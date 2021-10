Comment masquer les commandes dans votre compte Amazon | La technologie

Il peut arriver que le compte que nous avons sur Amazon soit utilisé par plus de personnes et nous ne voulons pas qu’elles voient un article que nous venons d’acheter, soit parce que c’est une surprise, soit pour toute autre raison. Eh bien, il existe un moyen de cacher ces ordres, juste ce que nous allons vous dire aujourd’hui.

En ayant un compte Amazon, nous savons déjà que nous pouvons l’utiliser pour passer toutes sortes de commandes, des vêtements que nous aimons le plus aux dernières technologies.

Il arrive souvent que ce soit un membre de la famille qui ouvre ce compte sur Amazon, puis que le reste des composants utilise ces mêmes informations d’identification.

Dans ce cas, faire un cadeau ou acheter quelque chose de plus ou moins intime, tout le monde peut le voir, car, en entrant simplement dans la section Commandes, ils pourront déjà savoir ce que chacun a été.

Pour que cela n’arrive pas, nous devons masquer les commandes, mais la grande question est, est-ce que cela peut se faire sur Amazon ? La réponse est oui et nous allons vous dire comment vous pouvez le faire.

Qu’est-ce qu’Amazon et comment ça marche ?

La plateforme en ligne par excellence pour acheter tout type d’article est Amazon. Un géant qui opère dans le monde entier et avec lequel nous pouvons tout acheter, des objets les plus petits et les plus insignifiants que vous puissiez imaginer, aux dernières technologies, même des maisons préfabriquées.

Amazon a tout pour plaire et c’est pourquoi il est si populaire. Son mode de fonctionnement est très simple, on peut passer une commande sans avoir à s’inscrire ou choisir d’avoir un compte Prime, qui est un coût annuel de 36 euros.

Ce compte Prime présente de nombreux avantages, tels que des frais de livraison gratuits sur d’innombrables articles, la possibilité de profiter du service de télévision en streaming Prime Video et de quelques autres services tels que la musique, les photos, etc.

Le système d’exploitation est extrêmement simple, puisqu’il suffit de sélectionner le produit que l’on veut, l’envoyer au panier et à partir de là, si nous sommes Prime, passez la commande, car nous aurons déjà notre adresse et nos informations de paiement dans la mémoire d’Amazon.

Vous avez des doutes et ne savez pas quel Kindle est le mieux adapté à vos besoins ? Si la réponse à cette question est oui, nous vous aidons avec ce guide d’achat à choisir quel livre Amazon acheter.

Commandes Amazon

Toutes les commandes Amazon sont enregistrées afin que nous puissions nous y référer quand nous le voulons.

Nous pouvons les revoir si nous entrons dans notre compte et appuyez sur Ordres.

En sauvegardant tout ce que nous avons acheté, toute personne ayant accès à notre compte pourra le voir, ce qui fera que, si nous voulons demander un cadeau équitable pour cette personne ou si nous voulons obtenir quelque chose d’intime, ils le verront presque immédiatement.

Cela implique que nous devons essayer que ce que nous venons de commander sur Amazon n’apparaisse pas dans cette zone du menu. D’où la raison de cet article.

Archiver une commande sur Amazon avec votre ordinateur

La première chose que vous devez savoir est que vous ne pouvez pas archiver une commande Amazon dans la version mobile, nous serons donc obligés d’entrer via l’ordinateur.

Pour ce faire, il suffit de suivre ces étapes simples :

Nous ouvrons Amazon et nous connectons. Cliquez sur l’onglet de notre menu, situé dans la partie supérieure droite appelée Comptes et listes. Dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur Ordres. Maintenant, nous devons localiser la commande que nous voulons archiver et nous verrons que dans la partie inférieure gauche, il est indiqué Ordre d’archivage, endroit où il faut appuyer. Maintenant, nous devons cliquer à nouveau sur Ordre d’archivage Confirmer. Nous verrons un message de confirmation en haut de la page.

De cette façon, la commande n’apparaîtra plus sur la page où se trouvent le reste des commandes et vous pourrez ainsi la cacher aux yeux des autres.

La limite d’Amazon pour les commandes de fichiers est de 500, vous aurez donc beaucoup de marge.

C’est aussi simple que de faire disparaître l’ordre que nous voulons, mais cela ne signifie pas que nous l’avons perdu.

Comment afficher les commandes archivées

Contrairement à ce qui s’est passé dans le cas précédent, pour voir les commandes que nous avons en dossier, nous allons utiliser à la fois l’ordinateur et l’application de notre appareil mobile.

Si nous utilisons l’ordinateur Windows, voici les étapes que nous devons suivre si nous voulons voir les commandes que nous avons déposées :

Nous allons sur Amazon et nous connectons. A ce moment nous cliquons sur le menu Compte et listes, puis appuyez sur Ordres. Maintenant, nous allons voir comment il y a une liste déroulante à côté de l’endroit où il est dit X commandes passées en : Ici, nous devons sélectionner, en bas Commandes archivées.

Dès que nous entrons dans les commandes que nous avons archivées, nous verrons que dans la partie inférieure gauche de chaque commande, cela nous donne la possibilité de les faire cesser d’être dans cette section, en cliquant sur Désarchiver la commande.

Si vous préférez voir les commandes que nous avons archivées depuis votre téléphone portable, vous pourrez également le faire de manière assez simple.

Les étapes que vous devez suivre sont les suivantes :

Nous ouvrons l’application Amazon sur le smartphone et nous nous connectons. Maintenant, nous jouons sur le trois bandes verticales en bas à droite de l’écran. À ce moment-là, nous devons choisir Ordres. Ensuite, si nous cliquons sur Filtre nous verrons comment cela nous donne la possibilité de marquer Commandes archivées.

Cachez ce que nous avons vu sur Amazon

Si vous êtes un habitué d’Amazon, vous saurez qu’il y a une fenêtre au début qui est chargée d’indiquer ce que nous avons vu récemment appelé Produits que vous avez vus.

On peut aussi limiter cette option, puisqu’il est inutile de passer une commande et de faire apparaître ici que nous l’avons regardé.

Pour nous assurer que ce produit spécifique n’apparaît pas dans cet aperçu, nous devons procéder comme suit :

Nous entrons sur Amazon et nous connectons. Cliquez ensuite sur Voir plus de votre historique de navigation, signez ci-dessous Produits que vous avez vus aujourd’hui. Une fois à l’intérieur, il suffit de se rendre sur le produit que l’on ne veut pas voir et de cliquer sous la photo sur Supprimer de la vue. De cette façon, il n’apparaîtra plus dans les produits que vous avez vus.

Avec tout ce que nous vous avons dit aujourd’hui, vous pouvez cacher ce que vous avez acheté pour que les autres ne le voient pas dans la liste de commande, quelque chose de très pratique s’il s’agit d’un cadeau.

De plus, il ne sortira pas non plus au démarrage d’Amazon dans l’aperçu des produits que nous venons de voir. C’est-à-dire qu’il sera bien caché pour que la surprise ne s’effondre pas.