Comment Manchester United tire-t-il le meilleur parti de Bruno Fernandes ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Manchester United a dû revenir de deux buts à la mi-temps pour organiser un retour émouvant en seconde période contre l’Atalanta mercredi soir.

Ce fut une rencontre en désordre qui a montré un esprit combatif mais a laissé des questions sans réponse sur la configuration tactique qui a parfois émoussé l’attaque et laissé la défense exposée.

Au milieu du « chaos » se trouvait Bruno Fernandes, qui a surmonté une première mi-temps mitigée pour disputer l’un de ses matchs les plus productifs sous un maillot rouge.

L’Athletic a examiné comment Fernandes a été utilisé contre les Italiens et ce que Solskjaer doit faire pour déclencher un partenariat potentiellement mortel entre le milieu de terrain et l’attaquant vedette Cristiano Ronaldo.

Bien qu’il n’ait pas eu son match le plus constant en Angleterre, Bruno a quand même réussi à se créer six occasions en jeu ouvert et huit au total.

Ses passes décisives attendues de 1,19 étaient ses plus élevées depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier 2020. Cela dit, sa prise de risque a entraîné un taux de réussite au premier semestre d’un modeste 68%.

Le magicien portugais a touché le ballon un nombre impressionnant de 95 fois au total – son deuxième plus grand nombre sous un maillot United cette saison.

Bruno a été le plus efficace lorsque les attaquants, en particulier Ronaldo et Marcus Rashford, ont effectué des attaques offensives dans les espaces derrière la défense adverse.

Cependant, son efficacité a été étouffée chaque fois que le n ° 7 de United tombait plus profondément pour entrer dans le ballon et encombrait la zone entre les lignes que Bruno aime exploiter.

Cela s’est produit à l’approche du premier but de United, mais la course de Rashford a ouvert l’opportunité à la superbe vision et à l’exécution de Fernandes.

Il semble clair que les trois Rashford, Ronaldo et Mason Greenwood, en constante amélioration, doivent résister à prendre le ballon dans les pieds. Au lieu de cela, ils devraient faire des courses, étirer l’opposition et donner des options à Bruno.

Exploiter l’espace, c’est bien contre une ligne défensive élevée, mais l’article continue en examinant comment Solskjaer pourrait répéter l’astuce contre un arrière quatre en profondeur.

La suggestion est que le Norvégien devrait utiliser un bloc central pour empêcher les milieux de terrain défensifs – probablement McTominay et Fred – de trop s’engager.

Ronaldo devrait rester en haut du terrain, occuper les défenseurs centraux et laisser des poches d’espace à son coéquipier portugais pour trouver la possession et chercher des pistes dans la surface de réparation et les canaux.

Serait-ce le meilleur moyen de maximiser le riche potentiel offensif de l’équipe sans être trop facilement contré ? Les fans le découvriront lors du match à succès de ce week-end contre Liverpool, un rival acharné.