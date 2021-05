Comment masquer l’adresse IP de l’ordinateur de 3 manières différentes

L’adresse IP d’un ordinateur est la manière dont cet équipement peut être retracé, son identifiant dans l’espace numérique et qui peut être la passerelle d’accès indésirable. Si tu veux savoir comment cacher l’adresse IP de l’ordinateurContinuez à lire et notez trois façons différentes de le faire, toutes également efficaces.

Quelle est l’adresse IP?

L’IP est comme votre document d’identité sur le réseau, une information très précieuse que vous devez toujours garder à l’abri des tiers car elle peut être très nuisible pour vous si quelqu’un la découvre. Grâce à votre IP, vous pouvez communiquer avec d’autres appareils sur Internet, et c’est un numéro unique que vous seul pouvez avoir et qui peut toujours être le même ou changer à chaque fois que vous vous connectez au réseau.

La principale raison pour laquelle il est recommandé de cacher l’adresse IP pour la confidentialité, car dans nos ordinateurs, nous avons généralement des informations confidentielles, même s’il ne s’agit que des données d’accès à notre portail bancaire, et de cette façon, ils pourraient vider votre compte et obtenir beaucoup plus d’informations. De plus, avec votre adresse IP, ils pourraient trouver votre emplacement géographique si vous l’avez activé sur n’importe quelle page ou application.

Méthodes pour masquer l’adresse IP de l’ordinateur

Wifi public

L’utilisation du WiFi public est le moyen le plus simple de masquer l’adresse IP de votre ordinateur, car elle est probablement partagée par des centaines ou des milliers d’utilisateurs chaque jour. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que la connexion à un réseau public comporte également des risques de sécurité car ils sont souvent facilement attaqués par ceux qui cherchent à voler des informations numériques.

Serveurs proxy

Les proxys sont une autre ressource pour masquer votre adresse IP, car ils fournissent une passerelle vers votre appareil afin que vous puissiez vous connecter à un contenu qui serait autrement restreint. Ils offrent un anonymat complet et sont très accessibles, bien que l’utilisation de proxys puisse présenter un risque car peut être exécuté sur un ordinateur compromis et vos informations sont compromises. La vitesse de navigation est également inférieure lors de l’utilisation d’un proxy.

Navigateur Tor

Ce navigateur garantit que vous vous déplacerez sur le réseau avec votre adresse IP cachée tout en vous guidant à travers les mécanismes de cryptage et les relais qui gardent votre identité complètement cachée. La version Firefox est spécialement conçue pour garantir aux utilisateurs Tor de tous niveaux ils pourront effectuer toutes sortes d’actions de manière cachée. Bien sûr, la navigation sera plus lente que d’habitude car l’utilisation de Tor affecte la vitesse de connexion.

VPN

Si vous recherchez le moyen le plus efficace et le plus sûr de masquer l’adresse IP de votre ordinateur, l’utilisation d’un VPN est sans aucun doute votre meilleure option. De plus en plus utilisés, les fournisseurs de VPN garantissent la sécurité en ligne et vous permettent de profiter du haut débit sur votre connexion.

Lors du choix d’un fournisseur, évitez ceux qui sont gratuits car vous pouvez subir une attaque ou un problème à tout moment. Avec ce service, vous pouvez également modifier l’emplacement de votre ordinateur, par exemple, faire croire que vous êtes dans un autre pays.