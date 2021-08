Comment maximiser vos efforts de création de marque sur LinkedIn [Infographic]

in

Vous cherchez à faire de LinkedIn une plus grande priorité dans vos efforts de marketing numérique ?

Cela vaut vraiment la peine d’être considéré. Comptant désormais jusqu’à 774 millions de membres et connaissant des niveaux d’engagement record, la plate-forme offre la possibilité de présenter votre marque et vos offres commerciales aux principaux décideurs, ce qui pourrait être un excellent moyen de générer de nouveaux prospects et contacts.

Mais afin de maximiser ces opportunités, vous devez tenir compte de votre image de marque LinkedIn et de la manière dont vous présentez vos informations clés sur la plate-forme.

Avez-vous pensé à ce que les gens trouveront sur votre profil et votre page LinkedIn lorsqu’ils chercheront – que ce soit via LinkedIn lui-même ou la recherche Google de votre nom de marque ?

Réussir vos efforts de stratégie de marque peut être la clé pour cela – et plus tôt cette semaine, LinkedIn a publié un nouveau guide de 33 pages sur les pratiques efficaces de création de marque et sur la façon dont vous pouvez utiliser les outils publicitaires de la plate-forme pour renforcer votre présence.

LinkedIn a également partagé un aperçu infographique des principes clés et des conseils, qui peuvent également vous aider dans votre processus.

Découvrez l’infographie complète ci-dessous.