Comment Mary Wilson United Creeds And Colors

La regrettée Mary Wilson est saluée lors des mouvements du mois de la musique noire et du mois de la fierté de juin pour son travail de longue date en faveur de la tolérance et de l’égalité raciales. La campagne inlassable du co-fondateur de les Suprêmes pour unir les gens de toutes croyances, la couleur et la sexualité sont nouvellement concentrées dans la récente sortie de Motown/UMe de l’édition augmentée de son album solo éponyme de 1979.

Wilson embrassait déjà la réapparition imminente de l’album, nouvellement augmenté de bonus, dans les semaines qui ont précédé son décès prématuré en février. Comme toujours, elle a abordé son travail avec la positivité inspirante qui avait caractérisé sa carrière pendant plus de 60 ans, à la fois en tant que membre des Supremes et en tant qu’artiste solo.

Pour Wilson, le succès mondial a amené avec lui la responsabilité de diffuser un message de tolérance et d’unité à travers la musique puissante et durable du trio légendaire. C’était un rôle qu’elle embrassait de tout cœur.

Dans une interview de 2015 avec Pride Source, elle a déclaré : « La musique était inclusive. Peu importe qui vous étiez, la musique touchait votre âme. La musique, pour moi, réunissait toutes les âmes. J’ai toujours dit que la Motown était un ambassadeur de l’amour et de l’amitié parce qu’elle rassemblait les gens.

Dans sa nécrologie de Wilson, le critique de musique pop du Los Angeles Times, Mikael Wood, a écrit que les chansons des Supremes et leur look « défiaient les idées des auditeurs blancs sur la musique noire, brouillant les frontières culturelles d’une manière qui ramollissait le terrain pour un changement politique tant attendu. ”

Le mois de la musique noire et le mois de la fierté ont été célébrés tout au long du mois de juin et sont particulièrement liés au plaidoyer de longue date de Mary en faveur des communautés noires et LGBTQ+. Dans l’interview de Pride Source, elle a noté l’émergence des Supremes à une grande renommée en 1964 : « Nous sommes arrivés au bon moment dans l’histoire américaine. Tous ces autres gens nous ont inspirés, et puis, dans les années 60, pendant le mouvement des droits civiques et la libération des femmes, nous étions là.

« Nous étions là au bon moment. Nous avons eu la chance de vraiment accomplir plus parce que le monde changeait et nous étions là. » Parmi les nombreux homosexuels des Supremes, elle a ajouté que, dans les années 1960, les hommes « ne sortaient pas. Les homosexuels ne sont pas venus et vous disiez : « Oh, ce sont des homosexuels ! » Nous n’avions pas cela.

“La réalisation [hit us] quand nous avons commencé à faire des émissions de télévision », a-t-elle poursuivi, « et beaucoup de gars qui concevraient des robes pour nous étaient gays, et ils apportaient tous ces magnifiques croquis de conception et nous ressemblions à de petites poupées Barbie – trois petites poupées Barbie – et C’est à ce moment-là que nous avons réalisé qu’il y avait quelque chose à ce sujet qui était différent de la façon dont vous étiez normalement perçu.

Dans une interview de 2019 sur The Clay Cane Show, Wilson a noté: «Quand nous sommes devenus célèbres, les Noirs n’étaient pas encore vraiment des citoyens… le projet de loi sur les droits civiques n’avait même pas été adopté. Donc, en tant qu’Américaines et en tant que femmes, nous n’étions toujours pas égales. Pour nous, être devenus célèbres à cette époque était tout simplement génial, parce que je me souviens que nos parents nous disaient : « Quand vous franchissez cette porte, vous devez adopter votre meilleur comportement. Quoi que vous fassiez, vous devez être meilleur que le prochain. Ils voulaient tous que nous ayons plus d’éducation afin que nous puissions devenir des êtres humains merveilleux en Amérique, en tant que Noirs. »

Mary Wilson: Expanded Edition est une édition nouvellement compilée de sa sortie de 1979, et est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques pour la première fois. À l’ensemble s’ajoutent huit morceaux bonus, dont quatre inédits, y compris ceux que Mary a enregistrés pour un suivi, en collaboration avec le célèbre producteur britannique Gus Dudgeon.

Le single principal de l’album est la nouvelle chanson “Why Can’t We All Get Along”, produite par Richard Davis et co-écrite avec Angelo Bond, co-auteur avec General Johnson et Greg Perry du hit de Freda Payne “Bring The La maison des garçons.

Achetez ou diffusez Mary Wilson de Mary Wilson : édition étendue.