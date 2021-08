Comment Matt Riddle et Randy Orton de la WWE se sentent réellement l’un pour l’autre dans la vraie vie

Ce qui est drôle avec Jedusor, c’est que lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, nous étions à Miami. Tout le vestiaire de NXT était à Miami. Alors maintenant, nos vestiaires, qui ne sont pas les plus grands, sont maintenant pleins à craquer de gars de NXT, qui ne travaillent pas sur le spectacle, mais vous savez, dans le monde de la lutte, vous apportez votre équipement au spectacle. Tu es toujours préparé, frère, et donc, tu as tous ces gars de NXT avec tout leur truc, prenant tout l’espace dans le vestiaire. Moi, surtout en tant que vétérinaire, je suis là depuis un moment, et je vois ça, et maintenant j’ai déjà bandé pour ces gars, non ? Donc, ça n’aide pas quand je passe à côté de Matt Riddle, et ma branche d’olivier était essentiellement moi qui regardais Matt, et j’ai juste dit, je dis: “Oh, il est là, il est là!” Juste une sorte de brise-glace, s’attendant peut-être à un « Oh, salut Randy. Mon nom est Matt; Enchanté de faire votre connaissance.’ Mais au lieu de cela, Matt à peine, vous savez, avec les yeux injectés de sang qui m’ont jeté un coup d’œil, il est juste comme, et il a juste continué à marcher. Je me souviens avoir pensé : ‘Cet enculé.’ Donc, pendant un bon moment, je n’ai pas aimé Jedusor, et c’était à cause de ce petit scénario. Un petit incident. Et ce n’était même pas un incident. C’est juste que j’ai pris ça comme un manque de respect, et quand tu reviens là-bas, et que tu es tout nouveau, et que personne ne te connaît, tu veux te présenter parce que nous sommes une bande de frères. Je dois te faire confiance avec mon corps dans ce ring. Et toi, pareil. Vous devez me faire confiance. Nous devrions probablement faire une introduction à un moment donné. Nous devrions probablement tirer un peu sur le sh, et donc, revenons à Matt Riddle. J’aime le gars maintenant.