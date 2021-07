Faire savoir à vos amis à quoi vous jouez sur votre PS5 en l’affichant fièrement sur votre profil peut être un bon moyen de les aider à rester informés sans avoir à vous le demander. De même, si vous jouez aux meilleurs jeux PS5, il est bon de montrer vos progrès. Parfois, cependant, vous ne voulez pas qu’ils sachent à quoi vous jouez. Par exemple, vous avez peut-être un jeu tôt et vous ne voulez pas que les autres le sachent, ou c’est peut-être un jeu auquel vous ne voulez pas jouer. Quelle que soit la raison, voici comment masquer les jeux PS5 de votre bibliothèque.

Comment masquer les jeux PS5 de votre bibliothèque

Allumez votre PS5 et s’identifier sur le profil sur lequel vous souhaitez masquer un ou plusieurs jeux.

Maintenant, allez à Paramètres.

Source : Android Central Dans Paramètres, sélectionnez Utilisateurs et comptes.

Faites défiler jusqu’à Intimité.

Source : Android Central

Sélectionner Afficher et personnaliser vos paramètres de confidentialité.

Source : Android Central

Maintenant, sélectionnez Cachez vos jeux aux autres joueurs.

Source : Android Central Vous serez amené à un menu où tous les jeux auxquels vous avez joué sont répertoriés par ordre des plus récents. Cacher tous les jeux vous ne voulez pas que les autres voient.

Gardez à l’esprit que si vous avez joué à beaucoup de jeux sur votre PS5 et que vous souhaitez masquer un titre plus ancien, vous pouvez faire défiler un peu. Une fois que vous décidez que vous êtes prêt à montrer à nouveau ces jeux sur votre profil, vous pouvez simplement suivre les mêmes étapes ci-dessus et sélectionner les mêmes jeux. C’est aussi simple que ça.

Cacher ce à quoi vous jouez est très utile si vous êtes invité à des tests alpha spéciaux et secrets pour les jeux, qui s’accompagnent généralement d’un accord de non-divulgation et de l’obligation de ne rien partager de ce que vous jouez, au moins pour un certain laps de temps. En cachant simplement le jeu sur votre profil, vous n’avez pas à vous soucier que les autres le voient ou qu’une capture d’écran apparaisse dans votre flux d’activité, ce qui signifie que vous pouvez avoir l’esprit tranquille et vous concentrer sur le jeu.

Parfois, les joueurs qui commandent des copies physiques de jeux les recevront tôt dans certaines régions, ce qui signifie que c’est une bonne idée de cacher ces jeux tout en les jouant avant la date de lancement, afin de ne pas partager de spoilers ou quoi que ce soit que le développeur ne voulait pas. être révélé avant la plus grande disponibilité du jeu.

Pour l’avenir, de nombreux jeux géniaux arrivent sur la PS5, avec une large gamme de titres tiers et de jeux exclusifs de Sony Worldwide Studios. Donc, si vous n’avez pas encore de PS5, continuez d’essayer. La pénurie actuelle de puces ne devrait pas s’améliorer avant un certain temps, mais de plus en plus de stocks continuent d’affluer de manière assez constante.

