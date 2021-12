Comment masquer facilement les likes, le nombre de vues sur vos publications Instagram ; Un guide étape par étape

Voici votre guide unique pour masquer les likes et le nombre de vues sur Insta.

Instagram devient de plus en plus populaire ces jours-ci avec de plus en plus de personnes s’engageant avec la plate-forme. L’application de partage de photos populaire est désormais non seulement utilisée pour partager des photos, mais également des vidéos et des bobines. Des millions d’utilisateurs partagent des histoires, des bobines, des photos sur Instagram et deviennent également populaires ces jours-ci. C’est évident, lorsque sur Instagram, vos abonnés peuvent voir tous vos messages, histoires, bobines lorsque vous les publiez et vous engagez, réagissez à eux. De la même manière, vos abonnés peuvent également voir le nombre de likes, de vues et de commentaires que vous publiez. La popularité de tout utilisateur sur Instagram peut apparemment être jugée par les goûts, les vues, les commentaires qu’ils reçoivent sur leur publication.

Lisez aussi: Instagram prévoit de lancer l’option de flux chronologique en 2022, confirme Adam Mosseri

Cependant, il existe de nombreux cas où les utilisateurs d’Instagram se concentrent davantage sur la popularité des utilisateurs plutôt que sur le contenu qu’ils téléchargent sur leur profil. Pour cette raison, Instagram a proposé la possibilité de masquer les likes et de voir le nombre de publications qui apparaissent dans le flux. Cette installation n’est pas disponible pour tout le monde en ce moment.

Comment masquer/afficher les likes et le nombre de vues Instagram

Les utilisateurs peuvent désormais modifier s’ils voient le nombre total de likes et de vues sur les publications qui apparaissent sur leur flux Instagram. Voici ce que vous pouvez faire pour masquer ou afficher les likes et le nombre de vues pour les publications des autres.

Étape 1 : Accédez à votre profil.

Étape 2 : Maintenant, appuyez sur les trois lignes horizontales en haut à droite et cliquez sur Paramètres.

Étape 3 : Cliquez sur Confidentialité, puis sur Publications sous Interactions.

Étape 4 : Vous trouverez maintenant l’option « Masquer les likes et le nombre de vues ». Appuyez simplement sur éteindre ou sur interrupteur pour activer ou désactiver ce paramètre.

Comment masquer / afficher le nombre de likes et de vues pour vos publications sur le flux Instagram

Les utilisateurs d’Instagram peuvent modifier les paramètres de J’aime et de nombre de vues pour les publications qu’ils partagent. Voici comment masquer ou afficher le nombre de likes et de vues avant de partager votre publication dans le flux.

Étape 1- Avant de partager la publication sur votre flux, cliquez sur « Paramètres avancés ».

Étape 2- Maintenant, vous trouverez une option « Masquer les likes et le nombre de vues sur cette publication ».

Étape 3 : Appuyez sur éteindre ou interrupteur afin d’obtenir le réglage souhaité.

Masquer/afficher le nombre de likes et de vues sur les publications déjà partagées

Étape 1 : Cliquez sur l’icône à trois points disponible en haut à droite de votre message.

Étape 2 : Maintenant, appuyez sur « Masquer le nombre de likes » ou Masquer les likes et le nombre de vues pour activer ce paramètre.

Étape 3 : Si vous souhaitez activer ce paramètre, appuyez simplement sur Afficher les décomptes similaires ou Afficher les décomptes similaires et afficher.

Lisez aussi: Rencontrez les meilleurs Instagrammers de moins de 25 ans d’Instagram

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.