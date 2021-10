Comment maintenir un faible apport en sodium

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié la semaine dernière des directives finales à l’intention de l’industrie alimentaire pour réduire volontairement le sodium dans les aliments transformés, emballés et préparés.

L’objectif de l’agence est de réduire l’apport moyen en sodium de 12 % – de 3 400 à 3 000 milligrammes par jour – au cours des 2 ans et demi à venir.

La recherche montre que les Américains consomment 50 % plus de sodium que ce qui est recommandé.

LA FDA PUBLIE DE NOUVELLES DIRECTIVES SUR LE SEL VISANT À RÉDUIRE LES NIVEAUX

« Votre corps a besoin d’une petite quantité de sodium pour fonctionner correctement, mais trop de sodium peut être mauvais pour votre santé. Les régimes riches en sodium sont associés à un risque accru de développer une pression artérielle élevée, qui est une cause majeure d’accident vasculaire cérébral et de maladie cardiaque. « , a écrit la FDA sur son site Internet.

Plus de 70 % du sodium alimentaire provient de la consommation d’aliments emballés et préparés, et la FDA affirme que l’agence vise à faire progressivement plus de réductions à l’avenir.

Alors, comment pouvez-vous réduire votre consommation de sel ?

L’approvisionnement alimentaire du pays contient trop de sodium, et les Américains qui s’efforcent de consommer moins de sodium peuvent avoir du mal à le faire.

La lecture de l’étiquette « Nutrition Facts » sur l’emballage peut aider les consommateurs à prendre une décision éclairée, et les Américains devraient obtenir moins de 100 % de la valeur quotidienne de sodium, soit 2 300 milligrammes, par jour.

Vingt pour cent de la valeur quotidienne ou plus de sodium par portion est considérée comme élevée.

Les choix alimentaires sont également importants, avec environ 40 % du sodium consommé par les Américains provenant des sandwichs à la charcuterie, des pizzas, des burritos et des tacos, des soupes, des collations salées, de la volaille, des plats composés de pâtes, des hamburgers et des plats à base d’œufs comme les omelettes.

Le sodium dans les condiments peut également s’additionner.

Certains additifs alimentaires courants, comme le glutamate monosodique (MSG), le bicarbonate de soude, le nitrate de sodium et le benzoate de sodium, contiennent également du sodium.

Le sodium a de multiples utilisations, notamment comme conservateur, pour contrôler la croissance microbienne et pour la saveur.

La FDA conseille aux individus de préparer leur propre nourriture lorsque cela est possible, d’ajouter de la saveur sans sodium et d’acheter des aliments frais plutôt que des variétés transformées.

« Vérifiez également l’emballage de la viande et de la volaille fraîches pour voir si de l’eau salée ou une solution saline ont été ajoutées », a-t-il averti.

Il est conseillé aux gens de laver leurs légumes et de rincer les aliments en conserve contenant du sodium avant de manger.

Des portions réduites signifient également moins de sodium, et ceux qui mangent à l’extérieur peuvent partager leurs repas avec des amis, prendre une partie de leurs repas à la maison ou choisir des repas plus petits.

Demander qu’un repas soit préparé sans sel de table, que les sauces et les vinaigrettes soient servies « à part » et si des informations nutritionnelles sont disponibles lors des repas au restaurant peut également aider.

La FDA a déclaré qu’elle espérait que ses directives pourraient avoir un « impact profond » sur la santé de millions de personnes.