Comment manger moins de viande : un guide des régimes végétariens, flexitariens et végétaliens

Les problèmes associés à la production industrielle de viande sont plus conscients que jamais, de sa contribution au changement climatique et à la pollution au traitement épouvantable des animaux et des travailleurs dans les usines de conditionnement de viande.

Pourtant, beaucoup de gens trouvent difficile, voire inimaginable, l’idée de devenir végétarien ou végétalien à part entière. Seuls 8% des adultes américains sont végétariens ou végétaliens, et la plupart ne s’y tiennent pas – une étude a révélé que 84% des végétariens ou végétaliens abandonnent leur régime à un moment donné.

Dans le même temps, près d’un quart des Américains disent qu’ils essaient de réduire leur consommation de viande.

Le 3 janvier, Vox lance Viande/Moins, un cours en ligne de 5 jours, pour vous aider à vous fixer un objectif atteignable pour réduire votre consommation de viande et avoir un impact sur le changement climatique et le bien-être animal (et manger plus sainement en plus). Nous vous enverrons un e-mail par jour qui vous apprendra comment incorporer facilement plus d’aliments à base de plantes dans votre alimentation, vous donnera des stratégies comportementales fondées sur des preuves pour le faire durer et vous donnera beaucoup de matière à réflexion sur l’impact de nos choix. les animaux, notre santé et la planète.

Le guide est écrit pour aider tous ceux qui consomment moins de viande, des aspirants flexitariens aux végétaliens à part entière. Nous répondrons à certaines des questions les plus courantes sur la consommation de moins de viande :

Quel impact une personne peut-elle vraiment avoir ? Si je dois abandonner un type de viande, dois-je réduire le poulet ou le steak ? Où les végétariens obtiennent-ils leurs protéines ? Je suis nul pour faire en sorte que de nouvelles habitudes s’accrochent… aidez-moi s’il vous plaît ?

Le bulletin, rédigé par Kenny Torrella, rédacteur du personnel de Vox Future Perfect, donnera aux lecteurs des outils pratiques pour manger moins de viande et plus d’aliments à base de plantes, comme des conseils sur ce qu’il faut cuisiner, où acheter et manger, et comment être en bonne santé sur un alimentation à base de plantes. Mais Kenny répondra également à de grandes questions sur l’impact de manger moins de viande, comme si nos choix alimentaires individuels font réellement une différence pour le bien-être des animaux et le climat, et quels types de viande réduire, en fonction de ce qui vous tient le plus à cœur.

Depuis 2020, Vox a considérablement augmenté notre couverture de l’élevage industriel et de ses effets sur le bien-être animal, la santé publique et l’environnement grâce à une subvention rendue possible par Animal Charity Evaluators en 2020, un travail qui allait d’une mini-série de podcast, une vidéo séries et des histoires sur Future Perfect.

Ce cours en ligne à tirage limité est un nouveau produit de Vox. Nous savons que notre public recherche des conseils pratiques sur la façon de vivre une vie meilleure conformément à leurs valeurs. Nous sommes ravis de lancer Meat/Less et attendons avec impatience d’avoir des nouvelles des lecteurs sur ce cours et sur les futurs que nous devrions offrir.