Comment McLaren a encouragé Lando Norris à atteindre de nouveaux sommets

Le patron de McLaren, Zak Brown, a détaillé l’amélioration de Lando Norris au sein de l’équipe et comment ils l’ont encouragé à atteindre un tout nouveau niveau.

Norris a sans doute été le pilote le plus remarquable de la saison 2021 jusqu’à présent avec six classements parmi les cinq premiers lors des sept premières courses de la campagne, une course qui a inclus deux podiums à Imola et Monte Carlo.

L’attente avant la saison 2021 était que Norris aurait les mains pleines contre Daniel Ricciardo, mais ces rôles ont en fait été inversés.

Et Brown a déclaré que Norris avait pu libérer davantage de potentiel de l’équipe en lui donnant la liberté de pousser la voiture à ses limites.

“Lando a très bien mûri, il est arrivé en tant que recrue et a déjà conduit très mature”, a déclaré Brown, cité par Motorsport.com.

« Si vous regardez certaines des autres recrues qui sont arrivées, elles ont eu beaucoup d’accidents.

« Alors qu’ils ont montré de la vitesse, ils ont dépassé la limite une fois de trop. Lando ne l’a vraiment pas fait. Il a fait preuve d’un rythme et d’une maturité remarquables dès le départ.

« Ensuite, ce que nous lui avons demandé de faire l’année dernière et cette année, c’est en fait d’être un peu plus à la limite, de presque l’encourager, ce n’est pas grave si vous partez de temps en temps.

« Et ce que nous avons vu, c’est qu’il a accéléré encore plus, qu’il a sorti ses coudes, mais il garde toujours la voiture sur la piste, ce qui est génial.

“Maintenant, ses erreurs sont de petites limites de piste en Italie, alors qu’il allait être P3. Il a donc augmenté son agressivité, ses départs, ses premiers tours, mais de manière très maîtrisée.

“Comme on peut s’y attendre la première année, cela prendrait parfois un peu de temps pour apprendre le circuit et les réglages, et suivrait en quelque sorte Carlos [Sainz].

« Maintenant, ce que nous voyons, c’est vendredi, première séance, il est tout de suite sur le coup.

“Nous sommes donc extrêmement satisfaits de la performance de Lando et nous pensons qu’il joue à un très haut niveau.”

Brown ne doute pas non plus que la nouvelle recrue Ricciardo reviendra à son propre niveau élevé et constant et a rappelé à tout le monde qu’il avait encore très peu de temps dans la voiture.

“Nous ne devons pas oublier, il a eu la moitié des tests que nous avons eu cette année, et nous essayions toujours d’apprendre le moteur lors des tests”, a déclaré Brown.

« Donc, ce que nous voyons de Daniel, c’est qu’il devient plus rapide chaque week-end. Son éthique de travail est excellente, son attitude est excellente et lui et l’équipe travaillent simplement plus étroitement ensemble.

«Je suis donc extrêmement confiant qu’il atteindra son rythme ultime ici sous peu. Je pense que s’adapter à une nouvelle voiture à l’ère du COVID, où vous avez réduit les tests, ne lui a certainement pas facilité la tâche.

« Il a un coéquipier qui, je pense, est aussi rapide que n’importe qui sur la grille. Il a donc une excellente barre contre laquelle courir.

