Comment MasterChef: Legends a honoré le concurrent de MasterChef Junior Ben Watkins après sa mort à 14 ans

Ben Watkins a participé à la sixième saison de MasterChef Junior, alors qu’il n’avait que 10 ans. Il n’a pas remporté la saison 6, mais il a clairement laissé une impression sur les juges et ses anciens concurrents, comme le prouve une douce vidéo mettant en vedette les jeunes chefs, Gordon Ramsay, et plus encore dans le but de sensibiliser et de financer Watkins en août. 2020, quelques mois avant sa mort. De plus, à la suite de son décès en novembre de l’année dernière, Ramsay s’est adressé à Twitter avec un message en l’honneur de Watkins :