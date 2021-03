Comment Matt Reeves et Jeffrey Wright de Batman ont célébré la fin du tournage

Les fans de super-héros réclament ‘Matt Reeves’ Le Batman depuis un certain temps maintenant, et le battage médiatique pour cette nouvelle version du chevalier noir n’a fait qu’augmenter avec le temps. Malheureusement, comme beaucoup d’autres films, la production a fait face à un certain nombre d’obstacles liés au COVID en 2020. Mais le film est maintenant plus proche de cette lumière au bout du tunnel, le tournage étant officiellement terminé. Et pour marquer l’occasion, Matt Reeves et le commissaire Gordon, l’acteur Jeffrey Wright, ont profité des médias sociaux pour marquer l’occasion avec des articles sympas.