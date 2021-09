Comment Megadeth a tenté sa chance dans sa réinvention la plus surprenante

Sept albums et 16 ans de carrière, et Risk s’est avéré être un pari autant par sa nature que par son nom. Megadeth passé les années 90 à s’éloigner de plus en plus de leur métal de rebut racines, et depuis leur album révolutionnaire, Compte à rebours jusqu’à extinction, en 1992, Dave Mustaine et co étaient à la poursuite continuelle de la grandeur radio-rock. Le risque était la prochaine étape de cette quête.

Sorti le 31 août 1999, cela n’aurait pas dû surprendre les fans de longue date que le huitième album de Megadeth, Risk, ne soit pas du thrash metal. En fait, c’est à peine un album de métal. Mais peut-être que ce qui a le plus divisé les fans à l’époque n’était pas ce qui manquait à l’album, mais plutôt les éléments qui ont été jetés dans le mix. Avec le temps et le recul, cependant, le risque peut être vu sous un angle plus équilibré.

Prendre plus de risques

Sur proposition de Metallica‘s Lars Ulrich, Megadeth a saisi l’occasion de prendre plus de risques avec leur écriture de chansons. C’était une approche qui a fonctionné pour le groupe précédent de Mustaine et, stimulé par leur succès insensé, il est tout à fait naturel qu’il ait pu avoir un état d’esprit « tout ce qu’ils peuvent faire… ». Le guitariste Marty Friedman, lui aussi, avait depuis longtemps envie de relever le défi d’écrire des chansons plus « pop ». De plus, la musique heavy avait changé de façon méconnaissable depuis la création de Megadeth, et pour rester d’actualité, il valait sûrement mieux évoluer que stagner.

Pour Risk, Megadeth a retenu les services de production de Dann Huff, qui a travaillé sur 1997 Écritures cryptiques. De plus, plusieurs des crédits d’écriture de l’album sont partagés entre Mustaine et Bob Prager, un vétéran de l’industrie musicale qui était à l’époque le manager de Megadeth. Cependant, sa contribution est limitée aux contributions lyriques, avec toute la musique composée par Mustaine seul ou en collaboration avec Friedman. En tant que tel, Risk est identifiable comme un album de Megadeth. Mais il y a des rebondissements intéressants.

Le morceau d’ouverture “Insomnia” a une sensation plus synthétisée que Megadeth ne le fait habituellement, avec un son de guitare bourdonnant mieux associé à Marilyn Manson. Mais un son industrialisé était très hors du temps en raison de la popularité de Manson et des goûts de Ongles de neuf pouces et Rob Zombie. Le sombre et menaçant “Prince Of Darkness” et “Time: The End” ont une sensation typiquement menaçante de Megadeth, tandis que “Crush ‘Em” est un hymne métal mélodique avec un refrain de la taille d’une arène qui est aussi accrocheur qu’affirmant la vie. “Breadline” et “I’ll Be There” se rapprochent du rock radio tout en restant reconnaissables sous le nom de Megadeth, en grande partie grâce au grognement distinctif de Mustaine.

Les vrais risques résident dans la présence d’un Theramin (« Breadline ») et d’autres effets sonores et échantillons (« The Doctor Is Calling »), et les couches de guitares acoustiques (« Ecstasy »), l’orchestration (« Time : The Beginning “) et la guitare en acier (“Wanderlust”) utilisées pour renforcer les arrangements. En fait, c’est ce dernier morceau qui est peut-être le plus surprenant pour virer si loin dans le territoire de la musique country.



“J’aurais dû appeler ça un disque solo”

La question brûlante est : est-ce que tout cela était trop loin ? Mustaine lui-même a exprimé qu’il aurait peut-être été préférable de sortir Risk sous son propre nom plutôt que sous forme d’album Megadeth. Il a déclaré à uDiscover Music en 2017, « Si ce disque s’était appelé The Dave Mustaine Project, les gens l’auraient adoré. Mais parce qu’il était écrit Megadeth, ils s’attendaient à Megadeth. Et c’était mon erreur; J’aurais dû appeler ça un album solo. Mais j’avais les gars du groupe là-bas, ce qui aurait été totalement irrespectueux de le faire.

C’est vrai que Megadeth est un nom qui renvoie à un style de musique particulier qui ne pardonne pas quand il s’agit de changements stylistiques. Mais, finalement, Risk livre tout ce que Mustaine avait promis tout au long des années 90. C’est l’album de métal grand public qu’il luttait depuis une décennie, débordant d’accroches accrocheuses et de mélodies contagieuses tout en conservant quelque chose de typiquement Megadeth. Il a tous les éléments d’un album de hit metal, mais a peut-être été freiné par le poids du nom du groupe et les attentes qui l’accompagnaient.

