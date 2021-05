Comment MacGyver a dû changer le dernier épisode après l’annulation de CBS

Spoilers à venir pour la finale de la série de MacGyver sur CBS.

MacGyver a pris fin sur CBS avec la cinquième et dernière saison finale, et sans aucun signe de la série marquant un sauvetage comme certaines émissions annulées qui l’ont précédée, les fans peuvent vouloir se résigner à l’idée que cet épisode était vraiment la fin de la route pour les personnages. Bien sûr, il n’est pas tout à fait surprenant que l’épisode ressemble plus à une finale de saison qu’à une finale de série; l’ordre d’annulation n’est tombé qu’après la fin du tournage de la cinquième saison. Selon showrunner Monica Macer, elle a dû apporter quelques modifications à la finale à la lumière de l’ordre d’annulation.