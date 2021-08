Comment Meghan Markle fête son 40e anniversaire avec le prince Harry

Dans une vidéo adorable (et hilarante) avec Melissa McCarthy, Meghan Markle a lancé aujourd’hui sa nouvelle campagne 40×40 en l’honneur de ses 40 ans ! Grâce à Archewell, alias l’organisation à but non lucratif et l’entreprise qu’elle et son mari le prince Harry ont fondée, Meghan demande aux gens de donner 40 minutes de leur temps pour aider les femmes à réintégrer le marché du travail, d’autant plus que plus de 2 millions de femmes aux États-Unis ont dû quitter leur emplois en raison de la pandémie.

« Je crois que le mentorat est un moyen d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à reconstruire leur force économique, et pour mon anniversaire, j’ai demandé à 40 amis, militants, athlètes, artistes et dirigeants mondiaux d’aider à lancer un effort mondial en contribuant 40 MINUTES DE MENTORAT pour accompagner les femmes à réintégrer le marché du travail », a-t-elle écrit sur le site. “Avec ce temps, j’espère qu’ils aideront chacun quelqu’un à avancer dans sa vie professionnelle selon ses propres conditions, et j’espère qu’ils inspireront d’innombrables autres à donner également 40 minutes de leur temps.”

Dans la vidéo, Meghan et Melissa sont en appel vidéo, et Melissa devine de nombreuses façons dont elle espère que la duchesse célébrera l’anniversaire marquant, y compris, mais sans s’y limiter, une réunion de costumes, une fête sur un yacht et des tatouages ​​​​de leurs visages assortis. “Besties pour toujours” écrit en dessous. “Eh bien, vous savez que j’ai déjà quelque chose de vraiment similaire dans le dos”, a plaisanté Meghan, qui a amoureusement esquivé l’encre en disant qu’elle reconsidérerait sa décision pour son 50e (lol).

Melissa obvi finit par s’engager dans l’initiative – et ofc veut le faire dans son chapeau de fête de yacht, duh. Mais vraiment, le bêtisier à la fin avec le prince Harry photobombant le tir de Meghan en jonglant au loin était la cerise sur le gâteau d’une vidéo déjà parfaite. Si pur, si sain.

Joyeux 40e anniversaire à la duchesse de Sussex ! Allez-vous répondre à son appel à l’action ?

