Comment masquer les programmes installés dans Windows 10 | La technologie

Comme vous le savez bien, lorsque nous installons un programme dans Windows 10, il apparaît automatiquement dans la liste des programmes et tous ceux qui utilisent notre ordinateur pourront le voir. Vous avez peut-être déjà pensé à cacher certains des outils que vous avez dans le système d’exploitation, eh bien, il y a trois façons d’y parvenir, que nous allons vous expliquer.

Windows 10 n’a pas vraiment de moyen explicitement et nativement créé pour masquer les programmes installés, mais nous avons trois façons de le réparer.

Pour que ces voies se concrétisent, nous devons suivez les étapes que nous allons indiquer de la manière équitable que nous leur montrons, car si nous commettons une erreur, nous pourrions créer une défaillance du système, car nous allons entrer dans des parties sensibles de Windows telles que l’éditeur de registre.

Les raisons pour masquer les programmes que nous avons installés peuvent être diverses, telles que :

Installer une application à partir de Contrôle parental et ne pas vouloir qu’on le voie au cas où les plus petits de la maison s’apercevraient qu’il est là. Masquer les applications qui nous ne voulons pas que quelqu’un d’autre utilise, surtout si nous partageons l’ordinateur avec la famille ou les amis. De cela, seulement nous utiliserons selon quel logiciel. C’est peut-être un ordinateur de travail et nous avons installé un jeu. De cette façon, on ne verra pas qu’il existe.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT dans la communauté technologique la plus influente et profitez de contenus exclusifs, de concours, de newsletters et bien plus encore…

Ce sont quelques raisons pour lesquelles nous pourrions vouloir cacher un logiciel, voyons maintenant comment c’est fait.

Les trois formulaires que nous avons sont ceux que vous pourrez lire ci-dessous.

Par l’éditeur de registre Windows

Avec ce système, nous allons créer une nouvelle valeur DWORD dans le registre Windows, qui marquera les programmes que nous voulons masquer.

Les étapes sont assez simples, mais vous devez être très prudent.

Nous appuyons sur la touche Windows + R. Maintenant dans la fenêtre Cours on a écrit Regedit et cliquez sur Accepter. Comme nous sommes déjà dans l’Éditeur du Registre, nous devons trouver l’emplacement suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Désinstaller

Pour les applications 32 bits installées sur un PC 64 bits, vous devez vous rendre à cet emplacement : HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Wow6432Node Microsoft Windows CurrentVersion Uninstall Maintenant, dans le dossier Uninstal, nous choisissons l’application que nous voulons masquer. Nous allons le faire avec DaemonTools. On clique avec le bouton droit de la souris sur le dossier Daemons Tools, on choisit Nouvelle et après Valeur DWORD (32 bits). Nous changeons le nom de la nouvelle valeur en Composant système et nous double-cliquons sur ladite valeur pour ensuite entrez 1 dans le champ d’informations, puis en donnant Accepter. Immédiatement nous fermons Éditeur de registre.

À partir de ce moment, l’application, dans notre cas Daemon Tools, sera complètement masquée à chaque fois que quelqu’un accédera à la liste des applications.

Si nous voulons qu’il réapparaisse, il suffit d’effectuer les mêmes étapes mais en éliminant la valeur SystemComponent.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Utilisation de l’éditeur de stratégie de groupe

Le Éditeur de politique le groupe est un complément MMC (Console de gestion Microsoft) avec lequel nous pouvons gérer la configuration des politiques dans les objets de différents groupes.

Cet éditeur fonctionne sur Windows 10 Professionnel et versions supérieures, donc dans Windows 10 Home, il est désactivé.

Nous appuyons sur les touches Windows + R, on a écrit gpedit.msc et on clique sur Accepter pour entrer dans l’éditeur de stratégie de groupe. Ensuite, nous devons aller à l’emplacement suivant : Configuration utilisateur> Modèles d’administration> Panneau de configuration> Programmes Maintenant, dans le panneau de droite, nous double-cliquons sur Masquer la page “Programmes et fonctionnalités”. Une fois que nous pouvons sélectionner Activé. Cliquez maintenant sur Appliquer et puis dans Accepter pour que tout ce que nous venons de faire soit sauvé.

C’est une autre façon d’accéder aux applications système et de voir comment un message apparaît disant que L’administrateur système a désactivé des programmes et des fonctionnalités avec toutes les applications installées cachées.

Si nous voulons que les applications soient à nouveau vues, il suffit de modifier à nouveau la politique et de sélectionner Pas configuré. Seulement ça.

Utiliser un logiciel tiers

L’outil que nous allons utiliser s’appelle Masquer de la liste de désinstallation et ce qu’il nous permet est de masquer une ou plusieurs configurations logicielles dans la configuration des programmes Windows.

De cette façon, nous parviendrons le même que dans le cas précédent, mais aucun type de message n’apparaîtra pour vous avertir que l’administrateur n’a rien fait.

Son fonctionnement est très simple :

Comme il est évident, nous devons télécharger et exécuter (aucune installation requise) Masquer dans la liste de désinstallation. Maintenant, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur l’application que nous voulons et choisissons Masquer de la liste des programmes et fonctionnalités. Si ce que l’on veut c’est cacher toutes les applications, il suffit de cliquer sur Éditer puis cliquez sur Tout sélectionner. Ensuite, une fois qu’ils sont tous sélectionnés, il suffit de faire un clic droit sur l’un d’eux, de cliquer Masquer de la liste des programmes et fonctionnalités.

Si nous voulons qu’ils soient à nouveau affichés, il suffit de cliquer sur le ou les programmes cachés et de donner cette fois l’option Afficher.

Comme vous l’avez vu, il est extrêmement facile de s’assurer que nos programmes Windows n’apparaissent pas dans la liste afin de prétendre que nous ne les avons pas installés. Peu importe l’option que vous choisissez, car elles fonctionnent toutes très bien.