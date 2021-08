Comment Metallica est devenu le plus grand groupe de tous les temps

Tout au long des années 80, Metallica a contribué à remodeler le paysage du métal. Mais avec leur cinquième album éponyme (autrement connu sous le nom de “The Black Album”), ils ont complètement changé ce que cela signifiait d’être un groupe de métal. Abandonnant tous les clichés et l’exhibitionnisme souvent associés au heavy metal, les thrashers de San Francisco se sont plutôt concentrés sur la chanson, préférant laisser la musique parler.

Avec les années 1988 … Et la justice pour tous, Metallica avait poussé son thrash épique et souvent complexe jusqu’au bout. Comme le guitariste principal Kirk Hammett l’a expliqué à Rolling Stone en 1991, « Nous avons réalisé que le consensus général était que les chansons étaient trop longues. Tout le monde dans la foule aurait ces longs visages, et je pense que, putain, ils ne l’apprécient pas autant que nous. Comme le batteur Lars Ulrich l’a confirmé à Uncut en 2007, “Le côté de Metallica en dix minutes et 12 changements de tempo a suivi son cours. Nous voulions rationaliser et simplifier les choses. ils avaient atteint métal de rebutplafond de verre et étaient prêts à le briser.

Diffusez “Black Album” de Metallica.

L’étoffe des cauchemars

Cependant, pour réussir un changement de style aussi radical, le groupe savait qu’il avait besoin d’un son puissant et puissant. Et ils connaissaient juste le producteur pour le livrer. Entrez Bob Rock, et le premier indice que Metallica était prêt à mettre sa réputation en jeu pour atteindre ses objectifs musicaux. Rock était célèbre pour son travail avec Bon Jovi et The Cult, et Metallica l’avait sélectionné pour le son qu’il avait capturé sur Dr Feelgood de Mötley Crüe. Mais quiconque pensait que Metallica était sur le point de s’évanouir se trompait beaucoup.

Le premier single et morceau d’ouverture de Metallica, “Enter Sandman”, était l’étoffe des cauchemars. C’est une interprétation d’une fable européenne dans laquelle le marchand de sable apporte aux enfants un sommeil paisible. Dans le monde de Metallica, cependant, l’idée du marchand de sable en visite dans la nuit est terrifiante. La première chanson écrite pendant les sessions de “Black Album”, “Enter Sandman” a été construite sur un riff de base et a établi la norme pour l’approche moins c’est plus que Metallica visait sur leur cinquième album.

Cependant, ils ont rapidement prouvé qu’ils n’avaient rien perdu de leur lourdeur dans le riff lent et écrasant de “Sad But True”. Leur morsure venimeuse n’était pas moins puissante, imprégnant le vigoureux “Holier Than Thou” et le caustique “Don’t Tread On Me”, tandis que “Wherever I May Roam” montre à quel point les auteurs-compositeurs avertis du groupe sont devenus. “Through The Never” offre une structure tordue et tournante qui ressemble le plus au matériel antérieur du groupe et pourtant arrive toujours à l’essentiel en environ quatre minutes.

L’un des plus grands groupes de tous les temps

Metallica a appris très tôt la dynamique de l’écriture de chansons, en utilisant des moments plus légers afin de rendre les parties les plus lourdes colossales. Sur « The Black Album », « The Unforgiven » offre un répit tout en rappelant le désespoir du plus gros succès du groupe à l’époque, « One ». Même la ballade “Nothing Else Matters” reçoit un coup de poing de Metallica pour s’assurer qu’elle ne s’égare jamais dans un territoire ringard. Pendant ce temps, le piétinement craquant de “Of Wolf And Man” et le broyage de “The God That Failed” ramènent les choses au point, menant au déchirant “My Friend Of Misery” avant que le frénétique “The Struggle Within” n’apporte le moi de Metallica. -L’album intitulé à une fin.

Bob Rock a encouragé Metallica à utiliser la batterie pour faire avancer chaque chanson au lieu de traîner derrière les guitares. C’est une technique qui a propulsé le groupe dans la stratosphère et a aidé “The Black Album” à vendre 600 000 au cours de sa première semaine, atteignant le numéro 1 dans 10 pays et dépassant le Billboard 200 pendant quatre semaines. Alors qu’il s’apprêtait à passer 500 semaines dans les charts, l’album éponyme de Metallica est devenu le troisième album le plus long au monde. À ce jour, il s’est vendu à environ 31 millions d’exemplaires physiques dans le monde et est certifié 16 fois platine aux États-Unis.

Sorti, le 12 août 1991, avec une pochette entièrement noire et, fidèle à sa simplicité, sans titre, « The Black Album » n’a pas seulement souligné le statut de Metallica comme le plus grand groupe de métal du monde, il les a transformés dans l’un des plus grands groupes de tous les temps.

