Comment Martha’s Vineyard est devenu un sanctuaire d’été noir

Une partie du numéro de loisirs de The Highlight, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

L’Encrier, comme on appelle l’une des plages célèbres de Martha’s Vineyard, s’étend à peine sur 100 mètres entre les jetées sur la rive nord de l’île. Pour le voir, cela ne représente qu’un ruban de sable, mais par une journée ensoleillée, la mer est vaste et la couleur précise du jade, attirant les nageurs dont les familles sont descendues sur l’île en été depuis des générations.

Depuis les années 1800, Martha’s Vineyard (et l’Encrier) est une escapade renommée pour ces familles noires. L’élite se mêle aux familles de la classe moyenne sur l’île : l’ancien président Barack Obama aurait célébré son anniversaire ce mois-ci dans son manoir de sept chambres sur Martha’s Vineyard. Les habitués de l’île au fil des ans ont inclus Henry Louis Gates Jr. et le regretté Vernon Jordan; Maya Angelou a un jour décrit la ville d’Oak Bluffs, qui comprend Inkwell Beach, comme “un endroit sûr où nous pouvons aller comme nous sommes et ne pas être interrogés”.

“Je n’ai pas à reprendre mon souffle ici”, déclare Skip Finley, un auteur et ancien animateur dont la famille est en vacances sur l’île depuis cinq générations. “C’est l’endroit le plus libre que je connaisse.”

Vox a envoyé le photographe Philip Keith à Martha’s Vineyard, et à Oak Bluffs en particulier, pour capturer la joie et la communauté que les voyageurs trouvent sur l’île aujourd’hui. Les libertés de Martha’s Vineyard mettent en lumière une vérité sur les loisirs en Amérique : les journées paresseuses au soleil, les kilomètres de côtes et même l’ascension éprouvante et branlante d’une montagne russe monstre n’ont pas toujours été à la portée des Noirs.

Au cours de la première moitié du 20e siècle, des ségrégationnistes se faisant passer pour des fonctionnaires à travers le pays ont tracé des lignes littérales dans le sable, partageant des plages moins désirables aux personnes de couleur ; éviter les enfants noirs des piscines publiques ; fermer les parcs d’attractions à tous sauf aux personnes à la peau claire. Le postier Victor H. Green a écrit The Negro Motorist Green-Book pour guider les voyageurs afro-américains vers des endroits sûrs et hospitaliers, mais le sous-texte était que la menace de violence pouvait entraver même les activités les plus bénignes : pour les Noirs en Amérique, ni le repos ni la relaxation ne viendrait facilement.

Parmi les espaces sûrs répertoriés dans The Green Book se trouvait Shearer Cottage, une auberge appartenant à des Noirs dans la ville d’Oak Bluffs, sur la rive nord de Martha’s Vineyard.

Le Massachusetts a été le premier État à abolir l’esclavage, et les Afro-Américains aisés avaient déjà construit des vies et des entreprises prospères dans l’État. « Martha’s Vineyard faisait partie du chemin de fer souterrain, elle était donc connue comme une communauté sûre et accueillante pour les Afro-Américains », explique Nancy Gardella, directrice exécutive de la chambre de commerce de Martha’s Vineyard. “Ils ne se sentaient pas tout à fait les bienvenus dans d’autres enclaves de plage.”

Avec le ferry qui déposait régulièrement les voyageurs à Oak Bluffs et les légions de familles noires qui ont commencé à visiter à partir des années 1800, puis ont construit des chalets d’été ressemblant à des maisons de poupée en ville, l’auberge a contribué à faire connaître le confort de Martha’s Vineyard aux familles de Crême Philadelphia; CC ; Hartford, Connecticut; New York; et Boston.

Finley, qui a écrit pendant des années une chronique sur Oak Bluffs, estime que pendant l’intersaison, il n’y a que 700 Noirs qui habitent Martha’s Vineyard et, dit-il, “la plupart d’entre nous sont à la retraite”. En été, les chiffres augmentent considérablement, jusqu’à ce que, selon lui, 30 à 35 pour cent de la population estivale soient des personnes de couleur.

« Cela ne veut pas dire que le sectarisme et la discrimination n’existent pas. Tout ce qui se passe dans le monde se passe sur Martha’s Vineyard », explique Gardella. À l’époque du Livre vert, peu d’auberges de l’île acceptaient les voyageurs noirs, et l’image de Martha’s Vineyard dans la culture populaire reste celle de la blancheur et du privilège.

Mais la réalité remet en question toute notion de l’île en tant que lieu exclusif.

Sur Martha’s Vineyard, « Je peux être qui je veux, quand je veux. Ce qui n’est pas nécessairement vrai du reste du pays », explique Finley. « Quand nous montons dans un bateau ou un avion pour partir d’ici, nous appelons cela « aller en Amérique ». »

Philip Keith est un photographe né et élevé à Boston. Il est diplômé de la Boston Arts Academy. Sa dernière mission pour le Highlight était de photographier l’économiste Emily Oster.