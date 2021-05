Comment Melinda French Gates a un “ potentiel de transformation ” pour stimuler l’égalité dans le capital de risque, la technologie et au-delà

Melinda French Gates s’exprimant à l’Université de Washington en décembre 2017, avec en arrière-plan le professeur d’informatique de longue date Ed Lazowska. (Photo . / Kevin Lisota)

Melinda French Gates a créé Pivotal Ventures en janvier 2015 avec si peu de fanfare que la nouvelle de l’effort est sortie après que . est tombé accidentellement sur son site Web. À l’époque, un porte-parole de la société basée à Kirkland, dans l’État de Washington, l’a décrit comme «un véhicule, le moment venu, pour aider à explorer d’autres initiatives potentielles qui ne s’intègrent pas naturellement ou parfaitement dans le [Bill & Melinda Gates Foundation’s] domaines de programme. »

Il semble que le temps soit venu.

Suite à sa rupture avec le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, les observateurs sont désormais impatients de voir où French Gates mènera Pivotal, une organisation promouvant des initiatives qui autonomisent les femmes et les familles. Compte tenu de ses ressources, de son dynamisme et de son expertise, French Gates – qui a relancé son nom de jeune fille à la suite de l’annonce du divorce plus tôt ce mois-ci – pourrait être une force révolutionnaire dans le capital-risque et les efforts philanthropiques axés sur les femmes.

«Il y a tellement de recherches sur la difficulté pour les femmes de lever des fonds pour le capital-risque», a déclaré Emily Cox Pahnke, professeure associée à la Foster School of Business de l’Université de Washington.

«Ce que Pivotal pourrait faire, c’est changer le calcul là où ce n’est pas une responsabilité d’être une femme», a-t-elle déclaré. «Cela a un potentiel de transformation.»

Lorsque les équipes d’avocats spécialisés en divorce auront fini de se partager la richesse presque inimaginable acquise par les Gates au cours de leur mariage de 27 ans, les deux repartiront avec des sommes énormes. On ne peut pas partager 146 milliards de dollars, en utilisant une certaine équité, sans que ce soit le cas.

Et tandis que le couple dit qu’ils continueront à travailler paisiblement à la Fondation Gates, leurs rôles inchangés dans ce que beaucoup appellent la philanthropie la plus importante au monde, tous deux ont des projets de passion indépendants lancés il y a des années.

Avant que la nouvelle du divorce n’éclate, Bill Gates faisait la une des journaux pour son travail sur le changement climatique, qu’il aborde par le biais de son organisation Breakthrough Energy et d’un livre sur le sujet.

Moins d’attention a été accordée à Pivotal, la société d’investissement et d’incubation qui est la principale activité parallèle de French Gates. French Gates a déjà fait de l’équité des femmes une priorité à la Fondation Gates et les experts affirment que l’organisation est l’un des acteurs les plus puissants du secteur. Mais Pivotal est à elle seule à diriger et inclut l’élément VC pour explorer de plus larges avenues d’impact.

«Je veux voir plus de femmes en mesure de prendre des décisions, de contrôler les ressources et de façonner les politiques et les perspectives», a écrit French Gates dans un éditorial de 2019 dans Time. «Je crois que le potentiel des femmes vaut la peine d’investir dans – et les personnes et les organisations qui travaillent pour améliorer la vie des femmes le sont aussi.»

Possibilité de renverser les inégalités de VC

Pivotal a fonctionné tranquillement au début, mais French Gates a fait la promotion des efforts de l’entreprise plus publiquement ces dernières années. Dans l’éditorial de Time, elle s’est engagée à dépenser 1 milliard de dollars sur une décennie afin d’étendre «le pouvoir et l’influence des femmes aux États-Unis», soulignant le rôle de Pivotal dans cet effort. Cette année-là également, sa société américaine a commencé à investir dans des entreprises dirigées par des femmes, traitant des problèmes de la famille et des femmes, ou les deux.

Emily Cox Pahnke, professeure agrégée à la Foster School of Business de l’Université de Washington. (Photo UW)

Les experts voient d’énormes avantages sociaux et économiques si French Gates intensifie ces efforts. L’année dernière, les entreprises dont les fondateurs sont uniquement des femmes ont reçu à peine 2,3% du capital-risque attribué dans le monde, a rapporté Crunchbase – une baisse par rapport à l’année précédente.

Des sociétés de capital de risque de premier plan telles que Sequoia Capital et Kleiner Perkins lèvent environ 1 milliard de dollars tous les cinq ans pour investir, a déclaré Cox Pahnke. French Gates pourrait potentiellement fonctionner à ce niveau, augmentant ainsi le pourcentage de capital destiné aux femmes entrepreneurs.

Jusqu’à présent au moins, Pivotal ne semble pas avoir écrit de chèques VC massifs. La société a réalisé sept investissements dans six entreprises ou organisations à but non lucratif différentes depuis mars 2019. C’était l’un des nombreux investisseurs dans des tours allant de 700 000 $ à 34,5 millions de dollars au total, la plupart étant du côté plus petit; le montant des contributions de Pivotal n’a pas été divulgué.

L’examen des bénéficiaires de financement donne une idée du large éventail de problèmes que French Gates souhaite aborder et de sa vision holistique. Les destinataires comprennent:

Till Financial, une plate-forme pour aider les enfants à se familiariser avec l’épargne et la banque. Neolth, une startup fournissant des soins de santé mentale aux étudiants. All Raise, une organisation qui soutient les fondatrices de startups. Projet AAKOMA, un effort pour aider les adolescents de diverses origines raciales ayant des problèmes de santé mentale; Pivotal était le seul investisseur pour le tour et le montant n’a pas été rendu public. Papa, une plate-forme reliant les personnes âgées aux étudiants pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, a reçu un financement de Pivotal en deux tours. Ellevest, une plateforme pour aider les femmes à investir leur argent.

Pivotal s’est également récemment associé à Techstars pour créer le Future of Longevity Accelerator, un programme qui soutient les startups en créant des produits et des services pour les aidants. L’accélérateur a annoncé sa première cohorte en septembre.

L’un des avantages importants du capital-risque est la validation des concepts commerciaux et le mentorat qui vient des investisseurs. French Gates a accès à un vaste bassin de connaissances sur la santé et les questions sociales détenues par les employés actuels et anciens de la Fondation Gates.

«Compte tenu de l’expertise de Melinda French Gates et de l’équipe qu’elle a constituée, ils peuvent être une source de capital qui peut changer la donne», a déclaré Cox Pahnke.

On ne sait pas si Pivotal accélérera ses investissements et à quel moment; la société a refusé de rendre quiconque disponible pour commenter cette histoire.

Évolution de la concentration féminine

Dans son livre de 2019 sur l’autonomisation des femmes, French Gates a parlé de ses expériences formatrices avec des femmes dans des pays à faible revenu du monde entier, ainsi que de ses propres défis chez Microsoft, où elle a commencé à travailler en 1987. Elle était la seule femme du premier. classe de MBA embauchés par l’entreprise de logiciels.

French Gates a quitté Microsoft à la fin des années 1990, lorsque son premier enfant est né, et a commencé peu de temps après à jouer un rôle plus actif dans les efforts philanthropiques de la famille, qui n’avaient pas encore fusionné dans la fondation. L’un de ses premiers programmes visant à introduire des ordinateurs dans les écoles américaines était en grande partie motivé par son désir d’enthousiasmer les filles pour la technologie. Une autre initiative précoce a été la promotion des contraceptifs à l’échelle mondiale, un outil de soins de santé qu’elle a adopté pour sa propre planification familiale.

Fantastique d’avoir @melindagates de retour sur le campus Microsoft aujourd’hui pour parler de son nouveau livre, #MomentofLift. Ce fut une conversation puissante et opportune sur l’importance d’élever les femmes pour élever toute l’humanité. C’était inspirant d’entendre ses histoires et ses idées. pic.twitter.com/qsDzyAwNC8 – Satya Nadella (@satyanadella) 10 mai 2019

Alors que la Fondation Gates prenait forme en 2000, les Gates se sont éloignés des contraceptifs et de la controverse qui les accompagnait, y compris les critiques de l’Église catholique. Ils se sont concentrés sur les vaccins et d’autres initiatives mondiales de santé en faveur des pays à faible revenu. Mais en 2012, French Gates, elle-même catholique, est revenue aux contraceptifs.

«Les contraceptifs sont la plus grande innovation jamais créée pour sauver des vies, mettre fin à la pauvreté et autonomiser les femmes. Quand nous avons vu toute la puissance de la planification familiale, nous savions que les contraceptifs devaient être une priorité plus élevée pour nous », a écrit French Gates dans son livre de 2019« The Moment of Lift ».

Elle a également reconnu que la planification familiale n’était qu’une première étape dans son plaidoyer en faveur des femmes. En 2014, elle a doublé un programme axé sur les femmes à la fondation. French Gates a écrit un article pour Science en le précisant: «Nous allons systématiquement mettre davantage l’accent sur les besoins et préférences spécifiques des femmes et sur la lutte contre les inégalités entre les sexes et l’autonomisation des femmes afin d’aider nos partenaires à réussir et nous accomplirons notre mission d’aider tout le monde à mener une vie saine et productive. »

Mais même avec les efforts de la Fondation Gates, le soutien philanthropique aux organisations à but non lucratif axées sur les femmes est toujours en retard par rapport à d’autres domaines. Selon une étude de Candid, 2,3% seulement des près de 102 milliards de dollars de dons de donateurs privés dans le monde sont allés à des organisations à but non lucratif s’occupant des problèmes des femmes en 2018, et la plupart d’entre elles ciblaient la santé reproductive.

Projets pivots



Pivotal encourage officiellement les efforts visant à «faire progresser le progrès social» – et il voit clairement le soutien aux femmes et aux familles comme un moyen rapide de le faire. Il accorde des subventions ainsi que des investissements en capital de risque, et bien que les informations accessibles au public soient limitées, il semble que l’organisation a dispersé plus d’argent sous forme de cadeaux.

Pivotal a également financé des efforts de recherche dans certains des domaines d’intervention de l’entreprise – une stratégie également adoptée par la Fondation Gates, permettant aux données de façonner l’octroi de subventions afin de maximiser l’impact.

Lauren Sato, PDG d’Ada Developers Academy. (Photo Ada)

Plus particulièrement, en 2018, Pivotal s’est associé à McKinsey & Co. pour publier le rapport Rebooting Representation, qui examine les raisons pour lesquelles les femmes, et en particulier les femmes de couleur, sont sous-représentées dans les emplois technologiques. Pivotal a également créé la Reboot Representation Tech Coalition qui comprend Microsoft, Google, Dell et d’autres pour relever le défi. Le groupe s’est fixé comme objectif de doubler le nombre de femmes noires, latino-américaines et amérindiennes diplômées en informatique d’ici 2025, en se fondant sur les résultats de leurs recherches.

«Le super pouvoir de Melinda a été de recueillir des recherches incroyables pour indiquer où nous investissons dans la résolution de certains de ces très gros problèmes insolubles», Lauren Sato, PDG de l’Ada Developers Academy de Seattle. «Et je suis donc ravi qu’elle ait plus de ressources, plus d’espace pour vraiment doubler ce travail.»

L’organisation de Sato a utilisé le rapport Rebooting Representation pour guider certaines des décisions d’Ada, qui offre une formation technique gratuite aux femmes et aux adultes ayant une grande diversité de genre.

Les autres projets et investissements de Pivotal comprennent:

The Equality Can’t Wait Challenge, un concours lancé en juin qui attribuera 40 millions de dollars à des organisations qui élargissent le pouvoir et l’influence des femmes. MacKenzie Scott, qui a divorcé de Jeff Bezos d’Amazon, contribue à l’effort. Ada est l’une des finalistes du défi. Un don de 50 millions de dollars annoncé en mars à l’initiative de l’égalité des sexes dans les villes technologiques, un programme qui soutient les femmes et la diversité raciale dans la technologie. Des investissements à compter de 2016 qui totalisent plus de 65 millions de dollars pour soutenir la politique fédérale de congés payés, avec des fonds destinés aux centres de politique et aux organisations qui font campagne pour la cause Des efforts supplémentaires se concentrent sur la santé mentale des jeunes, le soutien des femmes qui se présentent à des fonctions publiques et d’autres programmes axés sur l’égalité.

Devenir bruyant



Alors que les gens se demandent quelle voie suivra French Gates, ils se tournent vers Scott, dont la valeur nette actuelle est estimée à 58 milliards de dollars.

Scott a mérité des éloges pour sa générosité philanthropique, en donnant plus de 5 milliards de dollars l’an dernier à diverses organisations. Elle a signé The Giving Pledge – un pacte conclu par des individus ultra riches pour céder la majorité de leur richesse au cours de leur vie – que les Gates ont créé à l’origine avec l’investisseur milliardaire Warren Buffett. L’engagement, que Bezos n’a pas signé, l’aidera peut-être à donner.

Mais il existe des différences notables entre Scott et French Gates. Lorsque Scott et Bezos se sont séparés, ils l’ont fait sans une fondation commune de premier plan en place. Scott n’avait pas d’entreprise semblable à Pivotal Ventures qui pourrait être agrandie pour faciliter ses dons et ses investissements. Bien que Scott ait été largement applaudie pour ses efforts, son manque de fondation a permis aux criminels de se faire passer pour elle et d’escroquer des milliers de dollars avec de fausses promesses que Scott leur écrirait des chèques, comme cela a été rapporté dans The New York. Fois.

French Gates agit sur ses passions philanthropiques depuis des années, aiguisé sa voix et construit son équipe. La question est maintenant de savoir où elle choisit de concentrer son attention car elle est détachée de Bill Gates.

«Elle dit calmement les choses qui comptent vraiment pour elle depuis un certain temps», a déclaré Sato, «et nous sommes donc très excités pour elle de parler fort.