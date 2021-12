Comment mesurer votre fréquence cardiaque et respiratoire avec les caméras de votre téléphone Android dans Google Fit

Avouons-le – tout le monde ne veut pas ou n’a pas besoin de posséder l’un des meilleurs trackers de fitness ou des meilleures montres intelligentes Android. Mais ce n’est pas parce que vous ne voulez pas attacher un appareil portable que vous n’êtes pas préoccupé par le suivi de votre santé. Heureusement, Google a ajouté de nouveaux outils de mesure utiles dans son application Fit pour vous aider à le faire en utilisant les caméras de votre smartphone Android. Nous allons vous montrer à quel point il est facile de mesurer votre fréquence cardiaque et respiratoire à partir de l’application Google Fit sur votre téléphone Android.

Comment mesurer votre fréquence cardiaque avec les caméras du Google Pixel

Ouvrez le Google Fit application sur votre smartphone Android.

Si c’est la première fois que vous mesurez votre fréquence cardiaque, appuyez sur Commencer dans la section Vérifiez votre fréquence cardiaque.

Source : Android Central Lisez les écrans d’information et appuyez sur Prochain pour chaque.

Décidez si vous voulez accorder à Google Fit l’accès à l’appareil photo de votre téléphone Lors de l’utilisation de l’application ou Seulement cette fois.

Source : Android Central

Placez votre doigt sur la caméra arrière. Robinet Démarrer la mesure.

Gardez votre main immobile pendant que la mesure est prise.

Source : Android Central

Une fois votre mesure enregistrée, appuyez sur Enregistrer la mesure.

Source : Android Central

Votre mesure enregistrée sera alors répertoriée sur la page principale de l’application Google Fit, et vous pouvez appuyer sur la flèche pour voir un historique de toutes vos mesures. Cela peut être répété aussi souvent que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez voir ici que ma fréquence cardiaque était légèrement élevée alors que je m’agitais avec mon téléphone, essayant de perfectionner ma technique.

Comment mesurer votre fréquence respiratoire avec les caméras du Google Pixel

Ouvrez le Google Fit application sur votre smartphone Android.

Si c’est la première fois que vous mesurez votre fréquence respiratoire, appuyez sur Commencer dans la section Vérifiez votre fréquence respiratoire.

Source : Android Central Lisez les écrans d’information sur la façon de vous positionner devant la caméra et appuyez sur Prochain pour chaque.

Soutenez votre téléphone à l’angle approprié (cela fonctionne mieux que de tenir le téléphone dans votre main).

Source : Android Central Essayez de rester dans le cadre en respirant normalement.

Une fois votre mesure enregistrée, appuyez sur Enregistrer la mesure.

Source : Android Central

Ces types de fonctionnalités ne sont pas nouveaux pour les téléphones Android. Par exemple, Samsung a offert la possibilité de mesurer les niveaux de saturation en oxygène du sang sur ses téléphones haut de gamme avec sa propre application Samsung Health. Cependant, ces capteurs ne sont plus proposés sur les nouveaux téléphones Galaxy. De nos jours, les propriétaires de téléphones Galaxy peuvent obtenir des mesures biométriques plus précises en achetant l’une des meilleures montres intelligentes Samsung, telles que la Galaxy Watch Active 2.

Il convient de mentionner que ces fonctionnalités Google Fit ne sont actuellement disponibles que sur les smartphones Pixel, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro les recevant récemment. Cela dit, ces fonctionnalités seront progressivement déployées sur d’autres smartphones Android à une date ultérieure. Google a également noté que ces fonctionnalités sont en train d’être affinées et peuvent être supprimées.

Nos meilleurs choix d’équipement

Ce n’est pas un hasard si ces fonctionnalités axées sur l’appareil photo sont arrivées en premier sur certains des meilleurs téléphones avec appareil photo Android du marché – la gamme Pixel de Google. Le Google Pixel 6 est sans doute le produit phare au meilleur rapport qualité-prix actuellement disponible sur le marché. Il est alimenté par le SoC Tensor développé sur mesure par Google, exécute la dernière version du système d’exploitation Android 12 et est disponible dans trois coloris géniaux. C’est un excellent smartphone à utiliser pour tester ces fonctionnalités de Google Fit et pour commencer à photographier tout ce qui attire votre attention.

Entièrement chargé, à un prix raisonnable

Google Pixel 6

Le produit phare d’Android au meilleur rapport qualité-prix

À un prix d’un peu moins de 600 $, le nouveau Pixel 6 de Google offre un rapport qualité-prix insensé. Poussé par le SoC Tensor personnalisé, c’est le moyen idéal pour profiter de toutes les fonctionnalités intéressantes qu’offre Android 12.

