Comment Mark Ruffalo, Sebastian Stan et d’autres stars du MCU ont souhaité un joyeux anniversaire à Tom Holland

Tom Holland a eu 25 ans cette semaine, et pourtant, les membres de l’univers cinématographique Marvel ne cesseront peut-être jamais de le traiter comme le “petit frère” de la famille, celui avec qui vous êtes à l’aise de jouer parce que, eh bien, c’est facile et il peut n’y faites pas grand-chose. Holland était un retardataire dans le MCU, jouant le rôle emblématique de Spider-Man dans le blockbuster 2016 de Joe et Anthony Russo, Captain America: Civil War. Depuis lors, il a été la cible de farces de la part de ses collègues co-stars, ou distingué pour sa propension à divulguer d’importants spoilers MCU à l’avance. Et le jour de la célébration de sa naissance, les collègues de Holland de Marvel l’ont vraiment laissé l’avoir.