Comment masquer le dossier des chats archivés dans WhatsApp ?

WhatsApp : Étapes pour masquer le dossier des discussions archivées | Pixabay

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un tour au sein de la célèbre application WhatsApp avec laquelle vous apprendrez à masquer le dossier des chats archivés d’une manière très simple et nous vous l’expliquerons étape par étape.

La vérité est que WhatsApp est l’une des applications les plus utilisées ces dernières années et au fil du temps, elle continue de subir divers changements afin de s’adapter aux goûts et aux besoins de ses utilisateurs.

Dans les dernières mises à jour, nous avons vu apparaître outils qui facilitent l’utilisation de l’application.

L’une des options peu connue de ce service de messagerie consiste à masquer le dossier des conversations archivées qui se trouve au début des conversations.

Donc, si vous voulez tout savoir sur cette option dans WhatsApp, continuez à lire ces informations que nous avons pour vous.

Étapes pour masquer votre dossier de chats archivés dans WhatsApp

La première chose que vous devez savoir est que pour pouvoir enregistrer le dossier des chats archivés, vous devez disposer de la version la plus récente de WhatsApp et une fois que vous êtes sûr d’avoir cette mise à jour, procédez comme suit :

Ouvrez l’application et cliquez sur les trois points en haut à droite. C’est le menu. Maintenant, cliquez sur le mot « Paramètres ». Lorsque la fenêtre change, appuyez sur le mot « Chats ». Enfin, faites défiler l’écran vers le bas et désactivez la fonction qui dit « Conserver les discussions archivées ». De cette manière simple, vous ne verrez plus l’onglet des discussions archivées au-dessus des contacts avec lesquels vous envoyez des messages. Il convient de noter que si vous devez masquer une conversation de l’écran principal de WhatsApp, ou si vous ne voulez tout simplement pas l’admirer, la meilleure option est de l’archiver. Et c’est que cet outil vous permet de sauvegarder votre conversation sans l’avoir entre vos conversations récentes.

Saviez-vous que le bouton appelé « chambres » a disparu il y a plusieurs hier ? Oui, en fait, ce bouton était un outil qui se trouvait dans la section « partager » et son objectif était de créer un appel vidéo via Facebook Messenger Rooms, en plus, il vous donnait la possibilité d’inviter jusqu’à 50 personnes dans une même session .

Cependant, il a été confirmé que même avec ce changement, il sera possible de passer un appel avec le même nombre de personnes, mais ce sera désormais directement avec Facebook Messenger Rooms.