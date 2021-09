Comment Metallica a remporté le verdict et s’est généralisé

Metallica n’ont jamais eu peur de suivre leur propre chemin. Du premier album Kill ‘Em All au quatrième album… Et Justice For All, ils ont osé repousser les limites frénétiques du thrash metal. Dans le processus, ils ont défini le plan de ce qui allait devenir le speed metal ; a choqué tout le monde avec l’intro acoustique du deuxième album, Chevaucher l’éclair, et l’inclusion occasionnelle de la balladique « Fade To Black ; » et a attiré les budgets des grands labels et une grande société de gestion avec les années 1986 Marionnettiste. Pendant tout ce temps, le groupe a montré le courage d’expérimenter des structures de chansons.

Pour Master Of Puppets, les titans du thrash ont affiché une approche plus contrôlée de l’écriture de chansons, en partie grâce à la formation classique du bassiste Cliff Burton ; on s’est rendu compte que sonner aussi lourd qu’un sac de briques ne signifiait pas nécessairement jouer à une vitesse vertigineuse. Au cours d’une longue tournée en soutien à l’album, cependant, Burton a été tragiquement tué dans un accident de bus après un spectacle à Stockholm, le 26 septembre. Ce fut une dévastation qui aurait pu mettre fin au groupe.

Metallica, cependant, pensait que le bassiste décédé aurait voulu qu’ils continuent et, avec la bénédiction de sa famille, les thrashers basés à San Francisco ont juré d’honorer son héritage. Un peu plus d’un mois plus tard – mais pas sans 40 auditions ou plus – le groupe a choisi Jason Newsted du peu connu de Phoenix, en Arizona, les thrashers Flotsam et Jetsam comme nouveau bassiste. Ses débuts en direct ont eu lieu au Country Club de Reseda, en Californie, le 8 novembre 1986, tandis que sa première session d’enregistrement portait sur la collection de reprises The $5.98 EP: Garage Days Re-Revisited. Mais le prochain album studio de Metallica serait le véritable test pour savoir s’ils pouvaient surmonter la perte de la force créative et de la présence dominante qu’était Cliff Burton.

Et ainsi, le 5 septembre 1988, est venu… Et Justice Pour Tous. Le titre lui-même est tiré de l’US Pledge Of Allegiance, il n’est donc pas surprenant que, thématiquement, l’album explore les concepts de justice et de liberté à travers les thèmes de la guerre et de la politique. Le morceau d’ouverture ‘Blackened’ présente le stand de la manière sans déconner que Metallica avait lancé chaque album précédent. Crédité en partie à Newsted, il a solidement cimenté le bassiste dans les rangs de Metallica.

Sur la chanson titre, les thrashers de la Bay Area ont poussé à l’extrême les structures de chansons et les arrangements non conventionnels. L’épopée de près de dix minutes passe d’une douce intro à deux guitares à une explosion de riffs de style militariste, se tordant et tournant à volonté avec de courts et vifs chocs de fioritures thrash et même Mince Lizzy-harmonies de guitare influencées. Juste au moment où vous pensez que la chanson s’est installée dans sa foulée, elle tourne les talons et lance avec désinvolture à l’auditeur une courbe inattendue, établissant une norme qui se poursuit à travers des titres comme “Eye Of The Beholder” et “Frayed Ends Of Sanity”. Les titans du métal ne poursuivaient clairement pas la diffusion radio avec leur quatrième joueur de longue durée; une seule piste chronométrée en moins de six minutes.

Il est donc ironique que dans le troisième single de l’album, “One”, Metallica ait remporté son premier succès mondial, se classant dans le Top 40 des charts Billboard et dépassant le Top 20 au Royaume-Uni et le Top 5 ailleurs en Europe. Une chanson anti-guerre, “One” dépeint un héros de guerre tombé rendu tétraplégique, aveugle, sourd et muet par une mine terrestre, et est basé sur le film réalisé par Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun. Il était accompagné de la première incursion de Metallica dans les clips musicaux, qui présentaient des extraits du film après que le groupe en ait acheté les droits.

Si vous commenciez à penser qu’ils avaient oublié comment jouer du heavy, le riff d’ouverture contondant de “The Shortest Straw” est un rappel brutal que personne ne fait du heavy comme Metallica dans ce maelström thrash metal. Et s’il y avait un risque que des structures de chansons trop compliquées prennent le dessus, elles sont tout de suite réduites sur « Harvester Of Sorrow », qui affiche une nouvelle dimension de lourdeur dans sa relative simplicité, maintenant efficacement un riff et une forme tout au long. “To Live Is To Die”, quant à lui, a été créé en hommage au regretté Cliff Burton et présente des lignes de basse enregistrées avant la mort prématurée du musicien. Ensuite, l’ensemble de l’opus épique et créatif tire à une conclusion frénétique avec “Dyers Eve”.

… Et Justice For All a culminé à la 6e place du palmarès des albums Billboard et a obtenu le statut de platine deux mois plus tard. Après s’être attardé sur les charts pendant 83 semaines gigantesques, l’album vaudrait à Metallica sa première nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance en métal – qui ils ont perdu contre Jethro Tull. Et pourtant, là où … Et Justice For All n’a peut-être jamais été fait du tout, Metallica a créé un album qui a ouvert la porte à un monde qu’il est désormais impossible d’imaginer sans eux.

