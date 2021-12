Comment manger au restaurant a changé en 2021 : choix alimentaires durables, régimes végétaliens et à base de plantes parmi les principales tendances

En 2021, grâce aux vaccins et à la levée progressive des restrictions, la scène gastronomique indienne a connu une sorte de renouveau. De plus en plus de familles dînent au restaurant et n’attendent pas que les week-ends. Même les petits plats à emporter du quartier sont pleins de clients qui font la queue !

Les options de restauration sont nombreuses mais l’expérience n’est plus la même ! En 2021, grâce aux vaccins et à la levée progressive des restrictions, la scène gastronomique indienne a connu une sorte de renouveau. De plus en plus de familles dînent au restaurant et n’attendent pas que les week-ends. Même les petits plats à emporter du quartier sont pleins de clients qui font la queue !

Alors que la pandémie a mis fin à la spontanéité à bien des égards, y compris au restaurant, elle a changé la façon dont les Indiens abordent l’expérience du dîner au restaurant.

Les réservations sont désormais essentielles, et en obtenir une demande plus de temps et de planification que jamais. Plus de planification est nécessaire, avec un respect total des protocoles de sécurité.

Désormais, les clients connaissent l’importance de minimiser les contacts et préfèrent réserver leurs réservations avant de venir au restaurant.

Les masques sont indispensables pour les invités et les restaurants pour permettre l’entrée. De plus, contrairement à avant, les restaurants réorganisent continuellement la disposition de leurs sièges et les clients sont invités à se conformer lorsqu’ils leur attribuent des sièges ou des tables dans un restaurant de leur choix. Même les menus ne sont plus les mêmes qu’avant, les menus à code QR font partie de la nouvelle normalité.

Oui, beaucoup de choses ont changé au cas où vous prévoyez de dîner dehors !

Dîner à l’extérieur? Préparez-vous pour les longues files d’attente

Entrez dans l’un des centres commerciaux de Delhi NCR, de Bengaluru, de Mumbai ou de n’importe quel autre endroit, vous ne serez pas surpris de constater que la scène gastronomique est florissante et assiste à un retour dynamique ! Des files d’attente serpentines peuvent être trouvées à l’extérieur des restaurants gastronomiques populaires et si vous n’avez pas fait de réservation, vous vous retrouverez dans une file d’attente avec votre nom en attente d’être coché sur une longue liste d’attente qui peut prendre au moins 45 minutes pour un heure!

Les choix alimentaires durables sont la «nouvelle normalité»

Himanshu Taneja, directeur culinaire – Asie du Sud, Marriott International, dont la contribution à la croissance des opérations culinaires dans l’industrie hôtelière est bien connue, partage son point de vue sur les tendances clés relatives aux choix alimentaires durables.

Sur la base de son répertoire et de ses connaissances sur la « science de l’alimentation », Himanshu Taneja partage avec FinancialExpress.com des détails sur Mood Diets 2.0, qui est une initiative de Marriott Bonvoy on Wheels (MBOW). Conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des invités à partir de viandes naturelles à base de plantes, le menu sera co-créé par le crowdsourcing de recettes authentiques à travers un concours couvrant 15 villes.

Soulignant l’importance de la durabilité, Himanshu Taneja informe FinancialExpress.com : « La durabilité est une conversation responsable qui met clairement l’accent sur l’importance de protéger notre écosystème. En créant un concept comme Moods Diets 2.0, nous voulions contribuer et soutenir l’environnement grâce à une alimentation à base de plantes fiable et cohérente. Chez Marriott International, nous travaillons beaucoup sur le développement durable. Un régime à base de plantes est une très petite contribution à notre programme Serve 360 ​​qui est notre engagement à créer un impact durable sur cette planète.

Les aliments à base de plantes deviennent rapidement à la mode en Inde, en particulier chez les millenials. En fait, le récent lancement d’Imagine Meats, co-fondé par les acteurs de Bollywood Riteish Deshmukh et Genelia, témoigne de la tendance croissante en faveur des viandes à base de plantes, même si elle n’est pas encore devenue courante en Inde.

Cependant, si vous comparez les tendances et les données relatives à la population végétalienne, il est clair que la population végétalienne du pays a plus que doublé depuis 2019 et avec plus de célébrités de Bollywood approuvant le mouvement végétalien, cette tendance est là pour rester, ce qui signifie plus des innovations culinaires sont à prévoir sur ce segment.

Pas seulement dans les restaurants gastronomiques, l’approche holistique de l’alimentation à base de plantes gagne du terrain dans différents segments.

Oziva est une autre marque très réputée qui propose désormais des aliments complets et des régimes à base de plantes en mettant l’accent sur la nutrition holistique pour permettre un mode de vie alimentaire plus sain. Récemment, la marque a également lancé une nouvelle gamme Kids Nutrition.

Blue Tribe Foods, basée à Mumbai, a présenté sa gamme de nuggets et de saucisses de poulet « dérivé de plantes ». Sohail Wazir, COO de Blue Tribe est confiant quant à la gamme de produits dérivés des plantes de la société dans les mois à venir.

« Le mouvement anti-cruauté envers les animaux et la prise de conscience accrue de l’empreinte carbone élevée de l’industrie de la viande sont des tendances qui conduisent actuellement la révolution alternative de la viande au cours des derniers mois », observe Sohail Wazir.

Être végétarien est une tendance gastronomique en vogue

Tarun Gulati, directeur, Himalayan Hotels & DJUBO Hotel Tech Suite, estime qu’être végétarien est une tendance gastronomique à la mode en 2021.

Situé sur les rives de la rivière Ganga, surplombant les contreforts de l’Himalaya Shivalik chargés de brume et le généreux parc national Rajaji, Potpourri est le dernier ajout à la lignée culinaire de l’hôtel Ganga Kinare à Rishikesh.

Selon Tarun Gulati, directeur, Himalayan Hotels & DJUBO Hotel Tech Suite, « Potpourri, comme son nom l’indique, s’efforce d’être éclectique tout en restant fidèle à l’essence sous-jacente de la Méditerranée. Et tout comme une douce odeur de parfum de pot-pourri peut vous transporter, les vagues murmurantes du Gange sinueux et la brume émanant sous un ciel étoilé promettent d’être une expérience transcendantale pour quiconque vit ou visite Rishikesh.

Bien qu’il s’agisse d’un restaurant de jardin méditerranéen exclusif conçu par le chef primé Anuj Kapoor, son menu authentique est clairement un gagnant et un plaisir pour la foule car il comprend des pizzas artisanales inspirées des saveurs turques, américaines, méditerranéennes et italiennes.

Également connue pour ses tapas qui font claquer les lèvres, telles que les barres à bruschetta, les falafels avec du houmous fait maison et des patata bravas, des tapas espagnoles populaires, les offres culinaires sont nombreuses.

Les plans d’expansion haussiers de Wat-a-Burger dans les villes de niveau 2

Wat-a-Burger, une chaîne de hamburgers populaire, a récemment lancé son hamburger le moins cher à seulement Rs 29 et a annoncé ses plans d’expansion dans les villes de niveau 2.

Farman Beig, cofondateur et PDG de Wat-a-Burger, s’attend à une réponse formidable de la part des villes de niveau 2, car il déclare : « En raison de la pandémie de Covid 19, nous avons dû apporter de légers changements à nos plans d’expansion initiaux. Les choses sont maintenant revenues sur la bonne voie. Nous devenons agressifs avec l’idée d’exploiter les marchés de niveau 2. Cela a été l’une de nos meilleures stratégies et a joué en notre faveur.

Joyeux Noël tout autour

Au Crowne Plaza New Delhi Okhla, vous pourrez assister à la cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël, qui comprend un arbre de Noël de 9 mètres de long et joliment décoré qui renforce le message d’IHG Green Engage. Fait intéressant, le clou du spectacle sera le Père Noël alors que les enfants et les invités peuvent rencontrer et saluer la figure joviale et explorer les goodies de Noël qui comprennent des gâteaux aux prunes, des bûches de Noël, des tartelettes et une pléthore de goodies classiques qui peuvent être personnalisés comme paniers festifs dans le but de don.

Un « bureau des fêtes » a également été lancé car l’hôtel a organisé des options de restauration et de séjour uniques pour les clients pour les festivités à venir liées à Noël et au Nouvel An au milieu des célébrations qui incluent des chants de Noël et un thé gastronomique pour les invités internes et d’entreprise. .

Kneed, une marque de boulangerie artisanale qui se prépare à proposer des options végétaliennes, déploie des coffrets cadeaux spécialement préparés en plus d’offrir des gâteaux aux prunes, des beignets de Noël, des pains de Noël au blé entier et une gamme de desserts pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Délices de desserts pour Noël et Nouvel An

Alors que la pandémie a largement fermé la porte à la spontanéité à bien des égards, les amateurs de cuisine peuvent s’attendre à des délices culinaires spéciaux pour Noël et le Nouvel An.

Au Crowne Plaza New Delhi Okhla, vous pourrez assister à la cérémonie annuelle d'illumination de l'arbre de Noël, qui comprend un arbre de Noël de 9 mètres de long et joliment décoré qui renforce le message d'IHG Green Engage. Fait intéressant, le clou du spectacle sera le Père Noël alors que les enfants et les invités peuvent rencontrer et saluer la figure joviale et explorer les goodies de Noël qui comprennent des gâteaux aux prunes, des bûches de Noël, des tartelettes et une pléthore de goodies classiques qui peuvent être personnalisés comme paniers festifs dans le but de don.

Un « bureau des fêtes » a également été lancé car l'hôtel a organisé des options de restauration et de séjour uniques pour les clients pour les festivités à venir liées à Noël et au Nouvel An au milieu des célébrations qui incluent des chants de Noël et un thé gastronomique pour les invités internes et d'entreprise.

Clairement, cette saison des fêtes annonce de bonnes nouvelles pour les amateurs de desserts !

Himanshu Taneja, directeur culinaire – Asie du Sud, Marriott International, est confiant quant à la gamme passionnante d’expériences pour les invités qui viennent pour des brunchs et des dîners au Marriott.

Selon lui, « Certains ingrédients préférés qui se démarqueront en cette période des Fêtes seront le blanc/noir, le chocolat, la vanille et le fromage à la crème qui se fondront dans de délicieux desserts. Nous préparons également des desserts à base d’alcool qui sont un incontournable de Noël pour les habitants et les invités. De nombreux articles de confiserie figureront sur nos menus, tels que des puddings aux prunes et des biscuits au pain d’épice, entre autres.

Pendant ce temps, Leisure Hotels Group (LHG) a déployé des forfaits spéciaux pour Noël et le Nouvel An dans son portefeuille couvrant des complexes hôteliers, des villas sur mesure, des hôtels intelligents et des camps de luxe dans des destinations telles que Rishikesh, Haridwar, Nainital, le parc national de Corbett, Ramgarh, Kausani , Dharamshala et Kasauli, entre autres.

Shahzad Aslam, responsable des ventes, Leisure Hotels Group, souligne que les forfaits spéciaux et exclusifs sont une option parfaite pour ceux qui apprécient la tranquillité centrée sur la nature cette saison et aiment savourer des ingrédients fraîchement produits localement.

En fait, les expériences spirituelles sont un attrait majeur à Haridwar et Rishikesh, car le forfait spécial de décembre de Leisure Hotels Group comprend la marche du Gange, la session de généalogie, Ganga Aarti, Havan at the Ghats, entre autres activités. Les attractions spéciales pour les amateurs de nourriture le 31 décembre incluront Chaat & Live Food Counter, Popcorn & Candy Floss et un repas buffet gastronomique de gala.

Les vues panoramiques sur les montagnes au bord de la rivière sont une attraction clé du Country Inn Tarika Resort, Jim Corbett, où le forfait séjour de Noël comprend entre autres un dîner spécial de Noël, un brunch et plus encore et le forfait Nouvel An comprend un dîner de gala spécial et un brunch.

Ode au mode de vie durable

Notamment, l’accent mis par Himanshu Taneja sur les choix alimentaires durables constitue un argument convaincant.

«Notre Mood Diets 2.0 est une ode à un mode de vie durable, car il propose un menu végétalien composé d’ingrédients locaux et facilement disponibles, qui sont importants pour les États dont ils sont originaires. Chaque ingrédient choisi pour le menu se transformera en une recette aux saveurs uniques, dont la plupart sont inconnues, permettant aux clients de visiter et de revisiter le menu et de mieux comprendre la durabilité et la contribution à l’environnement.

Taneja insiste fortement pour que le menu soit conçu pour répondre aux besoins nutritionnels des clients car il est composé de viandes naturelles à base de plantes. Plus important encore, il souligne que le menu sera co-créé par le crowdsourcing de recettes authentiques via un concours qui sera organisé dans 15 villes.

En résumé, de la réservation au dîner au restaurant en passant par le fait de s’asseoir à une table pour savourer un bon dîner, tout a changé au cours des deux dernières années.

En termes simples, bienvenue dans la nouvelle normalité du dîner au restaurant.

