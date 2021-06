Comment Memphis Depay est passé du flop de Manchester United au nouveau partenaire de frappe de Lionel Messi et star des Pays-Bas à l’Euro 2020

Personne n’aurait pu prévoir la montée en puissance de Memphis Depay après sa sortie acrimonieuse de Manchester United.

Les attentes étaient grandes lorsque le Néerlandais, qui avait 21 ans à l’époque, est arrivé à Old Trafford pour 25 millions de livres sterling du PSV Eindhoven en 2015.

Depay n’a pas répondu aux attentes élevées de Man United

Depay avait terminé la saison 2014/15 en tant que meilleur buteur de l’Eredivisie avec 22 buts alors que le PSV remportait un premier titre de haut niveau en sept ans.

La liaison avec son compatriote, le patron de United, Louis van Gaal, a été considérée comme un autre élément positif dans ce qui semblait être le début d’un partenariat passionnant.

Cependant, Depay a eu du mal à s’adapter au football de Premier League et n’a marqué que deux buts en Premier League lors de sa première saison en Angleterre.

Van Gaal a eu du mal à tirer le meilleur parti de Depay

Il a rapidement perdu sa place dans le onze de départ de Man United, Van Gaal ayant choisi de jouer le diplômé de l’académie Jesse Lingard devant lui.

Van Gaal a été limogé après la campagne 2015/16 et si Depay avait l’impression qu’il aurait un nouveau départ sous la direction d’un nouveau manager, il avait tort.

Jose Mourinho a remplacé Van Gaal et a laissé Depay dans le froid.

Le joueur de 27 ans n’a fait que huit apparitions (un départ) en quatre mois avant d’être vendu à Lyon pour 15 millions de livres sterling en janvier 2017.

Depay a à peine regardé sous Mourinho

C’est à Lyon que Depay a relancé sa carrière autrefois prometteuse.

Au cours de ses quatre saisons en France, Depay a marqué 76 buts en 178 matchs et a été transformé d’ailier en avant-centre.

Non seulement sa forme s’est considérablement améliorée avec Lyon, mais ses qualités de leader ont également brillé lorsqu’il a été nommé capitaine de l’équipe première en 2019.

Pendant ce temps, sur la scène internationale, Depay fait partie et autour de l’équipe senior des Pays-Bas depuis 2013.

Mais pendant son séjour à Lyon, il est devenu une partie intégrante des espoirs des Pays-Bas de remporter l’argenterie.

Avec deux buts et une passe décisive en trois matches à l’Euro 2020, les chances des Pays-Bas de remporter le trophée dépendront de la forme de Depay.

Depay espère mener les Pays-Bas à la gloire de l’Euro 2020

Son bilan global pour son pays est également impressionnant, avec 28 buts en 67 apparitions.

La forme de Depay n’est pas passée inaperçue dans les plus grands clubs de football.

Il a conclu un accord de deux ans pour rejoindre Barcelone à la fin de son contrat à la fin de ce mois.

Et avec Lionel Messi sur le point de signer un nouvel accord de deux ans avec les géants de la Liga, les trois premiers de Messi, Depay et Antoine Griezmann effrayeraient toute défense.

Malgré son échec à Manchester United, les chefs d’Old Trafford ont dû encore voir le potentiel de Depay en insérant une clause de rachat dans l’accord qui l’a vu déménager à Lyon.

Alors, pourquoi tout s’est-il mal passé pour Depay à Manchester ?

Depay a relancé sa carrière à Lyon

En parlant à la BBC plus tôt ce mois-ci, la légende des Red Devils Rio Ferdinand a déclaré : « Je pense qu’il est un franc-tireur.

“C’est un type de personnalité new age qui embrasse tout du style de vie d’un joueur de football et au-delà, et certaines personnes de la vieille école n’aiment pas ça et il a fallu du temps à quelqu’un comme moi pour s’adapter à ça.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Depay n’avait pas réussi à United, Ferdinand a répondu : « Je pense que cela se résume à de nombreuses choses.

« Le timing, le bon moment et le bon endroit, et la maturité, il est peut-être allé là-bas trop jeune. Et le coaching, le bon coaching au bon moment.

Il est juste de dire que Depay a prouvé que beaucoup de ses sceptiques avaient tort et qu’il cherchera à maintenir sa forme impressionnante sur la plus grande scène de Barcelone.