégorisation des vagues de chaleur en fonction de leur impact sur la santé humaine, afin d’anticiper des mesures préventives pour protéger la population.

Cette stratégie, qui sera prête pour l’été 2022, comprend la création d’abris climatiques ou l’augmentation du personnel dans les salles d’urgence des hôpitaux sous la pression des prochaines canicules.

L’objectif est de pouvoir prévoir ces types de phénomènes avec plus d’anticipation et de disposer d’actions concrètes pour y faire face, étant donné qu’ils seront de plus en plus fréquents en raison du processus de réchauffement climatique. De nombreux décès peuvent être évités avec des programmes de ce type.

