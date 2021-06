Comment Megadeth est entré dans une nouvelle ère

Megadeth ont survécu à des changements musicaux sismiques tout au long de leur carrière. Lorsque Super Collider est sorti, le 4 juin 2013, le paysage du métal était méconnaissable du terrain de thrash qu’ils ont aidé à forger 30 ans plus tôt.

Du thrash métal au sens traditionnel du terme, a montré une lueur de vie à la fin des années 00, grâce à des goûts de Municipal Waste, Gamma Bomb et Evile. Mais, au début des années 2010, la précision technique emblématique du genre avait été adoptée par des groupes plus progressifs comme Mastodon et Gojira. Pendant ce temps, le thrash a plongé profondément dans l’underground et a été relooké par des groupes tels que Black Breath et Trap Them.

Un nouveau départ

Pour Megadeth, cependant, leur 14e album, Super Collider, a marqué un nouveau départ en quelque sorte. Oui, un autre. Les thrashers vétérans avaient laissé le confort des maisons de disques établies à Mustaine pour créer sa propre empreinte, Tradecraft Records, avec une distribution via Universal Music Group. Mais au lieu de se laisser libre cours pour expérimenter et repousser les limites du genre qu’il a aidé à définir, Mustaine a assumé une responsabilité différente.

Sur Super Collider, le leader de Megadeth a voulu rembourser la confiance que ses payeurs avaient investie en lui et a livré un disque avec un avantage plus commercial. En parlant de la chanson titre de l’album, il a déclaré à Classic Rock Revisited : « C’est la première chanson de notre nouveau label, qui est un label majeur. Ils adorent le groupe et nous leur avons montré que… nous écrivons des chansons pop métal commerciales que les gens ne peuvent plus faire, soit parce qu’ils ont peur, soit parce qu’ils sonnent comme s’ils hachaient un os de poulet ; ils ne savent tout simplement pas comment le faire.

En fait, Mustaine considérait son groupe comme capable d’attirer des fans qui n’aimaient pas nécessairement le métal, mais qui voudraient l’explorer grâce aux chansons qu’il a créées pour Super Collider. « Je pense que cela ouvre également une porte », a-t-il déclaré. “Ils vont écouter ça et penser, j’aime cette chanson, et ils vont obtenir le disque et écouter le reste de l’album et dire:” Mec, j’aime ce style de musique. J’ai manqué quelque chose depuis longtemps.

Le risque était donc de s’aliéner potentiellement les fans puristes. Mais alors un éclat poli n’a pas fait de mal à Compte à rebours jusqu’à extinction, qui reste l’album le plus réussi commercialement de Megadeth.

Visant une sensation «classique intemporelle»

Comme Th1rt3en avant lui, Super Collider a été produit par Johnny K, un homme qui connaît une chose ou deux sur le métal commercial, avec des albums de Disturbed, Sevendust et Staind à son actif. Quiconque s’attendait à ce que Mustaine suive la musique conçue pour la radio de ces groupes aurait toutefois été surpris par l’attaque thrash galopante du morceau d’ouverture de l’album, “Kingmaker”. La chanson a été la première à présenter un crédit d’écriture du bassiste David Ellefson après son retour dans le groupe (il était parti après The World Needs A Hero en 2001), il est donc peut-être approprié que son rythme fébrile rappelle le son antérieur de Megadeth.

“Super Collider”, cependant, offre un changement de rythme immédiat. Fidèle à sa parole, Mustaine en a profité pour écrire une chanson heavy avec une structure plus archétypale, plutôt que de faire exploser les auditeurs avec des riffs vertigineux. Pendant ce temps, « Brûlez ! » et “Off The Edge” sont des morceaux midtempo qui rappellent les racines NWOBHM de Megadeth, tandis que “Built For War” est un morceau de groove metal sur lequel le groupe fait preuve de créativité avec des signatures rythmiques décalées.

“Dance In The Rain” – avec une apparition de David Draiman de Disturbed – et “Beginning Of Sorrow” offrent tous deux un changement de rythme semblable au classique “In My Darkest Hour” de Megadeth, avant que les choses ne tournent à l’inattendu. “The Blackest Crow” s’ouvre sur une séquence de banjo; les surprises continuent avec l’ajout de violons. Avant de se lancer pleinement dans le hillbilly-folk, cependant, Mustaine le ramène à un arrangement militariste envoûtant ponctué de riffs saccadés. « Forget To Remember » et « Don’t Turn Your Back… » offrent plus du métal mélodique prévu par Mustaine, ce dernier frappant pour un tempo plus familier aux fans de Megadeth.

C’est cependant le morceau qui clôt Super Collider qui indique l’état d’esprit de son créateur pour l’album. Une couverture de Mince Lizzy« Cold Sweat », cela suggère que Mustaine visait une sensation « classique intemporelle » pour la 14e sortie en studio de Megadeth.

